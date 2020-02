Država nudi poslovne prostore u zakup na deset godina! 

Ako tražite šarmantan i jedinstven poslovni prostor u samom središtu Zagreba, nedaleko Cvjetnog trga, na križanju Varšavske ulice i Prolaza sestara Baković, u jednom od donjogradskih prolaza, poznatog pod nazivom Miškecov prolaz ili, ako ste možda još stariji Balkanski prolaz, sada je prilika. Tvrtka Državne nekretnine nudi u desetogodišnji zakup poslovne prostore u samom srcu grada, a jedan od njih je poslovni prostor u samom Miškecovom prolazu od 12,26 četvornih metara koji čeka poduzetnika sa vlastitom idejom koji želi osjetiti vrevu i puls najužeg centra grada i definitivno jednog od najfrekventnijih prolaza. Poslovni prostor svi zainteresirani mogu doći pogledati 18. veljače 2020. od 10:15 do 10:45 sati, a ponudu za zakup prostora potrebno je podnijeti najkasnije do 25. veljače 2020. do 12 sati.

Isti dan, u utorak 18. veljače od 12 do 12:30 sati, moći će se pogledati i dva nasuprotna prostora u Ilici, jedan na broju 57, a drugi na broju 66. Prostor u Ilici 57 je u prizemlju i nešto je veći od prostora u Miškecovu prolazu, ima točno 18,29 četvornih metara, dok je prostor preko puta na rednom broju 66 nešto veći, ima 22,27 četvornih metara. U prolazu u Ilici 37, nalazi se poslovni prostor u prizemlju dvorišne grade od 26 četvornih metara, koji se može pogledati tog istog utorka od 11 do 11:30.

Osim poslovnih prostora u Zagrebu, moguće je u zakup uzeti i i poslovne prostore u vlasništvu države u Karlovcu, Osijeku, Vinkovcima te u Vojniću. Preostali poslovni prostori mogu se pogledati u periodu od 17. do 20. veljače 2020. prema rasporedu objavljenom u Javnom pozivu za zakup poslovnih prostora 2/20. Svi poslovni prostori u zakup se daju u onom stanju u kojem su viđeni, a zakupnik je prvi mjesec oslobođen plaćanja zakupnine. Pregledu prostora kao i otvaranju ponuda može pristupiti sva zainteresirana javnost, a ponudu za zakup, uz pravne osobe, mogu dati i udruge te fizičke osobe koje imaju registriran obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost.

Poslovnih prostora bit će još, komercijalizacija se nastavlja, a sljedeći natječaj očekuje se već u ožujku.