Gdje se sve može plaćati kriptovalutama

Volatilnost bitcoina svima je dobro znana, no međutim, to nije obeshrabrilo sve više tvrtki da prihvate kriptovalute kao službenu opcije plaćanja.

U veljači je Elon Musk najavio da će Tesla prihvatiti bitcoin kao oblik plaćanja za sve modele svojih automobila u SAD-u, no ubrzo je odustao od te ideje zbog zabrinutosti o klimatskim promjenama. Ostaje vidjeti hoće li ostala poduzeća također odustati ili početi prihvaćati druge kriptovalute.

Iako je Tesla privukla ogromnu pozornost medija, postoje i stotine drugih značajnih tvrtki u različitim industrijama koje prihvaćaju bitcoin kao valjani oblik plaćanja.

Restorani brze hrane

Restaurant Brands International jedna je od najvećih svjetskih holding kompanija u sektoru brze hrane. To je matična tvrtka Burger Kinga, Tima Hortonsa i Popeyesa.

Prošle je godine Burger King Venezuela objavio da će početi prihvaćati bitcoin i druge kriptovalute. Sklopili su suradnju je s CryptoBuyerom, platformom koja obavlja konverziju kriptovaluta u fiat valute.

Yum Brands, koji upravlja KFC-om, Pizza Hutom, Taco Bellom i Habit Burger Grillom, također prihvaća kriptovalute. Korporacija je prošle godine odobrila bitcoin kao valjani način plaćanja u Pizza Hut Venezueli. Yum Brands također se udružio s CryptoBuyerom kako bi pokrenuo kripto plaćanja.

Na kratko vrijeme, KFC Canada prihvatio je kriptovalute kao plaćanje za proizvode kao što je Bitcoin Bucket, putem partnerstva s BitPay-om.

Tehnološke tvrtke

Nakon privremenog pauziranja od prihvaćanja kriptovaluta kao valjanog načina plaćanja zbog svoje volatilnosti, Xbox ponovo prihvaća bitcoin za kredite/bodove u Xbox trgovini.

U međuvremenu, PayPal je u listopadu 2020. objavio da korisnici mogu kupovati, prodavati i držati određene kriptovalute putem svojih Cash ili Cash Plus računa, počevši od 2021. godine.

Iako Amazon ne dopušta izravno bitcoin kao važeći način plaćanja, Amazon bonovi i poklon kartice mogu se kupiti putem Bitrefilla, tvrtke koja omogućuje korisnicima kupnju vouchera putem kriptovaluta.

Nedavno je eBay objavio da razmatra mogućnost prihvaćanja kriptovaluta kao valjanog oblika plaćanja u budućnosti.

Proizvođači bezalkoholnih pića

Coca-Cola Amatil jedna je od najvećih svjetskih punionica i distributera bezalkoholnih pića u azijsko- pacifičkoj regiji.

Tvrtka je prošle godine u priopćenju za javnost objavila partnerstvo s platformom Centrapay, čime je omogućila da prihvati bitcoin kao službeni način plaćanja.

Starbucks je počeo testirati bitcoin plaćanja prošle godine putem Bakkt walleta. Bakkt kao podružnica njujorške burze i platforma za institucionalne ulagače, nedavno je pokrenuo svoju aplikaciju za digitalni novčanik, u kojoj korisnici mogu pretvoriti bitcoin u dolare kako bi ponovno napunili svoju Starbucks karticu.

Aukcijske kuće

Prošlog tjedna svjetski poznata aukcijska kuća Sotheby's priopćila je da će početi prihvaćati bitcoin i ether kao opciju plaćanja kada predstavi Banksyjevo umjetničko djelo "Love Is In The Air", sljedećeg tjedna u New Yorku.

Ovo će biti prvi put da velika aukcijska kuća prihvaća kriptovalute za fizička umjetnička djela, u ožujku je aukcijska kuća Christie’s prodala NFT u vrijednosti od 69 milijuna dolara.

Potez približavanja kriptovaluta i umjetnosti dolazi u trenutku kada kolekcionari traže nove načine plaćanja prilikom poslovanja sa Sotheby'som, rekao je Stefan Pepe, glavni tehnološki direktor Sothebyja.

Prodajna mjesta u Hrvatskoj

U Hrvatskoj se također može plaćati kriptovalutama na brojnim prodajnim mjestima. Takva plaćanja omogućuju tvrtke Electrocoin sa svojim sustavom PayCek i Fima Plus s FIMA Pay sustavom.

Više od stotinu lokacija već prima kriptovalute putem PayCeka, poput hotela (Hotel Split, Hotel Marvie, Swanky and Mint Hostel), Tifonovih benzinskih postaja, Grada Svete Nedelje i Grada Cresa, Greyp električnih bicikala, web shopova (npr. najvećeg hrvatskog webshopa bazzar.hr, ali i manjih kao što su Futura IT informatičkog shopa ili PC shop), proizvođača pića (od Old Pilot’s Gina, preko pivovara kao što su Varionica, Medvedgrad i Pulfer pa do vinarija kao što je Korak).

Tu su još Alpha Luxe Nekretnine, Veleučilište u Bjelovaru, auto kuće (npr. Grand Auto i Autokuća Vuko), Banka Zlata, mediji (Lider je bio prvi, a uskoro ga slijedio i Poslovni dnevnik), humanitarne udrugepoput SOS dječjeg sela, Hrvatskog crvenog križa, Plavog telefona, Croinvest.eu crowdfunding platforme i brojnih drugih.

Dokument sa svim prodajnim mjestima na kojima se u Hrvatskoj može plaćati kriptovalutama preko PayCeka za nekoliko dana će biti na webu Electrocoina, a za mjesec dana će online biti pretraživa baza klijenata, zajedno s mapom.

Platiti kriptovalutama putem FIMA Pay sustava može se u Zagrebu (kafić Orient Express, Ortodoncija Ivanec Sapunar, Pure Pilates studio), Varaždinu (Caffe bar Elephant, Kafić Baseball Bar, Ritz Caffe Bar, studentski restoran A la carte restoran, proizvođač outdoor opreme Bim sport, tvrtka za projektiranje i izvođenje instalacija grijanja ihlađenja Energo S), u Čakovcu (restoran Stari Hrast) i Osijeku (American Bar Dollar).