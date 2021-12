EIF će osigurati milijardu eura za mala i srednja poduzeća u Hrvatskoj, Bugarskoj, Slovačkoj i Sloveniji

Europski investicijski fond (EIF) će osigurati UniCreditu jamstva u vrijednosti 700 milijuna eura, što će tom zajmodavcu omogućiti financiranje u iznosu do milijardu eura za mala i srednja poduzeća u Hrvatskoj, Bugarskoj, Slovačkoj i Sloveniji kako bi se ubrzao gospodarski oporavak od pandemije bolesti Covid-19, navedeno je u priopćenju Zagrebačke banke (Zaba), koja je članica UniCredit grupacije.

- Članice Grupe UniCredit, među kojima je i Hrvatska, ponudit će zajmove i druge financijske proizvode malim i srednje velikim poduzećima po povoljnijim uvjetima, uključujući snižene kamatne stope, dulje razdoblje počeka, manje zahtjeve po pitanju kolaterala i produžena dospijeća. Zajmovi će biti dostupni malim i srednjim poduzećima koja posluju u sektorima gospodarstva najteže pogođenima pandemijom radi ubrzanja oporavka nacionalnih gospodarstava - ističe se u priopćenju.

Raspodjelom sredstava u okviru ugovora o jamstvu na Hrvatsku otpada do 325 milijuna eura, Bugarsku do 185 milijuna eura, Slovačku do 310 milijuna eura te Sloveniju do 80 milijuna eura. Preostali iznos portfelja bit će raspoređen na četiri zemlje u skladu s potražnjom, napomenuto je.

Iz Zabe podsjećaju da jamstva EIF-a potječu iz Europskog jamstvenog fonda (EGF), jamstvenog instrumenta od 25 milijardi eura koji je pokrenula Grupa Europske investicijske banke (EIB) 2020. godine kako bi potaknula oporavak europskog gospodarstva od pandemije bolesti Covid-19, zaštitila radna mjesta i osigurala prijeko potrebnu likvidnost za europska mala i srednja poduzeća.

Zamjenik glavnog izvršnog direktora EIF-a Roger Havenith u izjavi koja se prenosi u priopćenju je poručio da je kriza uzrokovana bolešću covid-19 i dalje prisutna, a poduzeća diljem Europe zbog nje trpe ekonomske posljedice.

- Partnerstvo EIF-a s Grupom UniCredit osigurat će prijeko potrebno financiranje za mala i srednja poduzeća u četirima zemljama. Naša će suradnja sačuvati radna mjesta, potaknuti ulaganja i konkurentnost malih i srednjih poduzeća te na taj način doprinijeti bržem oporavku gospodarstva od krize - rekao je Havenith iz Europskog investicijskog fonda (EIF), koji je dio Grupe EIB-a.

Potpredsjednica EIB-a Lilyana Pavlova poručila je da je Grupa EIB-a spremna surađivati s financijskim institucijama i tvrtkama širom Europe kako bi podržala gospodarski oporavak od pandemije.

Direktor za srednju Europu i direktorica za istočnu Europu u UniCreditu Gianfranco Bisagni i Teodora Petkova izjavili su da ta banka nudi kontinuiranu podršku europskim malim i srednjim poduzećima i poduzećima srednje tržišne kapitalizacije.

- Zahvaljujući jamstvima i našem jakom sustavu moći ćemo povećati ukupno financiranje do milijardu eura te svojim klijentima i dalje nuditi povoljne uvjete za upravljanje likvidnošću, financiranje budućih ulaganja i poticanje oporavka od krize Covid-19 . rekli su.