E-učenje u Hrvatskoj poraslo za 56 posto, najpopularniji tečajevi programskih jezika

Oblici učenja i polaženja raznih tečajeva putem interneta, ali i nuđenje takvih usluga, postaje sve popularnije, a to potvrđuju podaci prema kojima se dogodio rast od 56 posto u sektoru e-učenja u Hrvatskoj. Tako su izvijestili iz Payoneera, svjetskog partnera za digitalnu trgovinu, a ovakav rast zabilježili su za prvi kvartal 2021. godine. Osim toga, potvrdili su i da su u istom razdoblju zabilježili rast broja klijenata za 94 posto u odnosu na 2020. godinu.

Podaci iz Payoneera se najviše odnose na platforme za učenje jezika jer je najveći rast zabilježen na platformi Italki HK Limited (209 posto), a odmah nakon nje i na Dadaabc (81 posto), Udacity (49 posto), Whales English eLearning China (48 posto), EF Language Learning Solutions (18 posto) i Udemy (15 posto).

– Pružanje usluga e-učenja iz Hrvatske u inozemstvo bilježi stalni rast u posljednjih godinu dana – istaknuo je Nikola Mehandžić, direktor poslovnog razvoja Payoneera u Hrvatskoj, a dio zasluge za trend rasta u Payoneeru pripisuju pandemiji.

Pandemija učvrstila ideju e-učenja

Pandemija je, s jedne strane, prisilila sve pružatelje usluga učenja da počnu djelovati online, a osim toga, promijenila navike svih ljudi, način rada i školovanja te zasigurno inspirirala mnoge da iskoriste slobodno vrijeme za edukacije od kuće ili pak da prošire svoja znanja putem interneta.

Tako je, na primjer, u pandemijskom razdoblju belgijski centar Technocité, koji nudi predavanja za razvoj vještina potrebnih za rad u digitalnim i kreativnim industrijama, bio prisiljen svoje edukacije prevesti u online oblik. S projektom tranzicije im je pomogla Europska unija s uloženih 3,3 milijuna eura, a to pokazuje koliko je online model postao vrijedan i važan za održavanje.

No, takve tranzicije su se novčano poticale u mnogim državama EU, a u Hrvatskoj se još prije pandemije počelo raditi na jačanju učenja u e-formatu, a ovo razdoblje je za to bilo dobar test. Uz pomoć CARNET-a i EU-a, hrvatske škole su pokrenule projekt e-Škole vrijedan 40 milijuna eura, što je još jedan pokazatelj rasta e-sektora učenja.

Najtraženiji su IT tečajevi

No, važno je istaknuti još neke podatke koji bi mogli biti pokazatelj zašto raste popularnost e-učenjem. Prema podacima s kojima je 2019. godine raspolagalo Srce, ljudi tijekom radnog vijeka sve češće mijenjaju poslove (15 do 20 različitih poslova), ali i sam sadržaj posla je sve podložniji promjenama. Upravo zato su tada iznijeli predviđanje da će do 2022. godine više od 54 posto radnika trebati dodatne edukacije. Online edukacije su nerijetko jeftinije od onih regularnih, ali i kraće od formalnog obrazovanja.

Iz Srca su također dodali da proteklih nekoliko godina bilježe neprestani rast broja polaznika i na tečajevima uz predavače i na online tečajevima namijenjenim samostalnom učenju. Također, nakon što je krenula pandemija i tečajevi se počeli održavati samo u online obliku, zabilježili su porast broja novih korisnika od 26 posto u online učenju te porast broja prijavljenih tečajeva od 46 posto.

– Tečajeve Srca uz vodstvo predavača (u učionici ili online) godišnje pohađa preko 1000 polaznika, a kada se pribroje online tečajevi za samostalno učenje, Srce godišnje zabilježi oko 6000 novih polaznika te preko 8000 prijava na tečajeve – objasnili su iz Srca.

Polaznici tečajeva su većinom osobe mlađe i srednje životne dobi, djelatnici visokih učilišta i instituta, ali i osobe zrelije dobi koje smatraju da će im neka znanja pomoći u radu ili će im otvoriti put do zaposlenja ili željene promjene karijere. Zato nije neobično da su među najpopularnijim tečajevima oni za učenje programskih jezika, a tečaj za učenje Pythona je u posljednje tri godine pohađalo više od 400 polaznika. Uz njega, popularni su tečajevi za svladavanje jezika R, koji je namijenjen statističkoj i grafičkoj analizi podataka, tečaj iz područja sistemske administracije operacijskog sustava Linux te tečajevi iz područja web-tehnologija i baza podataka.

Pandemija nije jedini razlog rasta

Iz Srca ističu da kada je riječ o online tečajevima, porast se može pripisati pandemiji zbog koje se ljudima oslobodilo vrijeme jer nisu bili u mogućnosti baviti se drugim aktivnostima pa su se odlučili posvetiti razvoju svojih znanja i vještina. No, kada se u obzir uzmu i drugi faktori, za rast nije zaslužna samo pandemija, već i potreba za stjecanjem dodatnih znanja koja postoji već par godina.

– Pojačan interes za pohađanje tečajeva uz predavača, u online obliku, vidimo u želji i potrebi dijela polaznika da stječu znanja i vještine uz visoku razinu interakcije s predavačem i drugim polaznicima, a koja će koristiti njihovom poslovnom i osobnom razvoju – objasnili su iz Srca.

Svi ovi podaci ne čude jer se i bez pandemije već i za studentske poslove traži visoka razina znanja jezika ili neka znanja koja formalno obrazovanje ne nudi, pa zato mnogi traže dodatne edukacije kako bi već na samom početku bili konkurentni na tržištu rada, a tu konkurentnost je potrebno i održavati.