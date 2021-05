Ethereum ima snažan ekosustav i s razlogom je druga najveća kriptovaluta

Ether kao druga najveća kriptovaluta vrijedi oko 4150 dolara s tržišnom kapitalizacijom od 430 milijardi dolara. Dosadašnji vrhunac dosegnuo je prije dva dana kada je vrijedio nešto više od 4.300 dolara, čime je za kratko prestigao najvrjedniju američku banku JP Morgan Chase prema tržišnoj kapitalizaciji. Uspoređujući godišnje prinose, ether je ostvario rast od 1860, dok je bitcoin narastao za „samo“ 460 posto. Razlika se najviše vidi u posljednjih 30 dana, s obzirom na nedavni pad cijena, ether je narastao za 73 posto, a bitcoin je u istom vremenskom razdoblju pao za 18 posto.

Dok je kripto tržište u padu dobro se podsjetiti fundamentalnih vrijednosti i pokazatelja koji ukazuju na potpuno drugačiju sliku od one cjenovne. Ethereum ima vrlo snažan ekosustav s kojim se niti jedan tzv. „ethereum killer“ poput cardana, polkadota ili binance-a ne može pohvaliti i s razlogom je i dalje na drugom mjestu.

Pametni ugovor

Pametni ugovori omogućuju uklanjanje posrednika, gradeći transparentnost između dviju ugovornih strana korištenjem blockchain tehnologije. Mogućnosti pametnih ugovora su bezbrojne, neke od najpopularnijih su obavljanje transakcija, zakazivanje isplata i pozajmljivanje.

Decentralizirane financije (DeFi)

DeFi se može najjednostavnije objasniti kao financijske usluge bez središnjeg nadzornog tijela, gdje se tradicionalni elementi financijskog sustava zamjenjuju protokolima i pametnim ugovorima. DeFi sustav na ethereumu svakoga dana postaje sve složeniji i teško je popratiti sve inovacije i nove projekte. Kao najbolji pokazatelj DeFi trenda jest podatak da je u svibnju prošle godine bilo „zaključano“ manje od milijardu dolara u DeFi protokole, dok je ukupna vrijednost nedavno dosegla više od 85 milijardi dolara.

Korištenje mreže

Broj jedinstvenih ethereum adresa nedavno se popeo preko 50 milijuna, ukupna vrijednost transakcija svakodnevno doseže nove razine, dok je prosječna vrijednost transakcija konzistentno više nego dvostruko veća od onih putem bitcoina. Iako nije direktna usporedba, Paypal koji vrijedi 300 milijardi podmiruje oko 2,5 milijardi dolara dnevno, dok ethereum koji vrijedi 430 milijardi podmiruje oko 30 milijardi dolara dnevno.

Programeri

Potražnja za programerima sve je veća, a pogotovo u kripto industriji, gdje novi projekti izlaze svakodnevno. Većina projekata pokrenuta je preko ethereum blockchaina. Ethereum krasi najveća zajednica programera, gdje ih na mjesečnoj više od 300 novih počinje pristizati i graditi projekte na ethereumu.

Decentralizirane mjenjačnice (DEX)

Koncept automated market makera (AMM) poput Uniswapa olakšala je razmjenu kriptovaluta više nego ikad do sad. Volumen trgovanja na Dex-ovima u stalnom je porastu, te je u posljednjih 12 mjeseci ostvaren promet trgovanja od ukupno 487 milijardi dolara, dok je više od dva milijuna ethereum adresa trgovalo na njima.

EIP-1559

EIP-1559 prijedlog je Vitalika Buterina koji uvodi veliku promjenu koji utječe na dosadašnji princip transakcijskih naknada na ethereumu. Umjesto dosadašnjeg 100 postotnog iznosa naknade koji je usmjeren rudarima, predlaže se basefee, dio naknade koji bi bio „spaljen“, te tip, neobvezna napojnica koja bi išla rudarima. Ovaj model mogao bi imati vrlo pozitivne implikacije na cijenu ethera, Da je ovaj prijedlog već implementiran, više od jedan milijun ethera bilo bi spaljeno samo prošle godine. Prijedlog će se najvjerojatnije realizirati u srpnju ove godine, pri čemu bi ether, ako volumen transakcija ostane na ovim razinama ili dodatno poraste, mogao postati deflacijskom imovinom.

Ethereum 2.0

Ethereum 2.0 odnosi se na glavnu nadogradnju protokola koja bi mogla pomoći u skaliranju cjelokupnog blockchaina na institucionalne razine. Nadogradnja uvodi sharding, prebacivanje s Proof of Work (POW) na Proof of Stake (POS) sustav, te mnoga druga sigurnosna poboljšanja mreže.

Sharding je popularan računalni znanstveni koncept koji će kada se primjeni, u osnovi „podijeliti“ mrežu na više dijelova, točnije 64, te tako povećati sposobnost pohrane podataka i višestruko povećati broj transakcija po sekundi.

U Proof of Stake (POS) sustavu energetski intenzivno rudarstvo zamjenjuje se sustavom pojedinaca (stakers) koji potvrđuju transakcije te za to bivaju nagrađeni. Zainteresirani već sada mogu ostvariti određen prinos na svoj ether, tako da minimalno 32 ethera zaključaju u depozitni ugovor. Do sada je zaključano više od 4,5 milijuna ethera u vrijednosti 16,9 milijardi dolara.

Stablecoini

Trenutno, 80 milijardi od nešto više od 100 milijardi stablecoina u optjecaju nalazi se na ethereum blockchainu. Nedavno je Visa objavila da će postati prva platna mreža koja će koristiti stablecoin USDC za podmirenje transakcija.

NFT-ovi

Jedan od najpopularnijih trendova u kripto zajednici, NFT tehnologija ima mnogo jedinstvenih primjera korištenja poput umjetnosti, kolekcionarskih predmeta i videoigara, no puni potencijal tek se počinje istraživati. Volumen trgovanja NFT-ovim dosegnuo je vrhunac početkom veljače kada je tjedni volumen bio gotovo 200 milijuna dolara.

Tokenizacija

Ulazimo u digitalno doba u kojem će gotovina uskoro biti zaboravljena. ERC-20 je standard koji se koristi za stvaranje i izdavanje pametnih ugovora na ethereum blockchainu, pomoću kojih je lako napraviti vlastitu kriptovalutu/token. Potencijalno će države i poduzeća koristiti ethereum tehnologiju za izdavanje vlastitih digitalnih valuta ili tokena. Sama tokenizacija može odgovarati mnogim poslovnim modelima, te pružiti novo korisničko iskustvo.