Država nudi u zakup 20 poslovnih prostora na izvrsnim gradskim lokacijama

U subotu 1. veljače 2020. objavljen je natječaj za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, kojim se u zakup nudi ukupno 20 poslovnih prostora na izvrsnim lokacijama. U ponudi su poslovni prostori od 12 do 180 četvornih metara, a početne mjesečne zakupnine od cca 670 kuna do cca 10.000,00 kuna. S najpovoljnijim ponuditeljem se sklapa ugovor o zakupu na deset godina, a najpovoljniji je onaj ponuditelj koji je ispunio uvjete natječaja i ponudio najviši iznos zakupnine.

Sudjelovati na natječaju mogu pravne te fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost. Javni poziv za dostavu ponuda je objavljen na stranicama Državnih nekretnina. Poslovni prostori koji su ponuđeni u zakup mogu se pogledati prema rasporedu iz Javnog poziva u peridou od 17. veljače 2020. do 20. veljače 2020. Rok za podnošenje ponuda je do 25. veljače do 12:00 sati, nakon čega slijedi javno otvaranje pristiglih ponuda.

Zakupom poslovnih prostora na rok od 10 godina omogućuje se višegodišnja sigurnost poslovnim subjektima u obavljanju djelatnosti dok se istovremeno državna imovina stavlja u višegodišnju funkciju. Za istaknuti je kako je prošlogodišnja uspješnost natječaja za zakup državnih prostora iznosila više od 70% te je prisutan kontinuirani interes za zakup prostora.

Popis oglašenih poslovnih prostora, fotografije, rasporede pregleda i uvjete natječaja potražite na linku.