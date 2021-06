Facebook pokreće besplatni program obuke za poduzetnike u Hrvatskoj

Facebook je najavio pokretanje platforme Boost with Facebook u Hrvatskoj – centra za besplatnu i interaktivnu online obuku malih i srednjih tvrtki. Na toj internetskoj stranici bit će objavljeni webinari o prisutnosti na online kanalima i stvaranju kreativnog sadržaja te primjeri hrvatskih tvrtki na temu učinkovite upotrebe digitalnih alata kako bi se malim i srednjim poduzetnicima pomoglo u nastavku poslovanja nakon lockdowna. Svi treninzi bit će dostupni na stranici od 5. srpnja.

Globalna zdravstvena kriza poremetila je gotovo svim tvrtkama svakodnevno poslovanje. Međutim, poseban je izazov bio za one najmanje – brojne tvrtke morale su u potpunosti prekinuti svoje aktivnosti i poslovanje, dok je drugima bilo teže pristupiti kupcima koji su više vremena provodili kod kuće.

Prilagođavanje uvjetima socijalne izolacije kod malih i srednjih tvrtki često podrazumijeva promjenu poslovnog modela i premještanje velikog dijela poslovanja na online kanale. Nekim je tvrtkama to pomoglo u održavanju likvidnosti i radnih mjesta, dok je za neke to bio težak zadatak.

Imajući to na umu, Facebook je odlučio pokrenuti besplatni program obuke za poduzetnike.

- Svjesni smo da mnogi problemi s kojima se danas susreću poduzetnici neće odmah nestati, čak i kada se ukinu ograničenja. Kako bismo im pomogli da prebrode ovo teško razdoblje, želimo da iskoriste potencijal koji nude internet i besplatni alati Facebooka i Instagrama. Cilj nam je pružiti korisno znanje i informacije što većem broju malih i srednjih tvrtki - pojasnila je Eva Ivančić, menadžerica za javne politike za srednju i istočnu Europu u Facebooku.

Pokretanje platforme Boost with Facebook bit će predstavljeno 5. srpnja online događajem uživo – besplatnom Facebook Live radionicom o digitalnim alatima, gdje će sudionici naučiti kako povećati prisutnost na online kanalima, osvijestiti se o važnosti ponuda i saznati više o digitalnom marketingu. Tako je postupio i My Choice, domaća hrvatska modna marka koja prodaje ručno izrađene torbe, odjeću i modne dodatke. Oni ulažu 100 posto svog marketinškog budžeta u oglašavanje na Instagramu. Ta se strategija pokazala vrlo učinkovitom za poslovanje, s povećanjem publike od 20 posto samo u proteklih godinu dana zahvaljujući oglasima na Instagramu. Danas 65 posto ukupne prodaje brend My Choice ostvaruje preko Instagrama.

Pokretanje platforme Boost with Facebook odvija se pod pokroviteljstvom Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske i u partnerstvu s lokalnim partnerom Httpoolom.

Uz pokretanje platforme Boost with Facebook, Facebook u suradnji s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje dodjeljuje 200 stipendija za dobivanje certifikata Blueprint a svi zainteresirani se mogu javiti na HZZ ili se javiti svom osobnom savjetniku.

- Kao Ministarstvo nadležno za tržište rada, svjesni smo prilika i izazova koji su pred nama – tranzicija prema zelenom i digitalnom značajno će preoblikovati naše poslovanje i svakodnevni život. Kako bi ostali uspješni, u sklopu našeg partnerstva s Facebookom dodijelit ćemo im 200 stipendija i programa, koji će im pomoći osnažiti poslovanje s pomoću digitalnog marketinga, kako bi povećali svoju vidljivost i time proširili mrežu kupaca. Razvoj vještina naša je dugoročna misija u nadolazećem razdoblju, zbog čega ćemo Nacionalnim planom otpornosti i oporavka uspostaviti novi sustav vaučera za stjecanje vještina, koji će omogućiti zaposlenim i nezaposlenima da steknu vještine koje se na tržištu traže. Suradnja s globalno priznatim i uspješnim tvrtkama poput Facebooka predstavlja odličnu priliku za obostrani prijenos znanja, a korisnici će dobiti priliku dodatno unaprijediti svoje vještine kako bi bili konkurentniji na tržištu - izjavio je Josip Aladrović, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske.

Nakon pokretanja platforme, tijekom četiri tjedna održat će se niz unaprijed snimljenih treninga za poduzetnike. Ti će se treninzi objavljivati jednom tjedno na Facebook stranici Hrvatske gospodarske komore ili/i u centru obuke.

Online obuku pripremaju hrvatski stručnjaci, a pokrivat će sljedeće teme:

Stvaranje čvršće povezanosti s Messengerom i interakcija s korisnicima putem Facebook Messengera i Whatsappa

Izgradnja učinkovite strategije oglašavanja i izrada oglasa

Priprema strategija kampanja u Ads Manageru

Povećavanje lojalnosti korisnika

Pokretanje platforme za obuku sljedeći je korak u naporima Facebooka da pomogne malim i srednjim tvrtkama prebroditi krizu. Prije toga je omogućio brojne nove alate i značajke za tvrtke, poput Instagramovih naljepnica koje omogućavaju restoranima prodaju obroka za van, Instagramovih poklon-kartica s pomoću kojih su korisnici mogli podržati svoje omiljene tvrtke čak i kad su bile prisiljene privremeno obustaviti poslovanje, zaseban odjeljak unutar Facebooka koji sadrži postove tvrtki iz susjedstva i naljepnicu kojom se iskazuje podrška omiljenoj tvrtki putem Instagram storyja.