Fran Reizl: Najveći pothvat bio je izraditi ružičastu čokoladu, najsloženiji izvoz u Japan

Do osnivanja tvrtke Vrsna Chocolates Mirko i Jozefina Reizl bavili su se distribucijom robe široke potrošnje od 2002. No prije četiri godine napravili su zaokret te se odlučuju za zahtjevnu proizvodnju vlastite čokolade temeljenu na etičkim vrijednostima. Uz pomoć europskih fondova tvrtku su opremili uređajima za topljenje čokolade, stvorili osnovu za web-trgovinu te osigurali veću vidljivost na tržištu.

Fran Reizl pridružio se roditeljima prije pet godina nakon završetka studija oblikovanja tržišnih komunikacija i dizajna te su u protekle tri godine zajedničkim snagama uspješno gradili tvrtku u novom smjeru, upoznavali se s kretanjima u svijetu čokolade, potrebama tržišta i težili doprijeti do što širega kruga ljudi. U zagrebačkom Sesvetskom Kraljevcu uspjeli su do sada izraditi brojne čokoladne proizvode i ne misle stati na tome.

Etične i organske

Vrsna Chocolates nudi 50 potkategorija ručno izrađenih čokolada u obliku pločica od 100 grama, čokoladnih tartufa i pralina dobivenih prema belgijskoj recepturi i načinu proizvodnje. Čokoladne pločice izrađuje i od karamelizirane zlatne čokolade ili spajanjem Vrsninih čokolada Decada poput medne čokolade s višnjom ili tamne čokolade s pistacijom i ružinim laticama. Njezini proizvodi naručuju se za privatne, poslovne i prigodne darove, tvrtka je uključena u lanac HoReCa (hoteli, restorani i kafići), pokriva domaće trgovine te izvozi u Japan, Australiju i Austriju.

U vrijeme koronakrize postala je proizvođač organske čokolade s međunarodno priznatim certifikatom za veganski i vegetarijanski proizvod, a temeljna je vizija tvrtke o izradi etične čokolade ušla u veću brzinu, nabraja Fran.

Njegovi roditelji osnovali su tvrtku svojim kapitalom stečenim u nizu godina poslovanja, a razvijali su se metodom pokušaja i pogrešaka. Otac Mirko je još kao student sanjao o obogaćivanju ponude stranim gostima i promoviranju Hrvatske u najboljem svjetlu te je smatrao da bi to bilo moguće putem čokolade. Zamisao je tinjala dvadesetak godina i nakon iskustva stečenog na međunarodnim sajmovima u Europi, Reizlovi su primijetili da naše podneblje nudi bogatstvo prirodnih sastojaka koje bi mogli dodavati čokoladi. To je vodilo do velikih odluka i gašenja poslovanja distribucije robe široke potrošnje i potpune posvećenosti proizvodnji vrhunskih ručno rađenih čokolada.

Širenje poslovanja

Usmjereni su na stvaranje brenda i proizvoda s nizom etičnih vrijednosti, što podrazumijeva odgovornost prema djeci i obiteljima uzgajivača kakaovca u Africi, borbu protiv ropstva u afričkim zajednicama, očuvanje okoliša i održivost poslovnog modela, podcrtava Fran Reizl.

– Planiramo širenje poslovanja i već smo otvorili niz pregovora s mnogim inozemnih predstavnicima, pri čemu ne mislimo zapostaviti domaće tržište. Sve će u budućnosti biti objedinjeno pod brendom Reizl, organskim čokoladnim pločicama s visokim udjelom etično uzgojenoga kakaovca. Prateći kretanja tržišta početkom 2019. prvi smo u Hrvatskoj izbacili najnoviji, četvrti tip čokolade, uz tamnu, mliječnu i bijelu. Riječ je o čokoladi ružičaste boje Ruby, što se može zahvaliti ružičastom pigmentu u posebnoj vrsti zrna kakaa. Ruby je naš najveći pothvat, koji nas je svrstao u probranu skupinu proizvođača vrhunskih delikatesa, a što nam je pomoglo ostvariti suradnju s dalekim Japanom i Australijom. Uvijek se trudimo staviti naglasak na sastojke našeg podneblja pa tako u čokoladnu smjesnu miješamo jadransku morsku soli ili slavonske lješnjake te stapamo slatko s kiselim ili trpko sa slatkim. Surađujemo primjerice s Konzumom, Vrutkom, Pevexom, Helbom, HikVisionom, PP-om Orahovica, Auto Flotom, Zračnom lukom Dubrovnik i Gradom Krkom. Poslovna je 2019. bila godina najvećeg rasta otkada proizvodimo čokoladu, oko 150 posto, te smo uprihodili milijun kuna, a lani smo zabilježili 500.000 kuna prihoda uslijed koronakrize – iznosi dvadesetsedmogodišnji Fran.

Ulaznica za svjetsko tržište

Koronakriza, koliko god bila neugodna, pomogla im je raščistiti mnoge nedoumice, pa su teško razdoblje zbog prekida nekih suradnji, uslijed teškoća u prijevozu brodom i zrakoplovom, iskoristili za preinake i popravke u strukturi tvrtke. Otvorili su vrata trojici sjajnih partnera, ističe Fran, s kojima grade dugotrajnu suradnju, planiraju razvoj brenda u svijetu i zaposjedanje niše koja im idealno odgovara. Silom prilika nisu radili nekoliko tjedana na početku širenje korone, ali nakon toga stanje se u tvrtki sredilo.

– U Hrvatskoj smo najviše bili vezani uz turizam te su Vrsnini proizvodi s motivima Lijepe Naše bili rašireni po obali. Budući da je kriza znatno umanjila upravo taj dio hrvatskoga gospodarstva, usmjerili smo se na izvoz, traženje partnera i stabilizaciju tvrtke. Tako u naše najsloženije projekte svrstavamo izvoz za Japan, pri čemu je riječ bila o pripremi više desetaka tisuća čokolada. Bilo je važno usuglasiti potražnju i želje partnera iz Japana i naše mogućnosti zbog mnogih međunarodnih zakona o obujmu pošiljke i zaštiti od štete te raznih restrikcija u sektoru hrane. Prije toga dogovaranje je trajalo više od pet mjeseci, a kako bi se poravnali svi parametri vezani uza sastojke čokolade, prihvatljive izvore prirodnih boja za praline te ispravile mnoge nejasnoće vezane uz kulturu i jezik. Upravo nam je taj projekt otvorio vidike za svjetsko tržište, koje smo polako počeli dosezati. Suradnja je omogućila daljnje prilike za pregovore i stvaranje boljeg odnosa – tvrdi Fran Reizl.

Trenutačno je sedmero zaposlenih u Vrsna Chocolatesu, a planiraju se i nova zapošljavanja. S obzirom na stanje na tržištu te činjenicu da je i dalje neka vrsta razvojne tvrtke, uspijeva održavati pristojne plaće za hrvatske uvjete, iako prema Franu streme nagrađivanju osjetno višim plaćama. Reizlovi i ostali zaposlenici pritom imaju gotovo istovjetne plaće.

Ulaganja u istraživanje

Zahvaljujući 2019. Reizlovi nisu prestali vjerovati da će idućih godina nadoknaditi sve planirano. Sada najviše ulažu u istraživanje i planiranje poslovanja, posebno u razvoj odnosa s ciljnim skupinama, partnerima i klijentima. Prije krize iskoristili su u više navrata poticaje EU te su mogli nabaviti svu opremu za proizvodnju. U sklopu tih poticaja odobrena su im sredstva za sudjelovanje na međunarodnim sajmovima, zasad odgođenima zbog koronavirusa.