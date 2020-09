Gajšak niže uspjehe: Nakon Kickstartera, CircuitMess plasirao igraću konzolu u supermarkete

Nakon turbo uspješne crowdfunding kampanje na Kickstarteru gdje je za kutiju niza edukativnih proizvoda STEM Box prikupio više od 400 tisuća dolara, karlovački startup sa zagrebačkom adresom CircuitMess u svoju je povijest upisao još jedan uspjeh, suradnju s Kauflandom gdje se od danas počinje prodavati nova inačica popularne MAKERbuino igraće konzole – Nibble.

- Iako konstantno razvijamo nove ideje i proizvode, nismo zaboravili na prvi proizvod s kojim smo i krenuli. MAKERbuino već godinama uveseljava djecu i odrasle željne STEM znanja diljem svijeta te se koristi u radionicama od osnovnih škola pa sve do sveučilišta. Zbog toga smo odlučili napraviti novu i unaprijeđenu verziju MAKERbuino igraće konzole – Nibble. Kaufland Hrvatska je istovremeno izrazio veliku želju ponuditi hrvatskim kupcima jedinstveni STEM set te su odlučili da će to napraviti uvrštavanjem naše igraće konzole Nibble u ponudu 33 izabrane hrvatske poslovnice - stoji u priopćenju iz startupa Alberta Gajšaka koji nije dopustio da tijekom pandemija pesimizam uđe u 'njegovu butigu'.

Popričali smo i s njime o prvoj suradnji startupa sa supermarketom i najvećoj pojedinačnoj narudžbi dosad budući da su prije ovoga surađivali samo s manjim dućanima i webshopovima.

- Nadamo se da je ovo samo početak te da će on prerasti u dugoročnu suradnju te nam otvoriti put prema ostalim Kauflandima u europskim zemljama kao što su Njemačka, Poljska, Češka. Kupci su dosta zainteresirali i pozitivno sam se iznenadio koliko su se u Kauflandu potrudili s promidžbom naše suradnje i plakatima. Nadam se da ćemo za Božić staviti neke druge proizvode u njihovu ponudu - ispričao nam je Albert Gajšak.

Susreli su se s nekim novim izazovima, skaliranjem proizvodnje, procedurama isporuke, ali to je, kaže Gajšak, poslužilo kao dobar uvod u svijet distributera za sve buduće velike suradnje, no, Kaufland, dodaje, ima ekskluzivu što se tiče konzole Nibble, koja je i prvi lokalizirani proizvod, sve upute prevedene su na hrvatski, što dosad nije bio slučaj s obzirom na to da su se fokusirali na izvoz.

- Najveći softverski novitet je CircuitBlocks, naša jedinstvena aplikacija za učenje programiranja koja će na zabavan i jednostavan način pokazati svakoj 'neznalici' kako uspješno isprogramirati vlastitu igru za Nibble - kažu iz CircuitMessa koji se ove godine iz Karlovca preselio u novi prostor na zagrebačkom Lučkom.

Nova konzola radi sve što je radio MAKERbuino samo još bolje i još brže, ističu, te doznajemo kako je krasi ekran u boji, jači procesor, više memorije, mogućnost WiFi spajanja, a korisničko iskustvo sastavljanja i programiranja unaprijeđeni su na temelju povratnih informacija koje su prikupljali protekle tri godine na uzorku od preko 2.000 kupaca. U setu se nalaze i alati, a pojednostavljivanjem programiranja smanjen je i dobni limit korisnika. Specifikacije proizvoda potražite ovdje.

Hrvatski startup prilično je utjecajan, cilj im je postati jedna od vodećih tvrtki za STEM edukaciju koje poučavaju mlade tehnologijama. Prema Trustpilotu, danskoj stranici za recenzije koje bez cenzure ostavljaju potrošači, CircuitMess ima visoku ocjenu 4,7.

Prilikom posljednjeg razgovora Gajšak je natuknuo kako se u njihovoj kreativnoj radionici sprema još mnogo zanimljivih projekata. Suradnja s Kauflandom i igraća konzola Nibble tek je jedan od njih. No, sve to utječe na neprekidno širenje tima, za najnoviju isporuku zaposlili su ispomoć, a trenutno imaju otvorene tri pozicije i to za Wordpress & React developera, Embedded software developera i specijalista za iskustvo korisnika.