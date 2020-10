Executive Sales Adria Summit (ESAS) 2020.

Investiranje u nova znanja je imperativ jer na taj način direktno utječemo na bolje poslovne rezultate. Jedan od najefektivnijih načina kako brzo povećati svoje prodajne i poslovne vještine jest biti na Executive Sales Adria Summitu (ESAS), jedinom prodajnom live eventu ove godine.

Četvrto izdanje održat će se u Poreču od 14. do 16. listopada ove godine i prezentirat će nove ideje, koncepte te B2B prodajne inovacije koje će pomoći menadžerima i prodajnim profesionalcima da bolje sagledaju širu sliku moderne prodaje i poslovanja uopće.

“ESAS je regionalni Summit zamišljen da kroz potpuno prožimanje predavanja, praktičnih primjera (stvarnih prodajnih priča i pogrešaka naših sudionika), međusobno mentorstvo te regionalni networking pruži sudionicima prave, stvarne (u praksi provjerene) alate za poboljšanje prodaje odnosno poslovanja uopće. Prethodni Summit-i pokazali su da se sudionici vraćaju svojim svakodnevnim obvezama ‘naoružani’ novim strategijama o tome kako (pri)dobiti nove klijente, kako konkretno poboljšati postojeće poslovne kontakte do nivoa da druga strana ‘želi mene i samo mene, te s idejama kako se osobno diferencirati od konkurencije’. Cijelu priču izvrsno zaokružuju teme moderne, digitalne prodaje 21. stoljeća. Podsjetimo se da nije bitno što se prodaje, već kako se prodaje! I baš to sažeto je u ESAS-ovoj mantri – doživljaj i učenje, jer upravo to i jest sama srž prodaje 21. stoljeća.

Kao i svake godine do sada, ESAS zadržava status all inclusive događaja bez ikakvih skrivenih troškova. U cijenu kotizacije osim sudjelovanja na svim predavanjima ostaju uključena dva noćenja na bazi punog pansiona u Hotelu Parentium****, Plava Laguna, korištenje wellnessa i SPA oaze hotela, sudjelovanje u organiziranim poslijepodnevnim aktivnostima te pristup open bar partyju Rasprodaja vol. 4. Dodatne informacije potražite na salesadria.com.