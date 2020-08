Estonka Karoli Hindriks ekskluzivno za Lider: U većini zemalja i dalje nema zakonitog načina da milijuni digitalnih nomada rade

Karoli Hindriks, osnivačica online platforme Jobbatical koja na međunarodnoj razini spaja poslodavce i digitalne nomade za kratkoročnu suradnju, imala je presudnu ulogu u uvođenju vize za digitalne nomade u Estoniji. Upravo ona je tamošnjoj predsjednici Kersti Kaljulaid izložila taj prijedlog prije četiri godine i otada je zajedno s Vladom razvijala ideju i polako je provodila u djelo.

Hindriks je vrlo dobro upoznata s administrativnim i pravnim teškoćama u koje redovito zapadaju digitalni nomadi. Državna uređenja 'staroga kova' ne predviđaju dulji boravak stranih državljana koji rade za strane poslodavce pa se suvremeni radni nomadi prepuštaju nefleksibilnim regulacijama kao što je turistička viza na 90 dana i 'inkognito' rade na daljinu.

Vlada je odmah shvatila da bi viza za sve veću skupinu ljudi koja posao obavlja putujući po svijetu državi donijela brojne prednosti. Prije dvije godine ta je država prva na svijetu ponudila e-residency, digitalni identitet koji stranim državljanima omogućuje otvaranje biznisa u toj zemlji i upravljanje njime na daljinu, a sada se pobrinula da i oni koji imaju svoj posao 'u daljini' mogu neometano raditi živeći u Estoniji. Vladajući tvrde da je glavni cilj promovirati zemlju, a potom ubirati plodove.

– Što će više ljudi znati za Estoniju, naše će tvrtke izvoziti više svojih e-usluga i više će biti interesa za investicije. Naravno, dolazit će i više turista – objašnjava Ruth Annus, šefica Odsjeka za migracije i graničnu policiju u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Po uzoru na Estoniju, i u Hrvatskoj se posljednjih dana govori o potencijalima uvođenja viza za digitalne nomade, a temu je na dnevni red stavio Jan de Jong, poduzetnik iz Nizozemske koji već gotovo 14 godina živi u Hrvatskoj. Estonska kolegica Karoli Hindriks svesrdno ga podržava. Evo što je rekla kratkom u razgovoru za Lider.

Podržavate inicijativu Jana de Jonga i spremni ste pružiti podršku hrvatskoj vladi u uvođenju viza za digitalne nomade. Kako to? Zašto su te vize toliko važne?

Je li vaša vizija o uvođenju takvih viza koju ste izložili još 2016. naišla na razumijevanje?

---Iako je rad na daljinu uz putovanje postao uobičajen, u većini zemalja i dalje nema zakonitog načina da milijuni digitalnih nomada rade. Istraživanja MBO Partnersa pokazuju da je prošle godine u SAD-u bilo 7,3 milijuna digitalnih nomada, a to je bilo prije globalnog 'zaključavanja', koje je pokazalo milijunima drugih ljudi da mogu raditi na daljinu. Kada smo prije dvije godine anketirali 1200 digitalnih nomada, 87 posto ih se izjasnilo da bi. Tome bi sve zemlje koje žele privući kvalificirane talente trebale pridati veliku pažnju.

Moja vizija nastala je zbog frustracije time što postoje rupe u politikama diljem svijeta. Mnogo se govori o budućnosti rada, a stvarnost je da je budućnost već ovdje i sada, no politike su zastarjele i to ne prepoznaju. Zakon ne prepoznaje digitalne nomade kao zaseban i legitiman segment globalne radne snage. To je razlog zašto ih većina radi i putuje uz turističke vize, što nije u skladu sa zakonom.

Jeste li dugo raspravljali o uvođenju takve vize i kriterijima za njezino dobivanje?

Radili smo sve provodeći istraživanja u zajednici digitalnih nomada zašto bi bilo korisno da Estonija pionirski promijeni imigracijsku politiku i pažljivo radili na njezinoj implementaciji.

Mislite li da je dobra ideja primijeniti vaše rješenje u drugim državama?

Premda će neki dijelovi našeg rješenja trebati prilagodbu lokalnim politikama, njihov opći okvir može se upotrijebiti u svim zemljama.

Nije prošlo mnogo vremena otkad ste uveli vize za digitalne nomade, ali osjećaju li se u Estoniji već neki pozitivni učinci?

Tim potezom privukli smo mnogo pozitivne medijske pozornosti i pohvale iz cijelog svijeta, a kao prva zemlja koja je prepoznala modernu globalnu radnu snagu, Estonija se još jednom uspjela istaknuti kao inovativna i hrabra država.