Forbes uvrstio Mljet među pet idiličnih neotkrivenih mediteranskih otoka

Američki časopis Forbes uvrstio je Mljet među pet neotkrivenih mediteranskih otoka za putnike koji vole istraživati destinacije "izvan utabanih staza", izvijestili su u četvrtak iz Hrvatske turističke zajednice (HTZ). U članku Forbesa navodi se uz ostalo da su mnoga prekrasna odredišta na obali Sredozemnog mora i dalje neistražena, među kojima spominju i Mljet i još četiri "idilična otoka, savršenih za one koji traže bijeg od gužve i masovnog turizma", prenosi direktorica HTZ-ovih predstavništva u SAD-u Ina Rodin.

Mljet je u članku predstavljen kao savršeno mjesto za sve posjetitelje željne aktivnog odmora, gdje mogu istraživati Nacionalnog park Mljet, kupati se, pješačiti i voziti bicikle mnogima stazama na tom otoku. Ljubiteljima povijesti i kulture preporuča se istraživanje Polače, jednog od najstarijih naselja na tom otoku, poznatom po palači iz doba Rimskog carstva.

Uz Mljet, na popisu tih pet otoka na Mediteranu su još grčki Syros, španjolski Tabarca, Kerkennah uz obalu Tunisa te Kekova u Turskoj. Osim Forbesa, iz HTZ-a dodaju da je i svjetski turistički vodič Lonely Planet u sklopu članka s pregledom četiri auto rute u jugoistočnom dijelu Europe, naveo i vožnju od Dubrovnika do Crne Gore, opisujući je da "oduzima dah".

Komentirajući te i slične objave o Hrvatskoj i njezinim destinacijama u najpopularnijim američkim medijima (Forbes, The New York Times, The Washington Post), direktor HTZ-a Kristjan Staničić kaže da i to potvrđuje poziciju Hrvatske kao poželjne turističke destinacije na američkom tržištu.

"Iako je veća realizacija turističkog prometa s dalekih tržišta trenutno otežana, naša prisutnost i vidljivost u američkim medijima važna je za buduće trendove i putovanja", ocijenio je Staničić.