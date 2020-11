FIMA INVEST Dva nova fonda za domaće i strane investitore

Dva nova fonda Fima Investa, Fima Global Income Builder i Fima SEE Income Builder, prikupila su inicijalnih po pet milijuna kuna, dobila Hanfino odobrenje i počela raditi, rekao je za Lider Milan Horvat, glavni izvršni direktor Fima Plusa.

Prema Horvatovim riječima, Fima Global Income Builder namijenjen je domaćim, privatnim investitorima, a fond će ulagati u najbolje svjetske dionice, koje su ujedno i dividendne i vrlo likvidne na svjetskim burzama, poput Microsofta ili Applea.

– Fond je zamišljen kao alternativa štednji jer je putem dividendi i stabilnih kapitalnih dobitaka moguće zaraditi s relativno vrlo niskim rizikom više nego da se štedi u banci, gdje su kamate minimalne – rekao je Horvat i dodao da je upravo sada prilika za investicijska ulaganja, pa vjeruje da odaziv investitora neće izostati.

Drugi fond, Fima SEE Income Builder, fokusiran je na regiju jugoistočne Europe, od Slovenije do Turske. Manje je namijenjen domaćim investitorima kao dio disperzije portfelja, ali i stranim investitorima koji žele ulagati u ovu regiju, pojasnio je Horvat. Inače, najmanji iznos udjela, odnosno minimalna investicija u oba fonda je tisuću kuna, a ulazne naknade do kraja godine nema.