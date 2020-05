EU strategija bioraznolikosti privatne šumovlasnike dovodi do gubitka 600 milijuna eura

Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika koji zastupa interese 600.000 vlasnika šuma u petak je upozorio da je Hrvatska objavom EU strategije bioraznolikosti prihvatila ekonomski gubitak od preko 600 milijuna eura u sljedećem financijskom razdoblju Europske unije.

- Svjesni činjenice da moramo značajno mijenjati navike i ponašanje prema prirodi kako bi utjecali na ublaživanje klimatskih promjena podržavamo sve aktivnosti koje se provode s tim ciljem. No, prihvaćanjem ove strategije dodatno se stavljamo u nepovoljan položaj prema ostalim razvijenim članicama EU jer smjernice predviđaju 'strogu zaštitu primarnih i starih šuma', priopćio je taj savez u povodu predstavljanja "Strategije EU-a za bioraznolikost do 2030.". To u našem slučaju iznosi više od 90 posto ukupnih šuma - navodi Savez te dodaje kako se za usporedbu u Njemačkoj ta zaštita odnosi na maksimalno 50 posto šuma.

Vlasnici šuma kažu kako je i u tekućem financijskom razdoblju Hrvatska, koja je uz Sloveniju i Albaniju zemlja s najvećom bioraznolikošću u Europi, provodila visok stupanj zaštite kroz mjere Nature 2000, Direktive o pticama, Direktive o staništima i Nacionalne klasifikacije staništa bez kompenzacijskih mjera u šumarskom sektoru.

Ističu kako trenutni stupanj bioraznolikosti u hrvatskim šumama nije rezultat mjera zaštite prirode nego dugogodišnjeg predanog rada generacija šumarskih stručnjaka i vlasnika šuma, koji gospodare po načelima održivosti u skladu sa zakonima prirode već duže od 250 godina.

- Doprinos Hrvatske u području prilagodbe klimatskim promjenama na području EU svakako je održivi način gospodarenja šumama, koji uključuje prirodnu obnovu te bi naše iskustvo i dostignuta znanja mogla biti primjer ostalim zemljama, a ne prepreka zbog koje nam se nameću još strože restrikcije i dodatno osiromašuju hrvatski građani - poručuje Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika.