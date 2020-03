Fake TV news: Ima li zaista svaka sedma Hrvatica silikonske grudi?

Gledajući sve prošlotjedne središnje informativne emisije došli smo do zaključka da HRT, RTL TV i Nova TV podjednako vremena posvećuju biznisu – oko osam minuta. No, to nije jedini zaključak. Ustanovili smo i da televizije nisu imune na lažne vijesti.

Tako RTL TV donosi prilog o bumu estetske kirurgije u Hrvatskoj u kojem se tvrdi da je svaka sedma Hrvatica korigirala grudi, bez navođenja izvora tog 'podatka', kojeg nema ni u internetskim bespućima. RTL je i e-Kolektor već odveo u stečaj iako je tvrtka zasad još u predstečajnom postupku. U kategoriju 'fakea' možemo uvrstiti i izvještaj te televizije sa SDP-ova skupa u Koprivnici koji je uz egidu 'UŽIVO Koprivnica' ukrašen arhivskim snimkama iz Zagreba, a u prvom je planu Zoran Milanović – kao da je i on bio tog petka na stranačkom skupu iako je prije preuzimanja predsjedničke dužnosti izašao iz stranke.

Nova TV ustvrdila je da je najskuplja jahta na Sajmu nautike proizvedena u Križevcima. Proizvođač ​Pearl Sea Yachts je iz Zagreba, a proizvodni je pogon u Križu.

HRT je pak u nedjelju vrtio traku na dnu ekrana na kojoj je pisalo 'Dolar skliznuo najviše u tri godine', a zapravo je samo skliznuo s najviše razine u posljednje tri godine, koju je dosegnuo polovinom prošlog tjedna.

Ti potpisi katkad prate sadržaj na ekranu, a katkad zbunjuju, pogotovo kad se objavljuju stare vijesti, one koje je vrijeme već pregazilo, ili kad su netočne. RTL je u nedjelju izvijestio: 'Nova ozljeda Hazarda u Marseilleu.' Pogriješio je za samo 850 kilometara. Realov nogometaš ozlijedio se – u Valenciji.