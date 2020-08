Dukat: Zalihe rastu, ali otkup ne pada

Još se ne zna broj Meggleovih kooperanata od kojih će Dukat otkupljivati mlijeko. Jedino što su u toj kompaniji potvrdili jest da su ga spremni otkupljivati od onih koji će za to biti zainteresirani, ondje gdje postoje tehnički preduvjeti i od onih čije je poslovanje usklađeno s Dukatovom otkupnom strategijom.



No, podsjećaju u tvrtki na čijem je čelu Alen Fontana da na domaćem mljekarskom tržištu postoje i drugi otkupljivači koji će vjerojatno ući u utakmicu za mlijeko iz Slavonije. Usto, očekuju i podršku Ministarstva poljoprivrede u rješavanju nagomilane sektorske problematike. Dukat time nastavlja aktivnost još iz doba lockdowna kada je solidarno otkupljivao mlijeko od malih mljekara i farmera.



– Od prve polovice ožujka do polovice lipnja Dukat je provodio interventan otkup mlijeka od malih mljekara, odnosno njihovih kooperanata kada su one ostale bez mogućnosti plasmana svojih proizvoda na tržnicama, u ustanovama ili putem vlastite turističke djelatnosti – kaže Antun Milić, direktor Otkupa i razvoja proizvodnje mlijeka u Dukatu.



Dukat surađuje s više od 2200 malih, srednjih i velikih farmera, a unatoč rastu zaliha, u ovoj godini ne očekuju pad otkupa na svom otkupnom području. U razvoj poslovanja i proizvodnje mlijeka kooperanata u prosjeku ulažu više od 50 milijuna kuna na godinu, što uključuje i savjetodavnu pomoć.