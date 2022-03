Domaća tvrtka Syntio uvrštena je na listu najbrže rastućih tvrtki prema The Financial Timesu

Domaća IT tvrtka Syntio, koja se bavi podatkovnim inženjeringom u cloudu, zauzela je 225. mjesto na prestižnoj listi The Financial Timesa (FT 1000) najbrže rastućih europskih tvrtki. Promatra li se isključivo pozicija u IT sektoru, Syntio je na 55. mjestu u Europi, odnosno prvi u Hrvatskoj, s ostvarenim rastom od 673,74 posto u razdoblju od 2017. do 2020. godine, navodi se u priopćenju. Na ljestvici jednog od najuglednijih poslovnih listova na svijetu, našlo se još šest kompanija iz Hrvatske.

- Tvrtku smo osnovali u Zagrebu prije 5 godina, točnije 2017. godine. Otad smo otvorili podružnice u SAD-u i Danskoj i narasli na skoro 90 zaposlenika. Činjenica da nas je Financial Times uvrstio na ovu prestižnu listu potvrda je da tvrtku razvijamo u dobrom smjeru, da radimo kvalitetne stvari te je dodatni poticaj da nastavimo ulagati u razvoj naših usluga i proizvoda, kao i u naše zaposlenike kojima osiguravamo različite edukacije za dodatna usavršavanja - istaknuo je Davorin Cetto koji je, zajedno s Tomislavom Domanovcem, osnovao Syntio, prvu data engineering kompaniju u Hrvatskoj koja se našla na listi Financial Timesa.

Njihov portfelj klijenata uključuje vodeća multinacionalna poduzeća u području maloprodaje, telekomunikacija, financija i farmaceutike, a svoju ulogu na tržištu vide kroz povezivanje podatkovnog inženjeringa, cloud tehnologije i inovativnosti. Konkretno, Syntio je jedan od vodećih Google Cloud partnera za data engineering na najvišoj razini, za Nordics regiju prvenstveno, ali i globalno. U Nordics regiji surađuju s nekoliko velikih kompanija za koje oblikuju i stvaraju podatkovne platforme koje klijentima omogućuju korištenje podataka, s ciljem ostvarivanja najboljih poslovnih rezultata. Osim Googlea, partneri su i s Amazon AWS-om i Microsoft Azureom.

Inače, FT 1000 ovaj popis objavljuje već šestu godinu zaredom te prikazuje tvrtke koje su ostvarile najvišu stopu rasta između 2017. i 2020. godine, a da bi došle na listu morale su ostvariti minimalan rast od 36,5 posto.