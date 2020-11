Dubrovnik i okolica uvršteni među 10 najpoželjnijih odredišta za turiste iz SAD-a

Dubrovnik i okolica na američkom turističkom tržištu uvršteni su među deset najpoželjnijih europskih odredišta za putovanja u 2021. godini, a Hrvatska je na listi 20 zemalja u koje američki građani mogu putovati ove zime uz predočenje negativnog testa na koronavirus, izvijestili su u utorak iz HTZ-a.

O tome je izvijestila direktorica predstavništva HTZ-a (Hrvatske turističke zajednice) u SAD-u Ina Rodin, prenoseći objave iz svjetski poznatih američkih časopisa i portala za putovanja Conde Nast Traveller i Travel Pulse.

U članku "Top 10 best places to visit in Europe in 2021" objavljenom u časopisu Conde Nast Traveller, Hrvatska odnosno Dubrovnik i okolica našli su se na devetom mjestu, a predstavljen je iznova kao popularno odredište za fanove serije "Game of Thrones", ali i kao grad u blizini Elafitskih otoka Koločepa, Šipana i Lopuda.

Lopud je dodatno istaknut zbog ljepote franjevačkog samostana iz 15. stoljeća, te s jedinstvenim kamenim kućama i egzotičnim vrtovima.

Portal Travel Pulse piše pak o Hrvatskoj među 20 zemalja za putovanja američkih građani ove zime, a kako kažu iz HTZ-a, taj portal objavljuje vijesti iz svjetske turističke industrije te o destinacijama i dobavljačima.