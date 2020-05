ENNA&PPD grupa u borbi protiv COVID-19: Bolnicama donirala gotovo tri milijuna kuna, i to nije sve

Stihovi pjesnika Johna Donnea 'Nijedan čovjek nije otok sasvim sâm za sebe; svaki je čovjek dio kontinenta, dio zemlje' mogu jednako vrijediti i za kompanije – nijedna nije sama za sebe, dio je zajednice u kojoj posluje, dio kontinenta, dio svijeta. Ako smo katkad bili skloni to zaboraviti, pandemija koronavirusa okrutno je podsjetila svijet upravo na to – da nitko ne postoji sâm za sebe i da samo zajednička borba i međusobna pomoć daju rezultate. Jedna od kompanija koje su toga oduvijek bile svjesne jest ENNA&PPD grupa. Kao što to čini u poslu, Grupa i zajednici u kojoj posluje nastoji biti stabilna i pouzdana partnerica koja pridonosi poboljšanju kvalitete života, u ovom trenutku još i više jer ovaj je put trebalo djelovati brzo, odmah.

Velika pomoć zdravstvu

---

Zato je za osam hrvatskih bolnica Prvo plinarsko društvo Vukovar (u sastavu Energia naturalis grupe) doniralo 2,900.000 kuna koje će poslužiti za nabavu nužne medicinske opreme. Pomažući bolnicama, ENNA&PPD grupa nastoji olakšati tešku situaciju u kojoj su se našli oboljeli, ali i zdravstveni radnici. KBC-u Osijek darovano je 800.000 kuna, KBC-u Sestre milosrdnice i OŽB-u Našice po 500.000 kuna, OŽB-u Vukovar 400.000 kuna, OB-u Zadar, Varaždin i Dubrovnik po 200.000 kuna te Hitnoj pomoći u Umagu 100.000 kuna.

– Vjerujemo da će donacije biti upotrijebljene kako bi se najbolje što se može pomoglo oboljelima od koronavirusa, a medicinskom osoblju olakšao svakodnevni rad – rekli su u Grupi.

Potkraj ožujka PPD je KBC-u Zagreb donirao sedam respiratora. Budući da nije bilo veće potrebe za tim uređajima, Uprava Društva odlučila je bolnicama darovati sredstva predviđena za njihovu nabavu ili drugu medicinsku opremu u skladu s iskazanim bolničkim potrebama.

Važnost zajedništva

Početkom travnja Ravnateljstvu civilne zaštite MUP-a RH PPD je donirao dvadeset vozila namijenjenih za provedbu protuepidemijskih mjera.

– Ideju humanijeg društva ostvarujemo i u sklopu aktivnosti Zaklade Novo sutra, a u svojim tvrtkama osobitu pozornost pridajemo timskom radu, koji u krizama kao što je ova postaje sve važniji. U ENNA grupi vjerujemo kako zajedničkim snagama možemo pridonijeti bržem završetku ove krize, što nam je svima prioritet – poručili su iz kompanije.

Ravnateljstvu civilne zaštite MUP-a Republike Hrvatske Prvo plinarsko društvo darovalo je dvadeset dostavnih vozila i kombija koji će se upotrebljavati za provedbu protuepidemijskih mjera.

Dostavna vozila MUP-u

Vozila je Ravnateljstvo civilne zaštite, ovisno o potrebama, proslijedilo najpotrebitijim županijskim centrima.

– Vjerujem da u ovoj situaciji svi koji možemo trebamo djelovati konstruktivno. Nadam se da će ova donacija doći do onih kojima je najpotrebnija i olakšati im svakodnevne zadatke – izjavio je predsjednik Uprave ENNA grupe Pavao Vujnovac.

– Ovom se donacijom solidarno pomaže svima koji sudjeluju na suzbijanju epidemije. Samo zajedničkim snagama možemo smanjiti širenje novoga koronavirusa i povećanju sigurnosti svih građana Republike Hrvatske – poručio je pomoćnik ministra unutarnjih poslova dr. sc. Damir Trut preuzimajući ključeve doniranih vozila.