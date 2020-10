DUG ZA LIJEKOVE: Plenković pritišće veledrogerije Todorićevom metodom

Cilj je Vlade prevenirati daljnje akumuliranje obveza te nastajanje novih događaja, rekao je financministar Zdravko Marić ovog ponedjeljka u povodu završetka moratorija za ovrhe. Istog dana ponudio je veledrogerijama 200 milijuna kuna, čime je htio 'prevenirati' dug od pet milijardi kuna, na koliko su narasle neplaćene obveze za lijekove – 4,3 milijarde dužne su bolnice, a ostatak se odnosi na dug za receptne lijekove. Veledrogerije traže do kraja godine 2,7 milijardi, odbile su Marićev sitniš i u utorak je uslijedio prekid isporuke lijekova za 33 bolnice koje imaju dugove starije od godinu dana.

Vili Beroš preuzeo je Ministarstvo zdravstva uoči razbuktavanja epidemije i naslijedio dug od oko 2,5 milijardi kuna. U nepunih devet mjeseci uspio ga je udvostručiti. Bolnice su gomilale dug i kad su (bile) praktički u hladnom pogonu. O tome se nije brinuo nitko ni prije Beroša. Dugovi stalno rastu, s koronom ili bez nje, a tek prijetnje zaustavljanjem isporuka ili ovrhama odobrovolje financministra, koji je zadnju financijsku injekciju od pola milijarde kuna ubrizgao ljetos. Sad mu je, tvrdi, do rebalansa ostalo još samo 200 milijuna za lijekove.

No, premijer Plenković nije zabrinut što je država najveći dužnik i što sama ne poštuje propise koje je donijela o rokovima plaćanja.

– Bit će lijekova, veledrogerije moraju operirati na hrvatskom tržištu i sutra – rekao je lakonski. I podsjetio tako na metodologiju Ivice Todorića, koji je rokovima plaćanja godinama ucjenjivao Konzumove dobavljače. Tko ne želi pristati na naše rokove, neće s nama poslovati, poruke su koje je Plenković pokupio od svog uzora. Uostalom, i Marić je ministarski zanat do ulaska u Vladu pekao kod Todorića, kao izvršni direktor za Strategiju i tržište kapitala.

Znamo kako je završio Todorićev Agrokor. I hrvatsko zdravstvo približava se (pred)stečajnom scenariju, koji je pod teretom korone sve izgledniji.

A kako će se za to vrijeme rasplesti kriza s lijekovima? Vjerojatno će veledrogerije pristati na malo podebljanu Marićevu ponudu; do sljedeće prilike. I zato su i one sukrivci, kao što su sukrivci bili i Todorićevi dobavljači koji su pristali na nezakonitu igru (ne)plaćanja. Za razliku od Plenkovića i Todorića, veledrogerije i Konzumovi dobavljači na imaginarnom suđenju mogli bi se kao slabija strana pozivati na olakšavajuće okolnosti.