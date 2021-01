DOSTA IM JE - U ponedjeljak ugostitelji otvaraju objekte, UGP u srijedu ima akciju

Brojni ugostitelji i vlasnici teretana nezadovoljni su nepopuštanjem mjera. Sve više se priča da ima dosta onih koji će u ponedjeljak, 1. veljače, otvoriti svoje objekte. Kakva je trenutna situacija, u razgovoru za RTL Danas otkrio je Franz Letica, predsjednik Udruženja ugostitelja Zagreb.

"Više od 700 lokala je u postojećim kolektivima"

"U subotu u jednom od šoping centara kolege će imati sastanak, a povod su nelogične postojeće mjere. Škole su bile otvorene, a jedne su od primarnih izvora zaraze. Lokali nisu i to je okupilo akciju koja će ovaj vikend održati sastanak", rekao je Letica.

"Zasad je riječ o 103 lokala u Zagrebu koji su potvrdili otvaranje, a više od 700 ih je u postojećim kolektivima", naglasio je. Prema njegovim riječima, sve će izgledati kao u dobra stara vremena.

"Muzika, konobar, dobar dan, izvolite?" slikovito se izrazio Letica. Iz udruge Glas poduzetnika najavili su da se u srijedu sprema prosvjedna akcija.

"Podržavamo sve akcije i nezadovoljstva jer ovo je, nadamo se, postpandemično vrijeme koje bi trebalo donijeti neka otvaranja. Nije normalno da smo skoro dva mjeseca u takvoj karanteni da su nam skoro ograničili kretanje", zaključio je Letica.

Alen Preldžić vlasnik je Kondicijskog centra Spartak iz Dugog Sela. I on je među onima koji su najavili otvaranje.

"Otvaramo zato što su mjere nelogične, nejednake za sve i tvrdimo da mi u teretanama i fitness centrima možemo najviše kontrolirati mjere i naše članove jer nam nitko s ceste ne može upasti na trening", rekao je Preldžić. Dodao je kako je itekako svjestan visokih kazni. Ima ugostitelja koji neće otvoriti lokale, ali razumiju svoje kolege. Jedan takav je Dražen Biljan iz Zagreba, šef sekcije barova pri Nacionalnoj udruzi ugostitelja.

"Ne osuđujemo ni ne potičemo, ali možemo razumjeti naše kolege koji su toliko očajni pa razmišljaju o svakakvim opcijama", zaključio je Biljan.

UGP u akciju

Udruga Glas poduzetnika upravo zbog produženja mjera najavljuje veliku akciju za srijedu, kakvu točno ne žele otkriti, ali kako nam je rekao čelnik udruge Hrvoje Bujas, to će biti puno ozbiljnija akcija od klasičnog prosvjeda.

"UGP ima svoju akciju u srijedu, ne bih to nazvao prosvjedom, već će to biti daleko ozbiljnija akcija. Radi se o zaista velikoj akciji koju ćemo održati u srijedu u Zagrebu. O točnom vremenu i mjestu još ne bih govorio, to zasad ne možemo otkriti. Sve ćemo detalje otkriti u utorak na konferenciji za medije", rekao je Bujas za Index.

"Teško je reći koliko će ih zaista otvoriti, ono što znamo je da ima preko stotine objekata koji su najavili otvaranje, među njima su i restorani i kafići i teretane. Međutim, mi nikoga od poduzetnika ne možemo pozvati da otvori jer su kazne katastrofalno rigorozne. Zaista su prerigorozne, kazne za otvaranje se kreću i do 70.000 kuna, a moguće su i zatvorske kazne do 3 godine, ako se već ide na kaznenu odgovornost za širenje pandemije, pa to kao da su kazne za ubojstvo", kazao je Bujas.

"U Italiji su kazne 700 eura, a kod nas su astronomske i tražimo da se taj zakon promijeni. Ono što mogu reći je da ćemo mi svim svojim članovima uvijek nuditi pravnu pomoć, ne možemo ih sad zvati da otvaraju, a znamo kolike su kazne, ne možemo na leševima graditi ugled, no svakako ćemo vladi pokazati zube. Isto tako, kad se već pozivaju na Europu, Njemačka i Austrija recimo ozbiljno plaćaju lockdown, a ne kao kod nas. Pola radnika još ni za prosinac nije dobilo mjere, one od 2 do 4 tisuće kuna po radniku, o čemu mi onda pričamo", rekao je Bujas za Index.hr.