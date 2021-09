Emil Tedeschi: Pogled na poduzetništvo se mijenja, a tome doprinose dvije tvrtke koje su bile start-upi, a sad vrijede više od milijardu dolara

Osim otvaranja prijava za sedmo hrvatsko izdanje EY Poduzetnika godine koje traju do 30. studenog, današnji panel 'Budućnost hrvatskog poduzetništva' obilježio je razgovor o trenutnom stanju u hrvatskom poduzetništvu, ali i diskusija o njegovim potencilima i budućnosti.

U razgovoru, u kojem je temeljni zaključak bio da se svjetonazor u hrvatskom poduzeništvu promijenio u pozitivnom smjeru i da se zajedničkom suranjom može stvoriti još kvalitetnih poduzetnika, sudjelovali su Emil Tedeschi, predsjednik Uprave Atlantic Grupe i predsjednik žirija programa EY Poduzetnik godine, Hrvoje Josip Balen, jedan od osnivača Visokog učilišta Algebre i EY Poduzetnik godine za 2020. godinu, Christoph Schoefboeck, predsjednik Uprave Erste bankemte Berislav Horvat, Country Managing Partner u EY-u Hrvatska i pokretač programa u Hrvatskoj.

- Pogled na poduzetnike i poduzetništvo se mijenja, a tome doprinosi i činjenica da imamo dvije tvrtke koje su bile start-up, a sad vrijede više od milijardu dolara. Sličnih primjera nam ne nedostaje, naši poduzetnici su postali zvijezde, a to je ono što nam treba. Među njima je sigurno i naš sljedeći jednorog. Važnost programa EY Poduzetnik godine je u tome da plješćemo najboljima jer je to najbolji poziv drugima da žive i rade u Hrvatskoj - rekao je Tedeschi te dodao da je veliki korak kada je jedan poduzetnik spreman pomagati drugom i spajati ga s ljudima bez da se osjeća ugroženo.

Osim kredita potrebno je i savjetništvo

Christoph Schoefboeck, predsjednik Uprave Erste banke koja je ujedno i generalni sponzor EY Poduzetnika godine, istaknuo je da krediti nisu jedina bitna stavka u poduzetništvu, već je potrebno i kvalitetno savjetovanje. Smatra da se kombinacijom i suradnjom banaka, poduzetnika i nekih fondova mogu napraviti dugoročne poduzetničke priče.

- Kapitala ima dovoljno, no njega ne čine samo bankarski krediti, već i sustavna podrška i savjetovanje poduzetnika. Odgovornost je na svima nama da zajedno povežemo sve segmente kapitala koji je poduzetnicima potreban. Uz moratorij i druge alate likvidnosti pomagali smo poduzetnicima koji su se pokazali fokusiranima i otpornim usprkos izazovima - objasnio je Schoefboeck.

'Moramo stvarati kompetitivne ljude'

Hrvoje Josip Balen, koji je zajedno s partnerima Mislavom Balkovićem i Tomislavom Dominkovićem ponio titulu šestog hrvatskog EY Poduzetnika godine, istaknuo je da je zapravo bilo hrabro titulu za poduzetnika godine dati nekome tko se bavi obrazovanjem, no i da na sve, pa tako i obrazovanje, treba gledati globalno. Glavna razlika između Algebre i ostalih sveučilišta je, smatra Balen, to što pokušavaju biti kompetitivni i to nastoje prenositi na studente.

- Mi se volimo natjecati i želimo moći konkurirati bilo kojem sveučilištu u EU. Općenito, moramo proizvoditi ljude i okruženje koje je kompetitivno - kazao je Balen te dodao da je uloga obrazovnih institucija davati podršku mladim ljudima, budućim poduzetnicima, da spremno mogu nastupati u bilo kojoj zemlji svijeta, bez obzira gdje su stjecali znanja.

Također, istaknuo je da se mala zemlja poput Hrvatske mora fokusirati na istraživanje, razvoj i znanje te da program EY Poduzetnik godine već šest godina dokazuje da Hrvatska ima potencijala i mogućnosti upravo na tim područjima.

Jedino zajedno možemo izgraditi bolje poslovno okruženje

Uz Emila Tedeschija o tome tko će biti sljedeći EY Poduzetnik godine odlučivat će žiri u sastavu Nenad Bakić i Saša Cvetojević te dosadašnji laureati programa Alan Sumina, Đuro Horvat, Marko Pipunić, Mate Rimac, Silvio Kutić te Hrvoje Josip Balen.

- U EY-u svoju svrhu vidimo u izgradnji boljeg poslovnog okruženja, dakle i boljeg društva. To smo htjeli i pokazati kroz ovaj program nagrađivanja poduzetnika. Htjeli smo poduzetnicima dati zasluženu poziciju u društvu, jer oni svakodnevno rade na idejama i projektima koji donose promjene na dobrobit sviju - istaknuo je prilikom najave ovogodišnjeg izbora Berislav Horvat, Country Managing Partner u EY-u Hrvatska.