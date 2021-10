ENNA Fruit će ove godine otkupiti preko 10.000 tona domaće jabuke

Vodeća domaća i regionalna kompanija za otkup i plasman voća i povrća ENNA Fruit ove godine planira otkupiti preko 10.000 tona jabuka. Plan tvrtke je da na strana tržišta plasira oko 2.000 tona konzumne jabuke, a najveće količine hrvatske jabuke bit će izvezene na tržišta Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije, Katara, Egipta i drugih afričkih zemalja, ali i na tržišta Skandinavije.

ENNA Fruit i ove godine, u dogovoru s domaćim proizvođačima i svojim kupcima, vodećim trgovačkim lancima, tijekom listopada promovira domaću proizvodnju kroz 'Dane domaće jabuke', s ciljem povećanja prodaje hrvatske jabuke. Listopad je inače mjesec kada se ujedno obilježava i Svjetski dan jabuke, tijekom kojeg vodeće sorte iz domaće proizvodnje, Zlatni delišes i Gala, dolaze na police trgovačkih lanaca u značajnijim količinama, jer tada i kreće povećana konzumacija ovog voća.

– Nadamo se da će promociju domaće jabuke podržati svi trgovački lanci koji posluju na hrvatskom tržištu, s ciljem poticanja domaće proizvodnje. Ove godine proizvodnja jabuka u EU se procjenjuje na 11,7 milijuna tona. To je, prema službenim podacima WAPA- Svjetske udruge industrije jabuka i krušaka, povećanje od 1 milijun tona, u odnosu na 2020. godinu. U Hrvatskoj se također bilježi povećanje uroda sa 55.000 tona, na 65.000 tona, koliko je procjena za ovu godinu – objavili su iz ENNA Fruit.

Kroz Dane domaće jabuke hrvatski proizvođači i otkupljivači žele naglasiti te jače promovirati kvalitetu domaćih jabuka, koja se osigurava strogim kontrolama tehnologa. Koju god domaću sortu potrošači odabrali moraju znati kako je jabuka iz hrvatskih voćnjaka uvijek svježa, zbog kratkih transportnih putova od voćnjaka do stola, što znatno manje opterećuju okoliš. Jabuke se beru u optimalnoj zrelosti, umjesto da, kao većina uvoznih, dozrijevaju u hladnjači.

– Očekujemo da će ove godine domaća proizvodnja biti dostatna za hrvatske potrebe (čak i uz izvoz na brojna tržišta), pri čemu će proizvedene količine baznih sorti (Zlatni delišes i Idared) zasigurno dostajati, dok će možda nedostajati manje količine slabije zastupljenih sorti (Granny Smith i sl…) – ističu u ENNA Fruit.

Iz tvrtke naglašavaju kako su u odnosu na prošlu godinu, zbog posljedica mraza koji je proljetos zahvatio voćke u visokoj fazi cvjetanja, jabuka ove jeseni nešto sitnije, ali izuzetne kvalitete. Vrijeme u voćnjacima upravo je u listopadu idealno za berbu idareda, fujija, granny smitha i braeburna, a ranije sorte poput gale, zlatnog delišesa i jonagolda, već su duže vrijeme na tržnicama i policama trgovina.

Vodeće sorte jabuka ove su godine nešto skuplje, pod utjecajem kretanja na europskom i svjetskom tržištu te poremećaja koji su postali globalni na tržištu hrane.

– Kroz neznatno više cijene, proizvođači i otkupljivači žele odgovorno upravljati domaćim lagerima, te u svakom trenutku odgovoriti zahtjevima tržišta, kako ne bi došlo do nestašica na tržištu i pada potrošnje jabuka. Iako je Hrvatska na otvorenom EU tržištu, postojeći uvoz jabuka, koje najviše dolaze iz Poljske, Austrije, Slovenije i zemalja bivše Jugoslavije, ne ugrožava domaću proizvodnju, kao što je to bilo ranijih godina. Razlog za to su upravo napori svih proizvođača, otkupljivača i trgovaca, da zajednički nastupaju na tržištu i više rade na promociji domaćih sorti jabuka – po uzoru na druge, razvijene države EU, koji dug niz godina provode nacionalne promotivne kampanje – naglašavaju u ENNA Fruit.

– Svjesni smo trenda da kupci sve više preferiraju domaće proizvode, stoga su nam i ove godine u fokusu krajnji potrošači kojima želimo poručiti da su ovosezonske domaće jabuke dostupne na policama trgovina te da požure po svoju kraljicu voća – zaključuju iz ENNA Fruit.

Jabuka je simbol zdravlja i sreće i smatra se jednom od najzdravijih voćnih vrsta - zato i nosi naziv 'Kraljica voća'. Spada među najzastupljenije voćne vrste i najvažnija je domaća voćarska vrsta, a u Hrvatskoj postoji više od 7000 sorti jabuka. Neke od najpoznatijih i najzastupljenijih vrsti jabuka u Hrvatskoj su: idared, zlatni delišes, jonagold, gala, grannysmith, braeburn, fuji, i dr. S obzirom na velik broj sorti, jabuke dozrijevaju sve od lipnja do studenog, a kako su sorta voća pogodna za čuvanje, kupcima su dostupne tijekom cijele godine.