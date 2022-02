Festival električnih vozila širi se na Split, stiže i Tesla

Nakon prošlogodišnjeg prvog izdanja Electric EVolution Festivala, ove će se godine osim zagrebačkoj, prvi festival električne mobilnosti u Hrvatskoj i jedan od rijetkih u svijetu, predstaviti i splitskoj publici koja će tijekom prvog vikenda u ožujku moći razgledati novitete i aktualnu ponudu svih relevantnih auto-brendova i zastupnika u segmentu električnih i plug-in hibridnih vozila, kao i prateće industrije električnih vozila i opreme među kojima su i e-motori, e-skuteri te e-romobili. EEF će se u Splitu održati od 5. do 6. ožujka u City Center one, nakon čega slijedi nastup u Zagrebu u razdoblju od 1. do 3. travnja na lokaciji City Center one West.

Koncept festivala postavljen je u tri smjera: izlaganje aktualne ponude električnih i plug-in hibridnih vozila (automobili i e-motori, e-skuteri, e-romobili te prateće opreme), stručna predavanja za građanstvo i B2B s ciljem komunikacije prednosti korištenja električnih vozila, u suradnji s Hrvatskim Telekomom i udrugom Strujni krug te probne vožnje za potencijalne kupce.

- Veseli nas što ćemo projekt Electric EVolution Festivala predstaviti i splitskoj publici koja je do sada pokazala velik interes za alternativne oblike mobilnosti, što je vidljivo i prema rezultatima natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iz 2021, na kojem je velik dio potpora prilikom kupovine električnih vozila bio ostvaren upravo u Splitu i susjednim županijama, izjavio je Hrvoje Jelinić, organizator festivala..

Njegov kolega Ivan Reis, dodao je da je interes izlagača i brendova električnih vozila velik, a među onima koji u svom portfelju nude električna i plug-in hibridna vozila koja će predstaviti na Festivalu su Mercedes-EQ, Tesla, Porsche, Audi, VW, Škoda, Renault, Dacia, Peugeot, Citroen, Opel, Hyundai te KIA.

S obzirom na to kako se kupci električnih vozila u Hrvatskoj i dalje u najvećoj mjeri oslanjaju na subvencije Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, posjetitelji će na licu mjesta imati priliku saznati sve detalje kako aplicirati i ostvariti subvencije prilikom kupnje električnog vozila te što ih očekuje u novom krugu poticaja najavljenih za kasno proljeće ove godine. Povećanjem broja električnih vozila na hrvatskim prometnicama posljednjih godina svjedočimo i razvoju infrastrukture, o čemu će posjetitelji više moći saznati od predstavnika Hrvatskog Telekoma, vlasnika jedne od najvećih mreža punionica u Hrvatskoj i regiji.