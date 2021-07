Glas poduzetnika daje Vladi tri mjeseca za obeštećenje gubitaka prije podizanja tužbi

– Nakon godinu i pol dana pregovaranja i nuđenja rješenja, mi poduzetnici iz ugroženog sektora stali smo pred zid – istaknuo je Hrvoje Bujas, predsjednik Udruge Glas poduzetnika (UGP), na samom početku konferencije na kojoj su od Vlade zatražili prijeko potrebno obeštećenje poduzetnika.

– UGP kao predstavnik malih i mikro poduzetnika ne može više samo stajati sa strane, pisati dopise i ići na beskonačne sastanke – dodao je Bujas.

Naime, Udruga Glas poduzetnika, uz podršku odvjetničkog ureda Matić i partneri d.o.o., pokrenula je zahtjev za mirno rješenje naknade štete za pet najugroženijih poduzetnika, odnosno traže adekvatno obeštećenje gubitaka koji su nastali od početka korona krize. Zahtjev se pokreće jer UGP smatra da Vladine potpore nisu adekvatne, a mjere i zabrane rada koje su donošene nisu bile u skladu sa zakonom. Pozivaju Vladu Republike Hrvatske na suradnju te da u naredna tri mjeseca donese adekvatne mjere pomoći koje poduzetnici traže.

Neutemeljene odluke

Kako iz pravne perspektive objašnjava Mato Matić iz odvjetničkog ureda Matić i partneri d.o.o., Vlada RH ima tri mjeseca kako bi odgovorila na zahtjev o mirnom rješavanju, a ako to ne napravi, to će stvoriti pravnu osnovu za pet tužbi koje su spremljene za najugroženije poduzetnike. Tužba nije skupna, svaka će biti podnesena zasebno, a ako do toga dođe, kaže Matić, spremni su 'podnijeti i njih 18.000'.

Također, Matić je istaknuo da odluke koje su donošene u razdoblju od početka krize nemaju pravnu osnovu i da je povrijeđeno ustavno pravo poduzetnika pri čemu se referiraju na članak 49, 50 i 54 Ustava RH. Istaknuo je i da je bilo potrebno proglasiti izvanredno stanje kako bi ovakve odluke bile valjane.

– Stožer civilne zaštite, tko je stožer? Trinaest odluka doneseno je neutemeljeno – dodao je Matić.

Na dnu Europe

Osim toga, dio argumentacije se temelji se i na mišljenjima sudova drugih država. Konkretno, u Španjolskoj je lockdown iz proljeća 2020. godine proglašen protuustavnim, a i belgijski sudovi su protuustavnim proglasili zabranu rada ugostiteljima. Također, Opći sud EU donio je odluku da bi sve što je odlukama vlada oštećeno trebalo biti i nadoknađeno.

– Hrvatska je jedina članica EU koja nije obeštetila svoje poduzetnike, to je nama na sramotu! A uz Albaniju smo jedini u Europi – istaknuo je Nikola Božić, vlasnik Đurine hiže, ujedno i jedan je od pet podnositelja zahtjeva.

Božić smatra da u djelovanju Vlade postoje brojni paradoksi i nepravde među kojima je istaknuo da je uvjet za prijavu za potpore bila isplata plaća za prethodni mjesec. Osim toga, potpore su kasnile, a Vlada poduzetnike nije zaštitila niti od banaka.

Tužbe su već spremne

I Tomica Drvar iz Udruge Svi koncerti istaknuo je da je njegova tvrtka do korona krize godinama radila bez problema te da su Vladine mjere neustavne i diskriminirajuće, a u tom smjeru nastavljaju.

– Vlada i dalje diskriminira poduzetnike, pogotovo s ovom novom mjerom prema kojoj će sve tvrtke koje imaju manje od 70 posto cijepljenih dobivati potpore samo za cijepljene – rekao je Drvar i objasnio to na primjeru.

– Tvrtka sa 100 zaposlenih ima 29 necijepljenih i oni će dobiti potporu za sve. Tvrtka s troje zaposlenih i jednim necijepljenim će dobiti potpore samo za cijepljene – naveo je Drvar.

Svi su sugovornici pozdravili potpore radnicima koje, doduše, nisu bile velike, ali su naglasili da poduzetnici nisu dobili ništa. Pri tome je Bujas dodao i da se ne smije zaboraviti da su upravo poduzetnici dali te potpore jer oni pune proračun kojim Vlada raspolaže.

– Vi niste dali niti jednu kunu, mi smo dali – poručio je Bujas Vladi.

--- Istaknuli su i da je Vlada upozorena na mogućnost podizanja tužbe te da su se iz UGP-a više puta pokušali naći s premijerom Andrejem Plenkovićem, ali je svaki takav pokušaj bilo bezuspješan. Zato su u ovom naumu ozbiljni, ali daju Vladi priliku da sve riješi mirnim putem u naredna tri mjeseca.

– Ovo nije blef ekipa. Zasučite rukave i uhvatite se posla – za kraj je dodao Bujas ciljajući na to da su tužbe već spremne.