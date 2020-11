[EKSKLUZIVNO] Osnivač Mindsmithsa Mislav Malenica: Izlazimo s projektom koji bi mogao revolucionirati javno zdravstvo

Umjetna inteligencija ključ je prema kojem će se određivati utjecaj na svjetskoj sceni sljedeća dva desetljeća. Jedan od hrvatskih 'povjerenika' da taj utjecaj steknu je definitivno startup Mindsmiths predvođen Mislavom Malenicom, nekadašnjim znanstvenikom Instituta Ruđer Bošković koji je godine proučavanja kako funkcionira ljudski mozak odlučio pretočiti u stvaranje emocionalno inteligentne umjetne inteligencije. U intervjuu za Lider osnivač Mindsmithsa i predsjednik udruge CroAI otkriva čime se bave i kakav projekt upravo pripremaju u tom startupu koji dosad nije svoje aktivnosti dijelio s javnosti.

Što točno vaš startup Mindsmiths radi?

– U teoriji radimo nešto vrlo jednostavno: 'kopiramo' mozak najboljih stručnjaka kako bismo omogućili da se njihovo znanje, aktivnost i emotivna inteligencija ugrade u različite digitalne sustave i pomognu što većem broju ljudi. U Mindsmithsu gradimo tehnologiju koja će omogućiti svim osobama na svijetu da uza se imaju nekoga tko će ih savjetovati i pomoći im donositi dobre odluke, pogotovo o ključnim pitanjima kao što su zdravlje, edukacija ili financije. Svi zaslužuju priliku da budu sretni i ostvare svoj potencijal, pogotovo zbog toga što takva tehnologija više doista nije znanstvena fantastika. Kad krenete u svijet iz jednoga maloga grada kao što je Slavonski Brod i iz jedne male zemlje kao što je Hrvatska, u jednom trenutku shvatite da zapravo nemamo svi jednaku priliku. Zbog toga što ćete mnogo toga morati učiti na svojim pogreškama i potpuno iz početka, možda nikada nećete ostvariti svoj puni potencijal. Ono ključno što sam naučio u ovih 39 godina života jest vrijednost mentorstva. Dobri mentori prenijet će vam dio svoje životne mudrosti i dati vam dobre temelje. Tragedija je da s 39 godina imam više mentora nego što sam ih imao s 19, ali to je i znak da nikada nije kasno. U Mindsmithsima gradimo tehnologiju koja će omogućiti svim osobama na svijetu da uz sebe imaju nekoga tko će ih savjetovati i pomoći im donositi odluke.

Koji su vam dosad bili najvažniji projekti?

– Budući da se naša tehnologija obično ugrađuje u proizvode drugih tvrtki, o većini projekata ne možemo otvoreno razgovarati. Recimo, jako sam ponosan na to što smo izgradili mozak iza sustava koji pomaže dijagnosticirati bolest koja pogađa žene, i to na više od deset milijuna korisnica. Surađivali smo s najboljim svjetskim dijagnostičarima iz SAD-a i Njemačke, uspjeli smo digitalizirati ne samo njihovo znanje o bolesti i procesu dijagnoze nego i njihov izrazito empatični pristup pacijentima. Projekt za koji ste vjerojatno čuli jest Andrija, digitalni asistent Ministarstva zdravstva za borbu protiv pandemije. Nastao je kao inicijativa četiriju tvrtki: Infobipa, Neosa, Oraclea i Mindsmithsa. Usredotočili smo se na to da korisnici na temelju Andrijinih odgovora steknu osjećaj da je situacija ozbiljna, ali i da postoji plan te da i oni mogu pomoći držeći se mjera. U tjednu kad je Andrija predstavljen građanima, opterećenje pozivnog centra 113 smanjilo se za više od 25 posto.

Na čemu trenutačno radite?

– Za nekoliko dana Mindsmiths izlazi iz tajnosti, upravo smo lansirali novu mrežnu stranicu i počinjemo redovito izvještavati javnost o svojim projektima. Najprije ćemo predstaviti projekt koji bi mogao revolucionirati javno zdravstvo. Zajedno s partnerima pokazat ćemo izvanredne rezultate prototipa testiranja i plan kako svima omogućiti kvalitetnu zdravstvenu skrb, posebno kroničnim bolesnicima. Koronakriza iznijela je na površinu ograničenja tradicionalno organiziranih sustava, a zdravstvo je tu najviše pogođeno. Trenutačno je u cijelom svijetu pristup zdravstvenom sustavu ograničen, pogotovo onima kojima je najpotrebniji. Želimo promijeniti način na koji se brinemo o pacijentima, ciljamo svjetska tržišta.