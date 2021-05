Edge-računalstvo snažno mijenja svijet podataka

Podaci su postali nova nafta, najvrjednija imovina svakog poslovnog subjekta. Dostupnost i sigurnost kritičnih podataka bilo gdje i bilo kada te kontinuitet poslovanja beskompromisan su imperativ današnjeg poslovanja. Nove tehnologije i enormne količine podataka zahtijevaju sve veću procesorsku snagu, kapacitete za pohranu i mrežne mogućnosti. Nedostupnost podataka, odnosno podatkovnog centra, može imati katastrofalne učinke, direktne i indirektne, na poslovanje tvrtki i/ili državnih institucija. Mnoge svakodnevne usluge ovise o dostupnosti podatkovnih centara: internet, telekomunikacije, energetska distribucija, svi oblici prometa, javno zdravstvo, bankarstvo, sigurnosni sustavi, servisi za građane. Uz kritičnu ulogu za te segmente podatkovni centri uvelike utječu na uspješnost, relevantnost, konkurentnost i razvoj gospodarstva neke države.

Zahtjevi pametnih industrija

Novi tehnološki trendovi donose velike promjene u svijet podatkovnih centara potencirajući njihov snažni godišnji rast od deset do dvadeset posto. Na toliki rast znatno utječe novi koncept u računalstvu, edge-računalstvo, te platforma na kojoj se ono temelji – edge-podatkovni centri. Edge-računalstvo podrazumijeva premještanje računalstva iz centraliziranih podaktivnih centara u oblaku prema decentraliziranim rubnim dijelovima mreže. Te zahtjeve postavljaju uređaji i aplikacije kojima je potrebna analitika u stvarnom vremenu, na samom izvoru podataka, gdje se ne tolerira čak ni minimalan prekid komunikacije, te gdje je osigurana maksimalna lokalna sigurnost. Takve zahtjeve viđat ćemo u svim novim pametnim industrijama, poput telekomunikacija, zdravstva, industrije 4.0, maloprodaji, financijama, te u pametnim gradovima i mobilnosti. Edge-računalstvo nikako ne zamjenjuje računalstvo u oblaku, već ga dopunjuje eliminirajući izazov niskih latencija, znatno smanjujući troškove pohrane i prijenosa velikih količina podataka u oblak, obrađujući lokalno samo relevantne podatke te ih naknadno prenoseći u oblak.

Rittalova rješenja za edge-podatkovne centre osmišljena su da odgovore na sve zahtjeve rubnog računalstva. Omogućuju pametnim sustavima ispunjenje zahtjeva za iznimnu dostupnost i sigurnost spremanja, obrade i dijeljenja velikih količina podataka u stvarnom vremenu, i to bez obzira na to je li riječ o idealnim uvjetima računalnih soba ili primjeni u vanjskom okolišu u kojem vladaju negostoljubivi i surovi uvjeti. Takve karakteristike postižu se skalabilnim i modularnim rješenjima beskompromisne kvalitete koja su utemeljena na višedesetljetnom iskustvu uvođenja stotina podatkovnih centara diljem svijeta, partnerstvu s najvećim tehnološkim tvrtkama u svijetu kao dobavljača IT infrastrukturnih komponenata te rigoroznim industrijskim standardima i certifikatima. Vodeći se tom paradigmom, Rittal je partner mnogim tvrtkama i institucijama u Hrvatskoj i regiji za koje je projektirao i u koje je uveo različita rješenja podatkovnih centara: od jednostavnog IT ormara s osnovnim hlađenjem pa sve do kompleksnih podatkovnih centara s nekoliko stotina IT ormara snage od nekoliko stotina kilovata, vrlo visoke energetske učinkovitosti, neprekidne dostupnosti, redundancije, fizičke sigurnosti, nadzora i upravljanja.

Najviši standardi

Važno je naglasiti visoku skalabilnost i modularnost takvih rješenja kako bi kupac uložio onoliko koliko mu je potrebno u danom trenutku, ali s mogućnošću budućeg proširenja. Tako se štiti investicija te se smanjuju kapitalna ulaganja i operativni troškovi. Posebna pozornost pridaje se maksimalnoj učinkovitosti na minimalnom prostoru. Rittalova rješenja podatkovnih centara prilagođavaju se potrebama i željama korisnika, a ne obratno. To znači da se Rittalovi podatkovni centri smještaju tako da se prilagode ograničenjima prostora i lokacije koju kupac ima; mogu biti smješteni u postojeće serverske sobe s minimalnim potrebama za građevinskom rekonstrukcijom, na lokacije na kojima postoji realna opasnost od požara, poplava, vandalizma, neautoriziranog pristupa, čak i eksplozija i elektromagnetskog zračenja. To je iznimno važno za edge-tehnologiju, u kojoj podatkovni centri moraju biti što bliže izvoru podataka. Uza sve te izazove ​Rittalovi podatkovni centri moraju zadovoljavati najviše europske i svjetske industrijske standarde podatkovnih centara, poput europskog standarda EN 50600 ili standarda Uptime Institutea Tier.

Rittalovi sustavi mogu se pronaći u više od 90 posto raznih industrija diljem svijeta, od čega se velik udio odnosi upravo na IT infrastrukturu i rješenja.

