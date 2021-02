Facebook objava za ulazak u riječku legendu i Butkovićev spas od ‘Tri majmuna‘ i Komadine

Tomislav Kovačević napravio je skoro najbolji marketinški potez. O njegovom proizvodu i (ne)mogućnosti kako do njega doći već gotovo dva tjedna govore najmoćniji ljudi u državi, i to za honorar od nula kuna.



Odmah da kažem da mi se ne sviđa Kovačevićeva zamolba svim članovima, glasačima i simpatizerima HDZ-a da ne dolaze u njegov riječki kafić Three Monkeys jer ondje nisu dobrodošli.



No, objava na Facebooku zapalila je cijeli politički mainstream. Čak je i šef HDZ-a iskoristio udicu kako bi mobilizirao svoje glasačko tijelo u 'crvenoj' Rijeci, nakon njega morali su se izjašnjavati poslušni vojnici partije, izazvani su čak i gradonačelnik i župan. I svi su imali nešto za reći o stranačkoj diskriminaciji.



Kovačević je tako uz veliki Plenkovićev doprinos proizveo naizgled najvažniji politički događaj u državi. A što je cijeloj priči nedostajalo da bude i najbolji marketinški potez? U dobroj će se mjeri ispuhati do trenutka kad (HDZ-ov) Stožer dopusti normalan rad ugostiteljskim objektima. Tako će Kovačević više ući u kvartovsku i gradsku legendu, nego što će financijski iskoristiti pet minuta slave. A višak u svemu tome je neduhoviti spin-off Index.hr-a, odnosno upitnik za razlikovanje ljudi od članova HDZ-a.

I ministar Oleg Butković morao se uključiti u priču o 'Tri majmuna'. Prošlog je tjedna šef županijskog HDZ-a najavio da će otići na kavu u antihadezeovski kafić. Tada je još figurirao kao mogući kandidat za primorsko-goranskog župana pa je izjava da 'građani Primorsko-goranske županije, kao i župan Zlatko Komadina, dobro znaju koliko Vlada ulaže u tu županiju i radi za nju' protumačena klasičnom predizbornom. Spekuliralo se da bi Butkovićeva kandidatura bila dokaz da loše stoji kod šefa. U utorak mu je pao kamen sa srca – neće biti sparing-partner nedodirljivome SDP-ovcu Komadini.

Osim njega, kao kandidati su se spominjali bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić i ravnatelj Lučke uprave Rijeka Denis Vukorepa. Na kraju je nenadano kandidiran bivši ministar turizma i saborski zastupnik Gari Cappelli. No s obzirom na to da je Plenković vjerovao kako je Butković najbolji kandidat, možda će ova dobivena bitka u budućnosti postati – izgubljeni rat. Dotad ministar može izbjegavati 'Three monkeys' i tamo uputiti Cappellija, možda i na predizborni skup.