Dodijeljene nagrade Mali svjetionik za velike ljude

22.studenoga 2019. godine u 20:00 h u organizaciji udruge Partner je održana dodjela nagrade Mali svjetionik za velike ljude „Nagrada Dr. Dražen Glavaš“ u spomen na sveučilišnog profesora, organizatora The Global Leadership Summita u Hrvatskoj, koji je umro u 50. godini krajem 2017.

Dodjelu je uživo gledalo nekoliko stotina ljudi, a pobjedu je odnijela gospođa Mira Logarušić, koja je i prošle godine ušla u finale. Mira, djelatnica na kiosku, je tako osvojila 100.000 kuna, dok je drugo mjesto i 10.000 kuna zauzeo bagerist Nediljko Karoglan. Treći je bio mladi konobar Denis Perhoč koji je dobio 5.000 kuna. Svi su finalisti dobili i poklon bonove od partnera DMa.

Do finalista (top 15) se došlo tako što je višečlana komisija od svih prijava odabrala onih 15 najdojmljivijih. Ove godine to nije bio jednostavan zadatak jer je zaprimljeno 250 prijava. Prijave su putem weba podnijeli svi koji su tako htjeli javno dati priznanje svojim kolegama. Nakon 3 tjedna glasanja telefonskim i putem SMSa između top 15, napokon smo dobili pobjednika. 'Utrka' je bila napeta, pobjednik se do samog kraja nije znao.

Mali svjetionik za velike ljude pokrenuli su Kristijan Cinotti, direktor Mazars Cinottija i Ivan Topčić, vlasnik i direktor zagrebačkog Tim Kabela, s ciljem promicanja radne etike među radnicima i poslodavcima. Nagradom se želi nagraditi „običan“ zaposlenik, vrijedan i pošten čovjek, koji svakodnevno pridonosi društvu poštujući načela vrijednosti rada i poštenja. Ove jeseni natječaj se proveo drugi put, nakon što je 2018. godine između više od stotinu prijavljenih kandidata najboljim proglašen zaštitar Mate Orlović.

Organizatori kažu: 'Ovim iznosom želimo pokazati da smo ozbiljni u nagrađivanju te da se ulaže dosta truda u ovaj projekt i da ga ljudi podržavaju. Nije sve u novcima, ali financijskom nagradom za najboljeg radnika želimo pokazati svim radnicima Lijepe Naše da se rad, trud i poštenje uvijek isplate.'

1. mjesto

Mira Logarušić, prodavačica na kiosku Tisak d.o.o.

Mira kaže: 'Meni je svaki čovjek bitan, znači svaki kupac koji dođe mi je bitan i njemu se posvetim. U mom poslu je najvažnije biti ljubazan.

Rukovoditelj regije u prijavi kaže: 'Unatoč invaliditetu, svakog jutra već godinama (preko 35 godina radnog staža na kiosku), Mira biciklom dolazi iz Sesveta na posao (na kiosk kod Branimirove tržnice), te nasmijano i zadovoljno uslužuje naše kupce, koji nam redovno šalju mailove i poruke, hvaleći entuzijazam i ljubaznost te naizgled obične, a opet tako posebne prodavačice. Jednostavno, za Miru prepreke ne postoje.'

2. mjesto

Nediljko Karoglan, bagerist poduzeća CEZAR d.o.o.

O ideji koja stoji iza projekta kaže: 'Hrvati su ljudi koji su radnici, i vridni, i koji su se svagdi u svitu pokazali kao radnici tako da mislim da nisam ja jedan jedini koji je takvi, nego nas ima dosta koje bi se moglo nagradit.

Nediljka je prijavila supruga: 'Da dođe na ovaj posao koji sad radi, na bageru, čekali su ga nekoliko mjeseci i htjeli samo njega. Toliko je pouzdan i odgovoran, spretan i pun znanja i ideja za ubrzati i olakšati posao. Šefovi i kolege ga vole jer je s njim zadovoljstvo raditi. Uz njega je svaki posao manje težak.'

'Ima petero djece, od kojih najmlađe ima 8 mjeseci i nikakav mu problem nije noću ustati i promjeniti pelenu. Ujutro s osmjehom ode i sa osmjehom se vrati. Nedo (Nediljko) nije samo najradnik, nego je i dobar čovjek.'

3. mjesto

Denis Perhoč, konobar u LifeClass Terme Sveti Martin

Denis koji uvijek radi s osmjehom o projektu kaže: 'Nagrada Mali svjetionik … Baš mi je drago što potiču obične radnike dakle da i oni znaju da nešto vrijede i da se uvijek može na njih osloniti, jer poštenje se isplati na kraju krajeva.'

Kolege o Denisu kažu: 'Uvijek je spreman dati podršku kolegama, biti gostoljubiv prema gostima čak i kad mu je radno vrijeme završilo, pomoći svakome na radnome mjestu, ali i na parkiralištu ako treba. Pukla guma, krepan je od umora, jedva već stoji na nogama, ali će pomoći zamijeniti gumu bilo kolegi bilo gostu!'