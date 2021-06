Doba hitrih inovacija: Korona dala krila da se brže leti

Unatoč izazovnu poslovanju u koronakrizi tvrtke u Hrvatskoj nisu pokleknule pred teškoćama, već se grčevito bore za svoje mjesto na tržištu. Prilagodile su se novim okolnostima i odlučile preživjeti pod svaku cijenu. Nekima poslovanje i raste ili planiraju zapošljavanje novih ljudi. Prilagodba zahtjevima koronakrize donijela je svima promjene u poslovanju, no bolje su prošli oni koji su nove okolnosti iskoristili da bi uveli novosti koje su odgađali ili prije o njima nisu ni razmišljali.

I protiv komaraca i virusa

Vlasnik i direktor tvrtke Vemamedia iz Kutine Stjepan Sviben prije dvanaest godina osmislio je prvi ručni uređaj za zaštitu od komaraca CroFog. Za eksperiment i istraživanje, kaže, trebalo mu je oko tri mjeseca, a kad je tijekom širenja koronavirusa hitno trebalo napraviti uređaj za dezinfekciju koji su tražile mnoge tvrtke, u samo tri dana izradio je prototip i predao ga profesionalnim tvrtkama za dezinfekciju na testiranje. CroFog snažan je električni uređaj koji može dezinficirati i male urede i velike prostore. Idući Svibenov izum bio je uređaj za dezinfekciju s jakom baterijom i BLDC motorom bez četkica koji može dugotrajno raditi bez punjenja.

– Uređaji imaju višestruku namjenu: osim za dezinfekciju, mogu se upotrebljavati za zaštitu od komaraca, zaštitu bilja od nametnika i bolesti, primjenjivati se u plastenicima, rasadnicima i okućnicama. S pomoću njih može se davati prihrana biljkama i na farmama se mogu rabiti za uzgoj životinja. Izvrsni su i za liječenje životinjskih bolesti aerosolima. Posebni su po tome što uz veoma malen utrošak materijala daju odličan učinak. U dezinfekciji prostora stvaraju finu maglicu koja ne ostavlja trag na računalnoj i drugoj opremi te je ne oštećuje. Potporu do sada nisam dobio ni od jedne institucije, sve radimo s vlastitim novcem i bez kredita. CroFog kupuju prije svega tvrtke ​koje se bave dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom (DDD), i to uglavnom za zaštitu od komaraca, za hotele i javne ustanove. Dio proizvoda već je otišao u susjedne zemlje, a imamo i nekoliko stranih kupaca koji bi trebali veću količinu, čak nude ulaganja u proizvodnju jer zasad ne možemo proizvesti tražene količine. Inače, svim takvim poduzećima servisiramo i popravljamo razne strojeve za dezinfekciju i dezinsekciju te velike atomizere – opisuje Sviben.

Etična ekočokolada

U Vrsna Chocolatesu više su mjeseci dubinski istraživali tržište, kretanja koja su počela prije, ali nastavila su snažno i dalje unatoč koronakrizi u kojoj su počeli nazirati obrise mogućeg rješenja, kaže Fran Reizl, suvlasnik tvrtke iz zagrebačkoga Sesvetskoga Kraljevca. Naime, to ih je ponukalo na to da preusmjere proizvodnju na ekološku čokoladu, odnosno organske čokolade, i to na temelju etičkih vrijednosti koje i inače prate sve njihove proizvode.

– Uz istraživanje i realizaciju projekta promijenili smo i neke unutarnje metode poslovanja, poput uvođenja partnera u tkivo tvrtke, da bismo, kada se to dogodi, bili spremni za opipljiviju stabilizaciju tržišta na kojem poslujemo. Spas je došao u obliku obnovljena mentalnog sklopa, otvaranja okolini i izravna angažmana na otkrivanju kočnica u sustavu kako bi se svi kotačići pokrenuli u punom potencijalu. Tvrtka je ojačana novom vizijom uza sjajnu potporu partnera. Ono što smo planirali više od 12 mjeseci, postupno postaje stvarnost. Ići ćemo i na međunarodne sajmove po Europskoj uniji, primjerice po Njemačkoj, Poljskoj i Francuskoj. Najočitija realizacija vidljiva je u promjeni cijeloga brenda nakon tri godine – Vrsna Chocolates transformira se u brend Reizl. Znamo da je većini u ovoj krizi postalo još jasnije da se isplati ulagati u zdravlje, a s pomoću etične čokolade ulaže se i u zajednice, ekološku održivost i pravednost u zemljama u kojima raste hrana bogova, kakaovac – odlučan je Reizl.

Investicije za rast

Nove proizvode, poput automatske sortirnice miješanog i predsortiranog otpada potrebne svjetskom tržištu, razvili su u Tehnixu iz Donjega Kraljevca. ​Tvrtkin predsjednik Đuro Horvat iznosi da su razvili novu tehnologiju bioreaktorskog kompostiranja kojom postižu višestruku korist te velike ekonomske i ekološke uštede. Razvojni projekt djelomično se financira s pomoću Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU uza suradnju stručnjaka iz Tehnixa i Akademije tehničkih znanosti Hrvatske. Pojačali su, dodao je, i razvoj novih tipova vozila za ekonomično prikupljanje komunalnog otpada uz manju potrošnju goriva.

– Ove godine uložit ćemo u razvoj deset milijuna eura, i to u gradnju poslovno-razvojnog ekocentra Tehnix kojim ćemo znatno unaprijediti marketinške, poslovne i prodajne kapacitete za osvajanje novih tržišta. Povećat ćemo zaposlenost za stotinu novih stručnjaka, radnika u poslovnom i proizvodnom kapacitetu, što će povećati ukupan prihod na sto milijuna eura. Koronakriza nas je osnažila, ojačala našu prilagođenost tržištu. Potres na Banovini povećao je pak našu poslovnu i proizvodnu efikasnost. Za potrebe stradalih na Banovini brzo smo i kvalitetno isporučili gotovo petsto stambenih modula s dva ili četiri kreveta s kompletnom namještajnom i sanitarnom opremom. Ugovorili smo poslove za Ukrajinu, Njemačku, Švicarsku, Luksemburg, gradimo prvu ekokompostanu za Koprivnicu, sortirnicu komunalnog otpada za Rijeku te prvi ekopark u Bosni i Hercegovini za općinu Prozor – Rama. Svakodnevno dolaze potencijalni kupci iz Srbije, Slovenije, Austrije, Njemačke i drugih zemalja. Razvili smo također novu, najbolju tipsku tehnologiju MO-BO-TO za potpunu reciklažu otpada – nabraja Horvat.

Horizontalna organizacija

– Osim ubrzane digitalizacije i logističkih unaprjeđenja posebno usmjerenih prema internetskoj prodaji i poboljšanju korisničkog iskustva, usmjerili smo se na pronalaženje održivih rješenja s obzirom na goruće probleme klimatskih promjena i izazova u okolišu – kaže Jadranka Boban Pejić, suosnivačica i direktorica tvrtke Biovega i suvlasnica trgovina bio&bio.

Priključili su se, ističe, pionirskom projektu u Europskoju uniji, zamjeni plastične ambalaže kompostabilnom na biljnoj osnovi, i tako oko 120 proizvoda robne marke bio&bio do kraja 2020. prebacili u kompostabilnu ambalažu. Izbacili su i plastiku u internetskim paketima i uveli brzu dostavu električnim automobilima u Zagrebu i Splitu, a uskoro će i u drugim gradovima, najavljuje Boban Pejić.

– Usmjerili smo se više na horizontalnu organizaciju i komunikaciju te povezali i učvrstili međuodjelnu suradnju stvarajući timove koji rade zajedno na različitim projektima. To je zahtijevalo i dodatnu edukaciju i organizacijske promjene te zapošljavanje nekoliko novih ljudi. Budući da zbog mjera nije bilo moguće organizirati različite degustacije i događanja po trgovinama, osmislili smo javljanje uživo iz trgovina na IGTV-u s edukacijskim sadržajima – kaže Boban Pejić.

Nova iskustva

Petra Bašić Jantolić, izvršna direktorica Razvoja poslovanja s klijentima u Addiko banci, iznosi da se već prije više od pet godina ta ustanova počela sustavno repozicionirati u suvremenu i inovativnu banku, u čemu je digitalna transformacija odigrala jednu od ključnih uloga. Addiko je tako za svoju Virtualnu poslovnicu, prvu potpuno digitalnu poslovnicu u Hrvatskoj, osvojio nagradu za najbolju europsku inovaciju bankarskog proizvoda/usluge 'Retail Banking Europe Awards 2019 – Best Product Innovation'.

Prije koronakrize nisu imali iskustva s radom od kuće više zaposlenika, ali uspjeli su u samo pet dana omogućiti ga za petsto svojih ljudi, i to uz pružanje psihološke pomoći, niz edukacija o radu od kuće i u novonastalim okolnostima, iznosi Bašić Jantolić. Za nove i stare klijente, objašnjava, ugovarali su račune i kredite potpuno digitalno u sklopu Virtualne poslovnice, a za postojeće klijente osigurali su da se moratoriji odobre bez ijednoga dolaska u banku.

– Za neke redovite usluge za koje je inače trebalo doći u poslovnicu klijentima smo omogućili quick pick-up servis ili home delivery s osobnim bankarima. Bez dodatne dokumentacije odobreni iznos sjedne im na račun katkad i u roku od jedan sat, čak i ako imaju račun u drugoj banci – navodi Bašić Jantolić i dodaje da su ove godine za poslovne subjekte uveli jednostavno visokoautomatizirano odobrenje kredita.

– Tijekom zatvaranja zbog korone Pevex je znatno ubrzao razvoj internetske trgovine povećavši ponudu s 10.000 na 30.000 proizvoda te smo pokrenuli uslugu Click&Collect u svim svojim prodajnim centrima – kaže član Uprave Pevexa Jure Radoš.

Može se digitalno

Kupcima je dostupna cijela ponuda i omogućeno naručivanje proizvoda koje u roku od 24 sata mogu preuzeti na svim Pevexovim prodajnim mjestima bez troška dostave. Radoš ističe da su tražili i druge načine kako preživjeti pa su pokrenuli telefonsko naručivanje i naručivanje e-poštom uz mogućnost preuzimanja robe na skladištima Pevexovih prodajnih centara. Iako je internetska prodaja znatno rasla, nakon otvaranja većina kupaca vratila se u prodajne centre.



– Nakon zatvaranja kolege iz raznih sektora pojačali su tim internetske prodaje, a oni u prodajnim centrima slagali su robu za dostavu ili preuzimanje u skladištima. Nakon ponovnog otvorenja centara vraćamo se u normalu i dalje jačamo tim internetske prodaje. Pojačali smo i tim za odnose s kupcima, kojima želimo osigurati višekanalno iskustvo kupovanja s različitim načinima odabira proizvoda, kupnje, plaćanja i preuzimanja robe – objašnjava Radoš.

Prema Eleni Wolsperger Dolezil, direktorici Korporativnih komunikacija u Dukatu, koronakriza uvjetovala je tvrtki brzu prilagodbu, od, primjerice, upravljanja ljudskim potencijalima i izmijenjene organizacije rada, izvanredne IT potpore zaposlenicima i timovima, intenzivne interne i eksterne komunikacije, očuvanja opskrbnog lanca do prilagodbe prodajnog asortimana izmijenjenim prodajnim uvjetima i novim navikama potrošača. Jedan od vidljivijih Dukatovih odgovora na koronakrizu, navodi, jest mrežna trgovina predstavljena građanima Zagreba i okolice potkraj 2020. s više od tristo proizvoda i mogućnošću beskontaktne dostave kupljene robe već idući dan. Projekt je proveden u rekordnom razdoblju i prodajni su rezultati bili odlični te rastu iz mjeseca u mjesec unatoč popuštanju mjera i normalizaciji života.