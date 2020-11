Dodijeljena nagrada Mali svjetionik 2020. u iznosu od 100.000 kuna

U petak 13.11. 2020. u online obliku je dodijeljena nagrada Dr. Dražen Glavaš i pripadajućih 100.000 kuna, a kao i prošle dvije godine, Top 10 kandidata je bilo impresivno!

Projekt Mali svjetionik nastao je 2018., a već treću godinu, zahvaljujući partnerima projekta i donacijama, nagrađuje Naj radnika Hrvatske. Kao i 2018. i 2019., finalisti su oduševili komisiju čiji je zadatak ponovno bio sužavanje izbora na one najbolje. Ove se godine radilo o čak 572 prijave pa je izbor bio težak, a javnost je sa 8.909 SMS glasova odabrala pobjednicu: to je Ivanka Pole iz društva Tisak plus d.o.o. Ivanka je sa 20,9% glasova bila miljenica glasača, a na drugom se mjestu s 15% našla Zvjezdana Novina Repovečki iz Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, te na trećem sa 14% Zlatko Miklec iz Hrvatskog kišobrana. Gđa. Ivanka dobila je 100.000 kuna, gđa. Zvjezdana 10.000, a g. Zlatko 5.000 kuna. Za lijepo dodatno iznenađenje pobrinuli su se partneri projekta koji su pripremili poklon bonove za sve kandidate. Organizatori poručuju da ciljevi Projekta ostaju ukazivanje na važnost malog čovjeka, priznanje za rad i trud poštenih ljudi i poruka da se poštenje isplati. Osim toga, žele potaknuti drugu perspektivu razmišljanja i skrenuti pozornost na sve djelatnike, bez obzira na njihov staž i branšu.

IZJAVE TOP 3 KANDIDATA

Zlatko Miklec, treće mjesto

'Mislim da je ovo fantastično. Nisam se puno nadao, ali zahvaljujući kolegama, presretan sam! Jedinstvo svih mojih prijatelja, kolega i kišobranaca …to je nešto predivno. Volim pomagati, volim raditi, volim volontirati, i to je to. '

Zvjezdana Novina Repovečki, drugo mjesto

'Moja je prva, a i trenutna reakcija na to što sam ušla u Top 10 - šok, ali reakcije okoline su iznimno pozitivne. Ponosna sam na ideju da se u Hrvatskoj pošten rad isplati, isplati se i ulagati u sebe i širiti takve ideje u zajednici.'

Ivanka Pole, prvo mjesto

'Meni novci ništa ne znače u životu. Dva sam puta zbog ranjavanja u Vukovaru učila hodati. Bila sam na dnu, ali moja volja i doktor su me spasili. Od svoje sam 18. godine ista, samo volja i rad. A sve što sam si nacrtala da želim napraviti sam i uspjela.' 'Samu akciju pratim već nekoliko godina, a ne znam kako to da sam dobila više prijava.' 'Ja znam da se pošten rad isplati jer imam iskustva. I nama prodavačima bude teško, ali ja gledam pozitivu. Bezobraznih kupaca ima, ali na kraju obično odu s osmjehom. Za to mi bonus ne treba, bitno mi je da mi je srce na miru.'

PARTNERI PROJEKTA

Organizatori projekta Mali svjetionik posebno su zahvalni partnerima projekta: Večernji, Poslovni dnevnik i Lider dali su komunikacijsku podršku; Mazars, Zaklada Rhema, Tim kabel, Prima, Bauwerk Group, Profil Klett i HOK su Projekt podržali financijski; kroz darove Top 10 su podršku dali DM i Varteks. Organizaciju su poduprli Fokus i udruga Partner. Velika zahvala organizacije Malog svjetionika ide i tihim partnerima.