Fond za obnovu važniji od paradržavnih tvrtki

Oporba je napala novi Vladin popis tvrtki, ustanova i izvanproračunskih fondova od posebnoga državnog interesa. Dokumentu iz radionice ministra Darka Horvata prigovara se da je to dužnosnicima iz 'prvog ešalona' samo ulaznica za upravna vijeća i nadzorne odbore.



Zastupnici su se pitali zašto uza zagrebački HNK tu nisu i riječki i splitski te zašto nema Viteškog alkarskog društva i Sinjske alke. A nisu se pitali zašto je na popisu ostalo čak 215 od dosadašnjih 236 pravnih osoba. Vlada je, naime, samo 'popeglala' stari popis s kojeg je izbačeno samo dvadesetak ustanova koje ionako više ne postoje, a dodane su tri nove: Arheološki muzej Osijek, Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara i Fond za obnovu grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, na koji je oporba posebno alergična jer će raspolagati velikim novcem. Izbačene su samo dvije tvrtke – Club Adriatic i Sunčani Hvar – koje više nisu u državnom vlasništvu.



No, prema izvještajima u medijima, oporbu ne zanima zašto je ostala još 51 tvrtka koja je državi jako prirasla srcu. Među njima su i one u kojima je ona manjinska vlasnica, poput Ine, Bina-Istre, Autoceste Zagreb – Macelj, Končara, Podravke i Petrokemije. Jesu li te kompanije onda privatne, državne, poludržavne ili – paradržavne?