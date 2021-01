Dok je Projekta Slavonija, bit će i posla za najveće lokalno građevinsko poduzeće

Nakon što je ljetos Osijek-Koteks i službeno završio postupak predstečajne nagodbe i nakon što je potkraj ljeta preuzeo Fortenovinu tvrtku Projektgradnju plus, ta kompanija u većinskom vlasništvu Zorana Škorića (predsjednik Uprave) i Marka Tadića (član Uprave) sada je dobro posložena i rekli bi neki – dobra udavača. Ne, nema nagovještaja da će je Škorić i Tadić prodati, ali ako bi se odlučili na to, u obzir dolazi samo, naglašava Tadić, prodaja cijele grupe Osijek-Koteks. Nikako članica posebno.

Osijek-Koteks bavi se cestogradnjom i visokogradnjom i među boljim je primjerima koji nam govore da predstečajni postupci mogu biti korisni provedu li se korektno, a i tandem Škorić –​ Tadić u poslovnom svijetu, barem nam se tako čini, uživa ugled dobrih i vrlo korektnih biznismena čiji su odnosi s partnerima dublji nego bi se očekivalo među njima.

– Tko nam je pomogao u našim počecima prije gotovo sedam godina 'kreditirajući' nas, i danas radi s nama. Ne bismo preživjeli bez potpore i povjerenja ključnih dobavljača tada te ti isti dobavljači i dalje imaju gotovo ekskluzivan tretman kod nas. Takav poslovni odnos s vremenom se pretvori u divna prijateljstva – govori nam Tadić.

Tadić nema veze s Tadićem

Nekoliko njih s kojima smo razgovarali potvrđuju njegove riječi. I još kažu da je Škorić inače samozatajan, a Tadić je, čini se, druželjubiviji, ali obojica u svakoj prilici ističu da nikada nisu zaboravili da su u vrijeme nakon preuzimanja kompanije, koja je bila u teškoj situaciji, naišli na razumijevanje poslovnih partnera. Takvi su odnosi mnogo čvršći nego što ih definiraju ugovori. Ima očito i nečeg što ih tišti, pogotovo Tadića, jer ga ponekad u Hrvatskoj rodbinski povezuju s bivšim vlasnikom kompanije Dragom Tadićem, ali kako u nekim prilikama Marko Tadić ima potrebu naglasiti (kao sada u Lideru), on nije 'ni u kakvim rodbinskim ili poslovnim vezama s Dragom Tadićem, koji je bio predsjednik Uprave do kraja 2011. kada je dobio otkaz zbog katastrofalnog vođenja i stanja kompanije'.

Inače, tijekom predstečajnog postupka nije da nije bilo izazova. Prije pandemije afera Agrokor negativno se odrazila na Osijek-Koteks iako nije imao direktne poveznice s Todorićevim kompanijama, ali zato jest s njihovim dobavljačima, koji su te poslove odmah obustavili.

– Ali još gori efekt krize Agrokora za nas je bila gotovo paraliza financijskih institucija. Svi su se samo bavili Agrokorom i mi ostali nismo mogli doći na red. Nismo mogli dobiti nužne bankovne garancije i financiranje. Ta 2017. za nas je bila iznimno teška – govori Tadić.

I prošla je godina dosta podbacila jer nisu pravodobno uspjeli ugovoriti dovoljnu količinu posla te su godinu završili 'tek blago pozitivni'. Sam Osijek-Koteks ostvario je 318 milijuna kuna prihoda i 6,4 milijuna kuna dobiti. Tadić kaže da zbog pandemije još ne znaju kako će se tržište razvijati, ali je dobra stvar da su potkraj prošle i početkom ove godine ugovorili dosta posla tako da su za ovu godinu popunjeni.

– Zbog svega toga, 2020. će nam biti bolja nego prethodna godina te očekujemo da bismo s prihodima mogli dosegnuti 400 milijuna kuna, uz pozitivan rezultat. Veliki nam je uspjeh u ovoj godini što smo uspješno dovršili predstečajni postupak, sedam godina nakon njegova otvaranja. Još imamo znatan dug za otplatiti iz vremena prije 2013., ali uvjereni smo da stabilnost kompanije više ne bi trebala biti upitna, barem u idućih nekoliko godina – objašnjava Tadić.

Osim matične tvrtke, članice grupe su Velički kamen, Kamen Psunj, ABG Test (laboratorijska ispitivanja) i Projektgradnja plus. Nikola Nikšić iz konzultantske tvrtke Konter analizirao je za Lider poslovanje grupe od 2015. (godinu dana nakon početka predstečaja) do 2019. godine. Matična je tvrtka financijski sve stabilnija, što je, između ostalog, posljedica prosječnoga godišnjeg rasta poslovnih prihoda od pet posto u odnosu na dva posto koliko su prosječno rasli rashodi.

Zajedno su skuplji

Najveća optimizacija troškova postignuta je, naglašava Nikšić, na sirovinama i materijalima, jer unatoč rastu poslovnih prihoda u petogodišnjem razdoblju (što znači da je tvrtka bila aktivnija, a time i odjel nabave) udio tih troškova u poslovnim prihodima smanjen je s 35 posto (u 2015.) na čak 26 posto lani. Nikšić ističe da je u zadnje dvije godine likvidnost kompanije 'iznimno poboljšana, što se vidi iz koeficijenta tekuće likvidnosti, koji je 2017. iznosio zadovoljavajućih 1,36, a u 2019. je bio 2,83, daleko iznad referentne vrijednosti 2 za izvrsnu likvidnost.

– U korelaciji s tim pozitivnim trendom likvidnosti, odnos vlastitoga kapitala i financiranja iz vanjskih izvora za 2019. blizu je idealnoj ravnoteži 50 – 50 i iznosi 46 – 54. Budući da se zalihe iznimno brzo obrću, u 11 dana, potraživanja naplaćuju u 79 dana, a obveze dobavljačima plaćaju u 36 dana, novčani ciklus izveden iz te tri komponente – 54 dana – znatno je bolji od vrijednosti za cijeli segment hrvatskoga graditeljstva, koji iznosi 67 dana – objašnjava Nikšić, ali i dodaje da je kompanija, što se tiče izvoza, nažalost poput cijele te industrije.

Velički kamen i Kamen Psunj kontinuirano solidno posluju (srednje niska vjerojatnost zastoja u plaćanju), u 2019. su zajedno ostvarili 73 milijuna kuna prihoda, što je nešto manje od 20 posto od ukupno 345 milijuna kuna prihoda grupe. ABG test (osnovan 2017.) ostvario je lani 1,2 milijuna kuna prihoda i gubitak od 88 tisuća kuna, a za Projektgradnju plus Nikšić veli da će 'vrijeme pokazati hoće li, i koliko, to poduzeće koje je 2019. zaključilo s negativnim profitnim maržama, negativnim radnim kapitalom i poslovnim prihodima od 172 milijuna kuna (tek trećina od onih iz 2015.) postati kvalitetno pojačanje ili nešto drugo'.

U vlasništvu im je i asfaltna baza u Štitaru pokraj Županje, ali iako su sve članice stvorile dodanu vrijednost kompaniji, evidentno je zašto suvlasnički dvojac insistira na prodaji cijele grupe, ako bi se to dogodilo. Sve te tvrtke, naime, osim Osijek–​Koteksa, objektivno bi kao samostalne imale manju vrijednost nego sve zajedno u sinergiji. No nisu isključene ni druge akvizicije jer, kako veli Tadić, neke kompanije prate već nekoliko godina.

– S nekima smo već pregovarali, ali ili nismo dobili željenu transparentnost u poslovnim knjigama ili potrebna jamstva ili se nismo dogovorili u vezi s cijenom. A kod nekolicine dubinsko snimanje i pregovori još traju, tako da je moguće zaključenje još koje transakcije nagodinu – napominje Tadić.

Vlasnik grupe Osijek-Koteks je grupa Zomag, koja je lani istisnula male dioničare. Škorić i Tadić 80-postotni su vlasnici Zomaga, a ostatak drži švicarski Stilton Group Holding. Broj zaposlenih blago raste od 2018. godine, u Osijek-Koteksu ih je sada 440, a u grupi 580.

– Ne želimo zapošljavati previše jer ako u jednom trenutku u budućnosti ne bude dovoljno posla, te iste ljude morat ćemo otpuštati – iznosi Tadić.

Ističe nekoliko aktualnih projekata: Koridor Vc, rekonstrukciju nekoliko cesta u Slavoniji te četiri grupe aglomeracije u sklopu projekta Belišće –​ Valpovo, a najveći su im naručitelji državne kompanije – Hrvatske autoceste, Hrvatske vode, Hrvatske ceste, kao i izvođači radova na željeznicama. Kompanija dosta ulaže u tehnologiju iradi na racionalizaciji troškova.

– Rast ćemo, bude li to moguće u bliskoj budućnosti, oprezno da bismo zadržali što bolju likvidnost, stabilnost i fleksibilnost grupe, jer je nova kriza inicirana s COVID-19 pred nama – kaže Tadić.

Snažna lokalna pozicioniranost

Osim pandemije, opasnost za tvrtku je brojna strana konkurencija, ali i ona nelojalna te rastuća nelikvidnost. No prilike su rastuća potražnja za građevinskim radovima, Projekt Slavonija, rast učinkovitosti zahvaljujući tehnologiji, a snaga joj je lokalna pozicioniranost, fleksibilnost, iskusna radna snaga te diverzifikacija građevinskog portfelja. Očekuje se da će kompanija teže naći odgovore na visoku volatilnost tržišta, a slabosti su joj nezadovoljavajuća tehnološka opremljenost unatoč dosadašnjim ulaganjima, kao i velik dug nastao za prijašnjih uprava i vlasništva.