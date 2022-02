Filip Cindrić prelazi u Rimčev P3 Mobilityjev Business Development tim

Sestrinska tvrtka Rimac Automobili, Project 3 Mobility koja je osnovana sa zamisli razvoja robotaksija dobila je pojačanje u vidu Filipa Cindrića, koji iz Nanobita prelazi na poziciju Business Development Managera, piše Netokracija.

U Project 3 Mobility razvijamo novi ekosustav urbane mobilnosti koji će u potpunosti transformirati način funkcioniranja i korištenja prijevoza u gradovima. Cilj nam je napraviti potpunu autonomnu uslugu budućnosti koja će pokrivati šira urbana područja – kaže Cindrić.

Usluga će biti lansirana u Zagrebu krajem 2024. godine, dok uz glavni grad kontinuirano raste broj svjetskih metropola koje su zainteresirane za njihovu uslugu, dodaje novi Business Dev menadžer a prenosi Netokracija.

U Project 3 Mobility sam došao na poziv Margarete Vidiš, koja je glavna i odgovorna za razvoj usluge u P3 (Head of Service Development). Kada jednom vidite i saznate o čemu se radi, mislim da je to veliki izazov za svaku ambicioznu osobu. Mobilnost je 100 godina stara industrija, a u P3 imate mogućnost iz temelja mijenjati stvari — na bolje - kaže Cindrić.

Kako bi P3 postigao svoj plan urbane mobilnosti i ostvario najbolju moguću premijeru trebat će im mnogo stručnih ljudi. Zato aktivno rade na širenju P3 tima koji trenutno broji 80 zaposlenika, a do kraja godine planiraju doći do brojke 230. Filip ne sumnja u to kako će ih privući s obzirom na posebnost projekta.

P3 je zasigurno jedan od, ako ne i #1 projekt po atraktivnosti u Hrvatskoj. Kada jedna osoba radi na zanimljivom projektu, taj projekt može i ne mora biti zanimljiv, ali kada 80 vrhunskih stručnjaka dođe raditi na nekom projektu, onda to više nije slučajnost.