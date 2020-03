Glas poduzetnika: Svaki SEDMI anketirani poduzetnik već otpušta zaposlenika

Inicijativa GLAS PODUZETNIKA koja je kratko vrijeme okupila gotovo 50.000 tvrtki, obrta i njihovih zaposlenika, te samozaposlenih traži od Vlade da se nakon prvog paketa mjera donese i drugi koji će prije svega pomoći mikro, malim i srednjim poduzetnicima da prežive nastalu krizu.

„Iako se nakon gostovanja ministra gospodarstva Horvata u današnjem Dobro jutro Hrvatska HRT-a može steći dojam da sve je pod kontrolom i da skoro pa nema problema, osjećamo se odgovornima obavijestiti javnost da je situacija ozbiljna i zahtjeva odlučne i brze poteze Vlade RH kroz dodatne mjere.“ danas je izjavio Hrvoje Bujas, jedan od pokretača inicijative. „Gospodine Ministre, da su mjere i akcija adekvatni za veliku većinu u privatnom sektoru, danas se ne bi diglo preko 25.000 poduzetnika, obrtnika, samozaposlenih, slobodnih profesija i njihovih zaposlenika i obitelji. Da su vaše mjere dostatne , ne bi bilo niti potrebe za nastankom Inicijative “Glas PODUZETNIKA” - zahtjev za donošenje efikasnih mjera! U ovom trenutku je bitno imati ne samo Krizni stožer za zdravstvo nego i za gospodarstvo, mjere koje se donose trebaju osigurati maksimalnu sigurnost svima, od mikro, malih, srednjih i velikih poduzetnika. Odgode mogu samo produbiti naše minuse, oprosti ih mogu ublažiti. Premijer je dobio naše Zahtjeve, čekamo odgovor vaš odgovor i odgovor Vlade, no vrijeme leti, a alternativa je tsunami nezaposlenih, to ne želimo, niti mi niti vi. Mi prvi želimo sačuvati što vise radnih mjesta u tvrtkama koje smo stvarali godinama baš zbog budućnosti Hrvatske u cijelosti.“

Ponovimo, tri ključna zahtjeva inicijative, povrh već objavljenih mjera Vlade, su:

Oslobađanje plaćanja poreza na dohodak, doprinosa i prireza, u trajanju 3+3 mjeseca Oslobađanje naplate komunalnih naknada, najma državnih i gradskih prostora, javnih površina te ostalih nameta gradova i općina, u trajanju 3+3 mjeseca Moratorij na otplatu kredita i leasinga bez naknada i kamata, u trajanju 12 mjeseci

Inicijativa GLAS PODUZETNIKA je u kratko vrijeme nakon objave inicijalnim mjera gospodarske pomoći od strane Vlade RH okupila velik broj aktivnih sudionika koji podržavaju inicijativu, svjesnih da donesene mjere nisu dovoljne.

Zahtjeve inicijative podržavaju tvrtke i obrti koji su ostvarili preko 8 milijardi kuna prihoda u 2019., a taj broj kontinuirano raste. Zahtjeve inicijative podržavaju i mnoge strukovne Udruge.

ANKETA GLASA PODUZETNIKA: Svaki 7 anketirani poduzetnik već otpušta zaposlenika; 3 od 5 kreću s optimizacijom i minimalnim otpuštanjima uslijed gospodarske krize uzrokovane korona virusom

Nakon prikupljanja i analize prvih podataka od strane Inicijative Glas Poduzetnika koji su pokazali da su rezerve malih i srednjih hrvatskih firmi na minimumu i da većina nije spremna za preživljavanje duže od 3 mjeseca, postavili smo poduzetnicima i obrtnicima i pitanje vezano za trenutne mjere. U Hrvatskoj je ova kriza u svijesti većine tek dva do tri tjedna, do sada se nije moglo očekivati previše direktnih akcija pa smo tvrtkama postavili pitanje što planirate ili ste već poduzeli kako bi prevenirali štetu od novonastale situacije?

Odgovore smo kao i do sada dobili od više od pet stotina firmi i oni govore da je već 14% poduzeća i obrta je u zadnjih tjedan ili dva dana počelo davati otkaze zaposlenicima pod pritiskom smanjenja ili obustave poslovanja i drastičnog pada prihoda. Možemo samo zamisliti što će se dogoditi nakon završetka prvog mjeseca u kojem su se počele osjećati ekonomske posljedice krize.

60% poduzetnika je već reagiralo nekom vrstom optimizacije ili minimalnim otpuštanjem zaposlenika. Dobro je znati da postoji pozitivan stav i nada da će se situacija možda brzo popraviti.

15% poduzetnika je reklo da je poduzelo neku drugu akciju a samo 11% je reklo da posluje po starom i da ništa ne mijenja.

Možemo samo zamisliti koje će sve akcije poduzetnici biti prisiljeni izvršiti nakon mjesec, dva ili tri mjeseca ovakve situacije, naročito uzevši u obzir informaciju da duže od toga ne mogu ni preživjeti, a bojimo se da će se uskoro broj otkaza u privatnom sektoru brojati u stotinama tisuća.

Smatramo da ovi podaci samo još jače naglašavaju da mjere koje vlada donese moraju biti brze i efikasne i osiguravati značajnu pomoć a ne biti kozmetičke prirode i administrativne.