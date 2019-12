Fortenova grupa Europskoj komisiji prijavila slovenskog ministra Počivalšeka

Zbog miješanja u proces prijenosa Mercatora sa 'starog' Agrokora na Fortenova grupu Europskoj komisiji je prijavljen slovenski ministar za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, piše u četvrtak ljubljanski dnevni list Dnevnik.

Fortenova, čiji glavni izvršni direktor je Fabris Peruško, i Agrokor obratili su se Europskoj komisiji, žaleći se na izjave slovenskog ministra, koji je u više izjava zadnjih mjeseci uvjetovao prijenos Mercatora s posrnulog koncerna Agrokor na Fortenova grupu, ocijenivši u prijavi da se njima slovenska vlada preko svog ministra nedopušteno miješa u proces prijenosa budući, odnosno poslovne odluke privatnih tvrtki, navodi list. Informaciju su potvrdili u Fortenovi, dodaje list ne otkrivajući pojedinosti prijave.

Prijenos Mercatora na Fortenova grupu planirao se do kraja ove godine, ali je za to potreban pristanak svih banaka vjerovnica Mercatora, no proces koči slovenska SID banka, u vlasništvu države, koja dopuštenje još nije dala.

Počivalšek je zadnjih mjeseci dao više izjava u kojima je naglasio da bi Mercatorovi slovenski dobavljači i nakon prijenosa Mercatora na Fortenovu morali zadržati status glavnog dobavljača, a organizirao je i sastanak dobavljača te Fortenove i ruske Sberbanke kako bi se ishodio poseban sporazum u kojemu bi se slovenskim dobavljačima to zajamčilo.

Ako se takav sporazum postigne, Slovenija više ne bi imala teškoća s prijenosom Mercatora na Fortenova grupu, stajalište je koje je tada iznio Počivalšek.

Fortenova prijavu ne komentira, no kako prenose slovenski mediji, ona se vjerojatno poziva na to da je traženje posebnog statusa za dobavljače privatne tvrtke u suprotnosti s europskim pravilima po kojima se pojedini dobavljači u tržišnoj utakmici ne smiju favorizirati.

Budući da slovenska država u trgovačkom lancu Mercator nema službeno nikakvog utjecaja jer je državne udjele prodala, u Fortenovi su uvjereni da slovenska vlada preko državne SID banke neopravdano koči prijenos Mercatora na Fortenovu, piše slovenski list.

Prijavom Europskoj komisiji Fortenova izražava mišljenje da slovensko ministarstvo gospodarstva, svojim utjecajem na SID banku, koči proces prijenosa i transformacije privatne kompanije kršeći više članaka Ugovora o Europskoj uniji te da se radi o miješanju slovenske države u poslovne odnose privatnih tvrtki, navodi ljubljanski "Dnevnik".