Elena Wolsperger Dolezil: Do kraja lipnja Dukat bi za Banovinu mogao uplatiti oko milijun kuna

Krajem ožujka Dukat je pokrenuo projekt Marketinga sa svrhom - Dukat za Banovinu – Mlijeka kap, dobrote slap kojim se Dukat odriče dijela prihoda od prodaje svježeg mlijeka s ciljem pomoći stanovnicima Banovine čiji su domovi nastradali u potresu. O spomenutom projektu i angažmanu Dukata u procesu obnove Banovine razgovaramo s Elenom Wolsperger Dolezil, direktoricom korporativnih komunikacija Dukata.

U siječnju ove godine Dukat je uplatio donaciju za Banovinu, a od kraja ožujka do kraja lipnja, u sklopu projekt 'Marketing sa svrhom' odriče se 50 lipa od svake prodane boce svježeg mlijeka. Kako je pokrenut projekt 'Marketinga sa svrhom'?

Uplata novčane donacije bio je nakon petrinjskog potresa jedan od najbržih načina pomoći stanovnicima Banovine. No, iako najbrži način pomoći, donacija novčanih sredstava ne pruža mogućnost dugoročnog skretanja pažnje javnosti na probleme Banovine. Upravo je to primarni cilj projekta Dukat za Banovinu – kroz duže razdoblje 'progovarati' o problemima Banovine i ne dopustiti da zabravimo na važnost individualne i korporativne solidarnosti.

Projekti 'Marketinga sa svrhom' aktivno traže participaciju potrošača u samom projektu po principu 'kupi i doniraj'. No u komunikaciji projekta Dukat za Banovinu ne pronalazimo očekivani 'call to action'. Zašto je tome tako?

Osnovni cilj projekta je probleme Banovine držati prisutnima 'u eteru'. Vjerujem da to uspješno postižemo tijekom ova tri mjeseca. Na Dukat svježem mlijeku u boci napravili smo poseban dizajn etikete te dodatne komunikacijske materijale koji pri svakodnevnoj kupnji Dukat svježeg mlijeka vrlo jasno podsjećaju na potrebu i značaj dugoročne pomoći i solidarnosti u društvu. Digitalnom kampanjom i transparentnošću projekta jačamo učinkovitost i doseg komunikacije. Vjerujemo da smo izabrali dobar put ne tražeći dodatni angažman potrošača, iako se on naravno događa.

To znači da bilježite rast prodaje Dukat svježeg mlijeka u boci?

Da, bilježimo rast prodaje Dukat svježeg mlijeka diljem zemlje. No, ono što je važnije jest da je ovaj projekt naišao na snažnu podršku ne samo potrošača, već i trgovačkih lanaca. Stvorila se jedinstvena sinergija i povezanost Dukata, potrošača i trgovine s ciljem zajedničkog doprinosa revitalizaciji života na Banovini.

Spomenuli ste transparentnost projekta, na što pri tome mislite? I dodatno, gdje se uplaćuje prihod kojeg se odričete od prodaje Dukat svježeg mlijeka?

Transparentnost je jedna od najvažnijih dimenzija ovog projekta. Stoga smo postavili vrlo visoki standard. Projektu smo dodijelili projektnu mrežnu stranicu putem koje svakodnevno, točno u podne, ažuriramo stanje donacije prema količini prodanih boca Dukat svježeg mlijeka od jedne i 1,5 litre od prethodnog dana. Mrežnim stranicama komuniciramo i sve aktivnosti koje smo kao kompanija poduzeli kako bismo doprinijeli procesu oporavka potresom pogođenih područja, ali i ljudima.

Prvi dio donacije od pola milijuna kuna početkom siječnja uplatili smo na račun Državne riznice za donacije financijskih sredstava u akciji 'Pomoć za obnovu nakon potresa' i na isti ćemo račun, početkom srpnja, uplatiti sredstva koja smo namijenili Banovini od prodaje Dukat svježeg mlijeka u boci.

Otkupljuje li Dukat mlijeko na području Banovine i kako su u potresu prošli vaši kooperanti?

Najveći smo otkupljivač mlijeka u Hrvatskoj, mlijeko otkupljujemo u čak 15 županija pa tako i u Sisačko moslavačkoj županiji. Dan iza potresa posjetili smo sve naše farmere na području Banovine i pružili im brzu i konkretnu pomoć kroz dopremu i donaciju 50 tona stočne hrane i šest tisuća kvadrata zaštitne folije kako bi zaštitili gospodarske objekte, zbrinuli životinje i nesmetano nastavili s proizvodnjom mlijeka.

Do kraja projekta Dukat za Banovinu ostaje nešto manje od mjesec dana. Koliko pretpostavljate da će donacija iz ovog projekta iznositi krajem lipnja?

Do sada smo iz projekta Dukat za Banovinu izdvojili oko 300 tisuća kuna. Po trenutnoj dinamici vjerujem da ćemo do kraja mjeseca ukupnu donaciju Dukata podići na iznos između 900 tisuća i milijun kuna. No, kada sumiramo rezultate projekta potrebno je podcrtati i važnost 600 tisuća komada boca Dukat svježeg mlijeka koje od kraja ožujka do kraja lipnja svakodnevno prenose poruku Banovine diljem Lijepe naše.