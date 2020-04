Doing business u doba korone – Talijani kupili hrvatski IT start up

U Zagrebu je danas završena strateška međunarodna akvizicija rješenja programske podrške za praćenje sljedivosti u farmaceutskoj industriji čime je talijanska tvrtka Antares Vision iz Lombardije postala vlasnik 82,83% hrvatske start up tvrtke Tradeticity d.o.o.



Tvrtku Tradeticity d.o.o. u Zagrebu je 2015. godine osnovala grupa entuzijasta, stručnjaka s dugogodišnjim radnim iskustvom u velikim IT i farmaceutskim kompanijama. Tvrtka se specijalizirala za softversko upravljanje naprednim procesima sljedivosti (serijalizacija).



Serijalizacija je propisana Direktivnom Europske komisije iz 2011., a primjena je počela u veljači 2019. Po Direktivi, svako pakiranje lijeka označeno je jedinstvenim serijalizacijskim brojem koji se provjerava pri izdavanju lijeka pacijentu. Provjerom autentičnosti postiže se veća sigurnost i kontrola kvalitete lijekova te sprječava ulazak krivotvorenih lijekova u lanac opskrbe čime se ujedno povećava I sigurnost pacijenata.



Tradeticity d.o.o. proizveo je cjelokupno softversko rješenje za farmaceutsku serijalizaciju, nazvano CureSync. CureSync je jedno od nekoliko svjetskih rješenja koje omogućava provođenje zakonski definiranog procesa serijalizacije svim dionicima opskrbnog lanca od proizvođača, nositelja odobrenja, vele-drogerija te svih ostalih partnera i pokriva sve nivoe farmaceutske serijalizacije.



U borbi sa svjetskim “gigantima” kao što su SAP, Tracelink i Antares Vision, Tradeticity je uspio zahvaljujući kvalitetnom softverskom rješenju pronaći klijente od Španjolske preko Baltika i Poljske do Mađarske, Slovenije, Hrvatske i Srbije.

Antares Vision prepoznao je kvalitetu rješenja, ali prvenstveno tima ljudi i znanja koje je sakupljeno u ovoj specijaliziranoj high-tech kompaniji.



- Ponosni smo i drago nam je što je tržišni lider Antares Vision prepoznao našu viziju, naš jedinstveni spoj iskustva i vještina u farmaceutskoj industriji, kao i u razvoju softvera za praćenje te našu stalnu predanost kvaliteti. Danas se pridružujemo ovoj velikoj obitelji i uvjerena sam da ćemo pružiti značajnu podršku u implementaciji portfelja softverskih rješenja Antares Vision-a i doprinijeti razvoju širokog spektra rješenja za serijalizaciju i integraciju podataka. Naš tim već se počeo upoznavati s proizvodima i platformama Antares Vision-a, a započela je i specifična obuka o tehnologiji. Uzbuđeni smo zbog novih mogućnosti i potencijala koji nam se stvaraju, omogućavajući nam brzu i nesmetanu integraciju, a samim tim i brz izlaz na tržište - rekla je Lidija Pozaić Frketić, generalna direktorica Tradeticity d.o.o.



Antares Vision je zainteresiran u potpunosti integrirati rješenje i ljude u svoje organizacijsko rješenje te ulagati u daljnji razvoj i zapošljavanja u Hrvatskoj i regiji.



Akvizicija spada u okvir strategije za jačanje unutarnjih resursa za razvoj softverskih rješenja za sljedivost i serijalizaciju, posvećenih svim različitim sudionicima u farmaceutskom lancu opskrbe (distributerima, CMO-ima, 3PL-ima,…), sve do regulatornih tijela, čime se poboljšava upravljanje podacima i međusobno povezivanje. Ova transakcija omogućava nam proširiti našu zemljopisnu prisutnost na Istočnu Europu, povećati prodor na tržište kroz konsolidiranu korisničku bazu i prodajnu snagu te potaknuti razvoj i implementaciju rješenja za praćenje - dodao je Emidio Zorzella, predsjednik i generalni direktor Antares Vision.



Akvizicija 82,83% temeljnog kapitala tvrtke Tradeticity d.o.o temelji se na kapitalnoj vrijednosti grupe Tradeticity od 1,225 milijuna eura, tj. na vrijednosti poduzeća od 1,610 milijuna eura, što je 5,0x višestruko na EBIT. Cijena transakcije od 1,040 milijuna eura bit će plaćena gotovinom.



Sporazum uključuje i opciju poziva za stjecanje preostalih 17,17% počevši od odobrenja financijskog izvještaja od 31. prosinca 2021. godine.



Generalni direktor tvrtke Tradeticity d.o.o. je Lidija Pozaić Frketić koja će i dalje voditi Tradeticity grupu (Tradeticity d.o.o. i Tradeticity Service d.o.o.) i imat će 10,76% udjela. Preostalih 6,41% imat će financijski ulagač I4 Invention Adria d.o.o. Tradeticity grupa trenutno ima tim od 20 ljudi, koji su uglavnom inženjeri i programeri specijalizirani za razvoj softvera.