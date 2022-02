Edis Felić: Zagrebparking zarađuje naplaćujući kazne zbog svoje netransparentnosti

Dakle, dobio sam kaznu od sto kuna za parkiranje u prvoj zoni u Zagrebu jer je ispalo da nisam platio kartu. Žalio sam se tvrdeći da sam je platio i da nisam kriv jer im ne radi sustav plaćanja mobitelom, što u Zagrebparkingu jednostavno ne priznaju. To nije sve: otkrio sam da mjesecima ne rade parkirni automati za plaćanje, a o tome u toj tvrtki šute. Naime, 12. siječnja 2022. parkirao sam blizu bolnice u Klaićevoj. Bio sam iznenađen kad sam na povratku našao kaznu za parkiranje jer sam je platio mobitelom. Istina, nisam dobio uobičajeni odgovor 'platili ste parkiranje vozila…' kao što sam je dobivao inače, ali s obzirom na to da sam bio u žurbi da dijete odvedem u bolnicu, nisam ni provjeravao je li stigla povratna informacija. To mi se unatrag desetak dana dogodilo još tri puta na istome mjestu, no tada, očito, nitko od komunalnih redara nije naišao pa mi nije ni napisao kaznu. Svaki put bih, zapravo, zaboravio da nisam dobio povratnu informaciju i sjetio bih se toga tek kad bih sljedeći put plaćao kartu; tada mi se događalo isto to.

Nikad čuo za uvjete m-parkinga

I prije mi se događalo da prvi sat platim kartu, a onda zaboravim dalje platiti i dobijem kaznu, koju sam uredno plaćao. Na to se nisam imao zašto žaliti jer sam bio kriv zaboraviši na plaćanje. No u ovom slučaju nema govora o tome da nisam želio platiti kartu, nego, ponavljam, sustav plaćanja mobitelom ne funkcionira već neko vrijeme.

U Zagrebparkingu su se pozvali na čl. 24. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na temelju koje se izdaje dnevna karta (čitaj: kazna) ako nije plaćena. Uputili su me i na Uvjete korištenja usluge m-parking telekomunikacijskih operatora (za koje sam tada prvi put čuo), gdje je navedeno da ako korisnik ne dobije potvrdu o plaćanju u roku od dvije minute, plaćanje parkiranja tom uslugom nije uspjelo. Međutim, ni na jednome parkirnome mjestu u Zagrebu kojim upravlja Zagrebparking nema informacije o tome da se korisnici parkirnih mjesta upućuju na te Uvjete. Ako se Zagrebparking poziva na Uvjete, onda bi o tome na vidljivome mjestu trebao informirati korisnike. Korisnici parkirnih mjesta zaista nisu dužni znati ima li teleoperator kao Zagrebparkingov poslovni partner još i neke svoje uvjete povezane s parkiranjem. Naime, kad plaća parkiranje, korisnik parkirnog mjesta zapravo sklapa ugovor sa Zagrebparkingom, a ne s teleoperatorom. Zato mora znati koji su Zagrebparkingovi uvjeti za parkiranje, a ne njegova poslovnog partnera. Kad bi u toj tvrtki bili pošteni, mogli bi pretpostaviti da ljudi nemaju vremena 'guglati' kako bi otkrili postoje li možda negdje u bespućima papirologije još neki dokumenti koji se odnose na parkiranje vozila.

Htio sam tužiti Zagrebparking, no u konzultaciji s odvjetnikom rekao mi je da ću teško dobiti na sudu i savjetovao mi je da tužim teleoperatora. Naime, u Uvjetima piše i to da će operator​ SMS-om poslati informaciju ako plaćanje ne uspije. No od teleoperatora nisam dobio nikakvu poruku, što znači da sam komotno mogao zaključiti da sam platio parkiranje. Zanimljivo je pritom da mi je taj odvjetnik ispričao kako se i njemu dogodila ista stvar, samo što on dobiva mobilnu uslugu od drugog operatora.

Bezobrazluk i bahatost

Još nešto: nedavno sam opet parkirao u centru grada i htio platiti automatom, ali nije radio. Trgovac iz obližnje trgovine rekao mi je da automati u centru grada ne rade mjesecima. U tom slučaju čovjek mora potražiti najbliži kiosk da bi kupio kartu, a u međuvremenu redar može naići i, ne znajući to, 'lupiti' kaznu zbog neplaćene karte. Otišao sam i do parkirališta pokraj Klaićeve, ni ondje ne rade automati za plaćanje.

Iz Zagrebparkinga nisu odgovorili na moj upit o nefunkcioniranju plaćanja mobitelom i automatom. Sustav je potpuno netransparentan, a bezobrazluk i bahatost koje pokazuju odgovorni u toj tvrtki nemaju granica. Nemam ni vremena ni živaca naganjati se po sudovima ni sa Zagrebparkingom ni s teleoperatorom, zato ću platiti kaznu. Na to oni i računaju.

POST SCRIPTUM

Iz HT-a su odgovorili da im se nitko od korisnika nije žalio na to da ne funkcionira plaćanje parkiranja u Zagrebu mobitelom. No odvjetnik koji se koristi njihovom uslugom rekao mi je da mu se dogodilo upravo to. U A1 objašnjavaju sljedeće: 'Google je u svome najnovijem ažuriranju na Android sustavu u siječnju 2022. promijenio postavke svoje aplikacije za slanje poruka (Google Android Messaging) pa pri slanju SMS-a na odabrani broj automatski dodaje pozivni broj države +385 ili 00385. Telekomunikacijski operatori nisu bili obaviješteni da će ažuriranje Googleove aplikacije za slanje SMS-ova izazvati moguće poteškoće u pružanju (SMS) usluga.'