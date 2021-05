Dok svi bježe online, direktor webshopa Fine stvari Zlatko Ivkić mašta o butiku

Prije nekoliko godina u Hrvatskoj je lansirana online platforma za odabrani asortiman vrhunskih stranih alkoholnih pića jednostavnog naziva Fine stvari. Te su 'fine i ekskluzivne tekuće stvari' u početku bile namijenjene HoReCa kanalu, no uskoro su ih mogli nabavljati i obični ljudi za osobne potrebe. Kako su poslovali u pandemijskom razdoblju, imaju li Hrvati razvijenu kulturu ispijanja skupih alkoholnih napitaka te što planiraju uoči ovogodišnjeg sajma vrhunskih viskija WhiskyLeaks popričali smo s vlasnikom i direktorom Finih stvari Zlatkom Ivkićem.

Vaš se biznis razvijao u fazama – Fine stvari prvo su krenule kao veleprodaja, a onda ste ih prije par godina ponudili i 'pučanima'.

- Da, Fine stvari su od početka nastojale dostaviti na tržište najfinije destilate uglavnom veleprodajnim kanalom, preko boljih barova, talentiranih barmena. Trendovima, koji nastaju negdje u svijetu treba vremena da dođu do nas, tako da smo često malo 'ispred vremena'. Među prvima smo ponudili tržištu veći izbor džinova, japanskih i tajlandskih viskija, neke nove škotske destilerije, vermute koji u koktelima čine razliku, nevjerojatne mezcale... Sada vidimo da je 'džin kultura' zaživila najintenzivnije i još uvijek traje.

Budući da je pandemija zatvorila gotovo sve HoReCa kanale, poslovanje Vam se u većoj mjeri oslonilo na privatne potrošače. Kako ste poslovali?

- B2B segment koji je činio najveći dio našeg poslovanja je očekivano pao. Istovremeno, B2C segment je u blagom porastu. Nove okolnosti su nas ponukale da se više okrenemo privatnim kupcima. Naš webshop smo podigli na višu razinu i ponuda je prilagođena. S obzirom na to da je dostava B2C moguća u cijeloj Hrvatskoj, zamijetili smo da smisao za kvalitetna pića itekako postoji i van urbanih sredina što je ugodno iznenađenje. Naglasak je na kućnom baru, siguran sam da svako sanja o svom malom kutku s bocama za 'posebne prilike'.

To nas dovodi do idućeg pitanja, imamo li u Hrvatskoj razvijenu kulturu pijuckanja finih alkoholnih pića?

- Da, u Hrvatskoj postoji razvijena kultura uživanja u finim alkoholnim pićima do određene mjere. Kulturu pijuckanja finih pića stavljamo ispred (brzog) opijanja bilo kakvim alkoholnim pićima. Za to je ponekad potrebno malo vremena jer se mirisi i arome kod starijih pića zanimljivo razvijaju u čaši. Svakako je potrebno osnovno znanje o onome što pijemo. Određene boce mogu dostići ozbiljne iznose novca pa nema smisla to platiti ako se ne zna o čemu se tu radi - od koje vrste ječma (žitarice), šećerne trske ili kaktusa je piće nastalo, kako je fermentiralo i destiliralo, koliko godina i u čemu je odležavalo (ako je odležavalo)… Uz viskije, rumovi i mezcali su pića za pijuckanje. Napominjem da su pića koja mi biramo i nudimo na tržištu najprirodnija moguća. Čim dalje od onoga što zovemo industrija. To znači da nema dodanih boja (karamela) kako bi se stvorio privid dugotrajnog ležanja u bačvi, dodanih šećera ili drugih tehnika tzv. 'peglanja' koje zamjenjuju dugogodišnje odležavanje.

Jesu li Vam klijenti uglavnom u Hrvatskoj?

- Naši najvažniji klijenti su kupci u Hrvatskoj. Uz privatne kupce to su uglavnom najprestižniji barovi, hoteli i restorani u Hrvatskoj.

Planirate li širenje?

- Uspješno izvozimo zagrebački džin Luftbremzer u EU, kao i neke poznate vinske etikete.

Surađujete li s još nekim hrvatskim proizvođačima pića?

- Od početka surađujemo s Luftbremzer zagrebački džin, a pregovaramo s još nekoliko proizvođača.

Uvozite pića s raznih strana svijeta, jeste li imali problema s dobavom?

- Sve što dobavljamo uglavnom već ima sjedište u Europskoj uniji. Postoje određeni problemi s dopremom iz Škotske nakon Brexita, ali vjerujem da će se i to normalizirati.

Poslujući isključivo online bili ste korak ispred ove cijele situacije. Razmišljate li uopće o vlastitom prodajnom prostoru?

- Naravno. Ideja za vlastiti prodajni boutique postoji. Čim se ukaže kakav adekvatan prostor.

Što očekujete od ove godine?

- Porast prodaje putem web shopa, više kućnih barova, čim skoriji oporavak barske scene.

Ubrzo organizirate sajam WhiskyLeaks. Što pripremate za ovu godinu?

- Da, ponosni smo da naš mali, ali vrlo posebni sajam WhiskyLeaks dolazi do trećeg izdanja i to unatoč ograničavajućim okolnostima. U suradnji s restoranom Rougemarin, ovogodišnji WL organiziramo 7. i 8. svibnja u Rougemarin Parku, Folnegovićeva 10. Pozivamo ljubitelje finih viskija na druženje na otvorenom uz glazbu,viskije i slasne zalogaje. Imat ćemo i poseban kutak za Gin&Tonic, te koktele na bazi viskija. Ponosno izlažemo naše zvijezde kao što su Kilchoman, Glendronach, Benriach, Douglas Laing, Kavalan, Mars, Westward.. Ove godine gostuju naši partneri s kućama Ardbeg i Glenmorangie (distributer MiVa) te Jack Daniels, Wodford Reserve, Macallan i Highland Park (Coca Cola) te škotska obiteljska kuća Kilchoman – Farm Distillery s otoka Islay. Iako jedna od najmlađih destilerija, Kilchoman već ima kultni status u svijetu ljubitelja Peated viskija. Premijera ovogodišnjeg WL-a će biti Kilchoman Ruby Port Single Cask. To je limitirana edicija ekskluzivno punjena za hrvatsko tržište.