Feelsgood investira 1,3 milijuna eura u BE-ON, domaći startup za pomoć blokiranim građanima

Feelsgood, prvi hrvatski fond rizičnog kapitala za investiranje s društvenim učinkom, sklopio je ugovor o ulaganju u domaći startup BE-ON specijaliziran za financijsko savjetovanje građana u financijskim poteškoćama, navodi se u priopćenju. Riječ je o investiciji vrijednoj 1,3 milijuna eura koja će biti podloga za proširenje aktivnosti posredovanja u potrošačkom kreditiranju društveno isključenih pojedinaca u blokadi.

Pozitivni utjecaj na društvo jedan je od osnovnih kriterija kojima se Feelsgood vodi pri odabiru poduzeća u koja će uložiti. Taj utjecaj mora biti mjerljiv te usklađen s ostvarivanjem 17 ciljeva održivog poslovanja UN-a, bez obzira radi li se o okolišnim, ekonomskim ili društvenim izazovima u životima ljudi.

Prema najnovijim dostupnim podacima u Hrvatskoj je preko 240.000 ovršenih potrošača. To je tek neznatno manje nego lani, no njihov dug je istovremeno gotovo pet posto veći te samo glavnica iznosi 18,2 milijuna, a kamate još dodatnih 6,8 milijardi kuna. Osim ovih službenih brojki, procjenjuje se da se još najmanje toliko građana nalazi na samom rubu blokade čime dolazimo do poražavajućih pola milijuna stanovnika Hrvatske u ozbiljnim financijskim, a samim time i životnim te društvenim poteškoćama.

BE-ON zapravo ima ulogu savjetodavca takvim građanima, ali i ulogu kreditnog posrednika s modelom poslovanja koji su samostalno osmislili, a posjeduju i sva potrebna odobrenja.

– Ovo je značajna investicija i priznanje za ono što radimo već tri godine – pomažemo građanima vratiti osobnu financijsku slobodu, da izađu iz začaranog kruga kroz proces restrukturiranja. Ono što nas razlikuje od ostalih financijskih savjetnika je vlastito rješenje preuzimanja obveza prema vjerovnicima pa tako 40 do 60 posto blokiranih klijenata s redovnim primanjima može odmah izaći iz blokade i vratiti se na financijsko tržište te povećati kvalitetu svog života – istaknula je Sabine Gradištanac Škrgatić, direktorica u BE-ON-u.

Pomoć u rješavanju stvarnih problema hrvatskog društva kroz investicije osnovna je misija fonda Feelsgood koji je u cijelosti razvijen u Hrvatskoj, a i sav investicijski kapital od otprilike 30 milijuna eura nalazi se našoj zemlji.

– Jako nas veseli što smo realizirali još jednu značajnu investiciju u domaću tvrtku koja osigurava mjerljiv pozitivan društveni učinak. Tako će naše ulaganje sigurno pomoći da BE-ON odblokira što veći broj građana koji su se našli u naizgled bezizlaznoj situaciji. Mi u Feelsgoodu ćemo nastaviti tragati za novim partnerima i investirati u inovativne tvrtke s kojima dijelimo vrijednosti i krajnji cilj – bolje, pametnije, pravednije i jednakije društvo – poručio je Dinko Novoselec, suosnivač fonda Feelsgood te dodao da ova suradnja dokazuje i predanost fonda Feelsgood ulaganju u kompanije koje promiču jednakost spolova, s obzirom da je Sabine Gradištanac Škrgatić suosnivačica i direktorica BE-ON-a.