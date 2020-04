Glas poduzetnika: Četiri hitne mjere za opstanak hrvatske event industrije

Odbor za evente inicijative Glas poduzetnika, uputio je u ponedjeljak ministarstvima kulture, turizma i gospodarstva prijedlog četiri hitne mjere za opstanak hrvatske event industrije, ugrožene zabranom javnog okupljanja. Predlaže se hitno donošenje plana popuštanja zabrane javnih okupljanja i to posebno za događaje do 100, 500 te 1.000 ili više posjetitelja. Udruga smatra da manja događanja, do 100 ljudi, mogu uskoro krenuti s radom s obzirom da nisu rizičnija od primjerice većih dućana, religijskih i sličnih okupljanja.

Ističu da je nužno definirati očekivane mjere zaštite na javnim okupljanjima kako bi se sudionici event industrije mogli početi pripremati. Traži se hitna objava datuma prije kojeg događanja s više od tisuću osoba sigurno neće biti dopuštena, kako bi organizatori imali pravnu osnovu za odgodu ili otkazivanje događanja te minimizaciju troškova.

Glas poduzetnika zalaže se i za produljenje mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za tvrtke event industrije najpogođenije korona krizom na dodatna 3+3 mjeseca, Za produljene mjere, predlažu, mogu se kvalificirati tvrtke koje u referentnom tromjesečnom razdoblju i dalje imaju pad prometa od preko 70 posto u odnosu na isto tromjesečno razdoblje prošle godine.

Jedan od prijedloga je i proširenje sustava vaučera na ulaznice za događanja – izmjene koje su već integrirane u Zakon o pružanju usluga u turizmu, a odnose se na mogućnost izdavanja vaučera, odnosno odgode povrata novca za paket aranžmane, obuhvate i ulaznice za događanja (koncerti, festivali, konferencije), obzirom da su organizatori događanja na isti način ugroženi te se zapravo radi o istom problemu nelikvidnosti.

Predlaže se da se izdani vaučer može iskoristiti u roku od 365 dana od datuma odgođenog događaja za isti ili drugi događaj tog organizatora, a ako kupcu to ne odgovara može ostvariti povrat novca u roku od 30 dana po isteku 365 dana od datuma odgođenog događaja.

Poduzetnici zahtijevaju i relaksaciju uvjeta HAMAG-ovih COVID-19 zajmova za manje tvrtke, odnosno produljenje razdoblja korištenja kredita sa 6 na 12 mjeseci, povećanje fonda HBOR-ovih COVID-19 kredita i relaksaciju uvjeta tako da uključuje sve ugrožene djelatnosti.

Hrvatska event industrija, točnije tvrtke i obrti koji žive direktno od raznih oblika javnih okupljanja broji oko 2.000 subjekata koji zapošljavaju 10.000 ljudi i prihoduju više od 4,5 milijarde kuna godišnje.

"Kad se pridoda potrošnja turista, prihodi od noćenja, ugostiteljstva i svi ostali direktno vezani prihodi koji su višestruko veći od navedene brojke - postaje jasno da je event industrija jedan od ključnih grana hrvatskog turizma, ali i gospodarstva, kulture i društva u cijelosti", zaključuje se u priopćenju Udruge Glas poduzetnika.