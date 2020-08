Edukacija u doba pandemije koronavirusa – više od 40 vrhunskih online edukacija na jednom mjestu

1. DIGITALNI MARKETING - ONLINE

Digitalni marketing se u posljednjih deset godina značajno promijenio, postao je kompleksniji i zahtjevniji. Kupci su iz temelja promijenili svoje kupovne navike, način na koji dolaze do informacija, kako donose odluke o kupnji, a često i kako obavljaju samu kupovinu. Potrebno je uložiti puno više napora kako bi tvrtke uspjele doći do svoje ciljne skupine pravilnom segmentacijom. Za sve one koji žele usavršiti svoja digitalna znanja i vještine i postati stručnjakom za SEO optimizaciju na web tražilicama, Google Ads, Google Analytics i oglašavanje na društvenim mrežama tu je online edukacija Digitalni marketing - ONLINE. Polaznici će imati prilike online putem Zoom-a (vodeće svjetske platforme za digitalno poslovanje) upoznati i učiti od vodećih hrvatskih stručnjake iz područja digitalnog marketinga.

2. HR TRAINING FOR PERFORMANCE EXCELLENCE – ONLINE

U trenutnoj globalnoj situaciji uvelike se promijenila i radna okolina. Promjene koje se događaju izrazito utječu na kvalitetu rada, a adekvatno upravljanje ljudskim potencijalima postalo je važnije nego ikada. Organizacije se pokušavaju diferencirati od konkurencije upravo putem svojih zaposlenika, njihovih znanja, vještina i ideja, a zadržati motivirane i angažirane zaposlenike te talente koji stvaraju inovativne prednosti postali su prioritet organizacija. Za sve stručnjake ljudskih potencijala ili one koji to tek žele postati preporučujemo online edukaciju HR Training for Performance Excellence – ONLINE. Polaznici će se na ovom online programu upoznati s najvažnijim trendovima i promjenama koje je doživio HR sektor kao što je regrutiranje putem društvenih mreža, (ne)psihometrijski pristup procjeni kandidata, efikasno i efektivno provođenje selekcijskog intervjua, metodama i tehnikama efikasnog razvoja zaposlenika, popularnim taktikama i izgradnji kulture davanja povratnih informacija te novitetu vezanom uz neuroznanost u HR-u. HR stručnjaci koji drže edukacije iza sebe imaju bogato praktično iskustvo.

3. PROJECT MANAGEMENT ONLINE – UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PO PMI METODI

Danas gotovo da nema zaposlenika koji ne radi na nekom projektu. Možda njihova titula nije nužno voditelj projekta, ali svi upravljaju projektima. Dobri projektni menadžeri danas su vrlo traženi, a potražnja za njima u stalnom je porastu - bilo da je riječ o javnom ili privatnom sektoru. Stoga ne čudi podatak kako osobe s PMP (Project Management Professional) certifikatom ostvaruju u prosjeku 20% veće plaće od osoba bez certifikata. Za sve one koji žele steći potrebna znanja i vještine potrebne za polaganje spomenutog certifikacijskog ispita imaju prilike iz udobnosti doma učiti od Silvane Tomić Rotim, članice Izvršnog odbora PMI Hrvatska i jedne od vodećih stručnjakinja u upravljanju projektima. Više informacija na linku: Project Management Online – Upravljanje projektima po PMI metodi

4. MINI MBA – LEADERSHIP SKILLS ONLINE

Liderske vještine podrazumijevaju mnoštvo međuljudskih i komunikacijskih vještina koje se mogu uvježbati, a potom se individualni liderski stil nadograđuje i svatko razvija svoje sposobnosti. Za sve one koji su trenutno rukovoditelji ili imaju ambicije to postati putem online edukacije sada mogu usvojiti najbolje prakse vodećih hrvatskih managera. Program Mini MBA – Leadership Skills Online kroz 10 modula polaznike će upoznati s agilnim vođenjem u vrijeme promjena, izgradnjom liderskih vještina, tehnikama i alatima utjecajnog nastupa, efikasnim upravljanjem vremenom i prioritetima, upravljanjem emocijama i konfliktima, adekvatnim davanjem povratnih informacija, formiranjem tima za agilni način rada kao i učinkovitim delegiranjem i upravljanjem promjenama.

5. FINANCIJSKI MANAGEMENT – ONLINE

U krizi ovakvih razmjera, krizi na kvadrat (zdravstvenoj i ekonomskoj) potrebno je preživjeti i postupno osigurati stabilnost i sigurnost organizacije u značajno promijenjenim okolnostima iz okruženja. Da bi se moglo kvalitetno upravljati organizacijom i procesima, donositi ekonomski opravdane odluke i minimalizirati rizike, izuzetno je važno posjedovati i kontinuirano razvijati znanja i vještine iz područja financijskog menadžmenta. Na programu Financijski Management – ONLINE polaznici će, među ostalim, naučiti kako upravljati financijskim rizicima, mjeriti likvidnost i solventnost, analizirati konkurenciju, upravljati odnosima s dobavljačima, planirati prihode, vrednovati ulaganja i donositi odluke i brojne druge korisne savjete.

6. DIGITAL SALES MANAGEMENT

Ovaj specijalistički program novi je i trenutno najnapredniji program prodajne edukacije na hrvatskom tržištu koji pruža suvremena prodajna i tehnička znanja i vještine za prodaju u digitalnom okruženju. Pohađanjem ovog programa polaznici će naučiti kako atraktivno i agilno pristupiti klijentima koji se koriste svim dostupnim digitalnim kanalima i alatima kako bi se informirali o tvrtkama, uslugama i proizvodima. Program se održava u Zagrebu, a svi oni koji nisu u mogućnosti pratiti edukaciju uživo, imaju ekskluzivnu priliku putem Live Streaminga učiti iz udobnosti doma od vrhunskih stručnjaka. Više informacija o programu: Digital Sales Management

Sve edukacije u ponudi su Mirakul Edukacijskog centra koji, iako ima status jednog od pionira na tržištu poslovne edukacije, svoju lidersku poziciju i dalje održava upravo kroz kontinuirano obogaćivanje ponude prateći najnovije svjetske i tehnološke trendove u poslovnom obrazovanju.

