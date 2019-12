Dostavne službe za blagdane povećale broj dostavljača za 20 posto i rade vikendom. Hoće li to biti dovoljno? 

Problema s dostavnim službama i dogovorenim rokovima ima sasvim dovoljno i bez blagdanske šoping groznice. Prosinac je najudarniji mjesec u godini za trgovce, ali i dostavne službe koje se prije Badnjaka doslovce 'raspadaju' od posla. Prije dvije godine pokleknuo je Overseas koji jednostavno svojim kapacitetima nije uspio zadovoljiti potražnju i pisalo se kako je ta služba Hrvatima 'ukrala Božić' jer paketi nisu na vrijeme stigli pod božične jelke. Ove godine najjače dostavne službe u Hrvatskoj, u skladu s porastom online trgovine, očekuju porast volumena prometa paketa od 20 do čak 70 posto te su stoga povećale broj dostavljača i produljile radno vrijeme skladišta.

U Overseasu kažu da su se dobro pripremili.

- Zaposlili smo dodatni broj kurira i unajmili vozila još u studenom, da bi ih adekvatno educirali i pripremili za prosinac. Svi paketi preuzeti do 20. prosinca u 16 sati dostavit će se do 24. prosinca. Pakete preuzeti do 23. prosinca, a nalaze se u našoj prvoj zoni, dostavit ćemo do 24.prosinca, a ukoliko se nalaze u drugoj zoni, bit će dostavljeni do 30. prosinca – kažu u Overseasu.

Hrvatskoj pošti itekako će dobro doći novoizgrađeni sortirni centar, koji, uz strojeve za automatsko sortiranje pismovnih pošiljaka, sadrži i novi stroj za automatsko sortiranje paketa.

- Osim toga pripremili smo se za rad subotom i nedjeljom kako bi sve pošiljke što prije uručili primateljima. Hrvatska pošta ne može utjecati na trenutak slanja pošiljaka, ali se trudi sve primatelje razveseliti prije Božića, ako su tako dogovorili s pošiljateljima. U međunarodnom prometu sudjelujemo u tzv. 'last mile' dostavi te rokovi prvenstveno ovise o datumu pristizanja pošiljaka u Hrvatsku – kažu u Pošti.

U DPD Croatia u prosincu očekuju rast volumena i to za čak 70 posto i stoga su se za vrhunac sezone počeli pripremati prije nekoliko mjeseci.

- Ove godine u prosinačko vrijeme otvorili smo vrata zagrebačkog skladišta i nedjeljom. Svjesni smo kako se najveći broj online narudžbi radi upravo vikendom pa nam je u cilju olakšati posao i web trgovcima koji svoju robu mogu u vlastitom angažmanu dostaviti u zagrebačko skladište, a koja će se potom pripremiti za dostavu već u ponedjeljak. Također, povećali smo broj ruta i dostavljača za 20 posto te dodatno pojačali kapacitete radne snage koja radi na manipulativnim poslovima s paketima u našim skladištima diljem Hrvatske. Nije kasno za naručivanje robe s e-trgovina, bilo lokalnih, bilo globalnih jer ćemo zbog dodatnih radnih kapaciteta biti u mogućnosti ispoštovati prvi pokušaj dostave paketa u najavljenim vremenskim okvirima. Tako, primjerice, za robu preuzetu do 18. prosinca, prvi pokušaj isporuke bit će do Badnjaka – kažu u DPD-u.

No bez obzira na sve moguće pripreme, teško je predvidjeti hoće li se na koncu rok dostave ipak prolongirati. Jer ne ovisi sve isključivo o dostavnoj službi, već i o samom web trgovcu koji treba moći manipulirati većim brojem narudžbi, zatim pravilno zapakirati robu za dostavu te na vrijeme predati pakete u dostavnu službu.