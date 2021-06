[EKSKLUZIVNO] Pogledajte najzvučnije smjene na čelu 10 najvećih kompanija od početka godine

Koronavirus je prošle godine odnio 8,4 posto hrvatskog BDP-a, a do danas i više od osam tisuća ljudskih života. Uz to je propao i veći broj tvrtki nego što je to uobičajeno, a vlasnici onih koje su preživjele postali su nervozniji: sve ‘lakši‘ su na okidaču u smjenjivanju menadžera.

Statistika je neumoljiva. U posljednjoj prosperitetnoj godini ‘stare normale‘, 2019., zabilježili smo pedesetak smjena na vrhu kompanija koje ostvaruju više od sto milijuna kuna prihoda. Godinu kasnije bilo ih je šezdeset. No, menadžerski transferi ove su godine znatno ubrzani. Do kraja prošlog tjedna zabilježili smo već pedesetak smjena mahom u tvrtkama s prihodom većim od sto milijuna kuna. Nastavi li se istim tempom, do kraja godine bit će ih gotovo dvostruko više nego lani. S obzirom na to da tempo smjena na vrhu slijede i manje tvrtke, 2021. bi mogla biti najdramatičnija za sve direktore i predsjednike uprava.

Ipak, ova godina dosad nije dostigla prošlogodišnji intenzitet smjena među ‘teškokategornicima‘, kad su čak četiri od deset najvećih kompanija promijenile čelnike – Konzum plus, Crodux derivati dva, Adris i Zagrebačka banka. Ove je godine (zasad) 20 najvećih kompanija ostalo pošteđeno smjena na vrhu.

Svakako su se najveće promjene dogodile u prehrambenom sektoru, gdje su se silom prilika morali promijeniti predsjednici uprava dviju najvećih kompanija. Smrt je sustigla Dragutina Drka na čelu Vindije i njezine tvrtke kćeri Koke, a Marina Pucara na čelu Podravke. Kuriozitet je što je manje od mjesec i pol dana nakon aktualnog čelnika koprivničke kompanije od posljedica korone u 94. godini umro i tvorac suvremene Podravke Pavle Gaži.