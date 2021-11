Glasgow u ekološkoj sjeni Zagreba - Domaći medijski prostor zagađeniji od zagrebačkog zraka

Dok su u Glasgowu svjetski čelnici raspakiravali kovčege uoči početka velike klimatske konferencije, u domaćim medijima veću pozornost dobila je priča o Zagrebu kao jednom od najzagađenijih gradova svijeta. To je sasvim u skladu s vječnom medijskom doktrinom prema kojoj i mali događaj u susjedstvu dobiva više prostora od važnih globalnih zbivanja. Pa tako američki urednici imaju svojevrsni neslužbeni 'cjenik', prema kojem smrt jednog Amerikanca medijski 'vrijedi' kao smrt deset Britanaca, 50 ili sto Europljana, odnosno 500 ili 1000 ljudi u većini država Azije ili Afrike.

Svjetski čelnici u Glasgowu na početku samita koji će potrajati do sljedećeg petka zasad su obećali da će zaustaviti krčenje šuma (možda glas za spas amazonske prašume dopre i do Medvednice), Biden se ispričao zbog Trumpova odnosa prema globalnom zagrijavanju, Indija se pridružila državama koje proklamiraju postizanje ugljične neutralnosti (makar tek do 2070.)…

Za to vrijeme jedna zagrebačka 'smrt' (friškog zraka) kulminirala je gotovo panikom ovoga produljenog vikenda. Navodno smo udisali zrak kakav udišu u najzagađenijim velegradovima Kine i indijskog potkontinenta. Čak su iz Zavoda za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar' savjetovali ograničavanje duljih aktivnosti na otvorenom, pogotovu za osjetljive skupine. Tek se nakon trodnevne panike netko sjetio zakopati malo dublje i otkriti da je to – fake news!

A da nešto u toj priči smrdi više od zraka moglo se naslutiti kad je profesorica PMF-a Zvjezdana Bencetić Klaić još prije desetak dana upozorila da je izvor informacija (koje se sporadično pojavljuju u medijima) švicarska tvrtka IQAir, koja se bavi uređajima za pročišćavanje zraka: – O tim podacima nemamo dovoljno informacija da bismo mogli reći jesu li pouzdani li ne. Za Zagreb su se koristili sveukupno trima mjernim mjestima. Dva su od državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka koji su sigurno profesionalno prikupljani i održavani, a treće je nekakav Tabaco Travno, gdje nemamo informacija ni tko ni što ni kojim uređajem se mjeri – rekla je Bencetić Klaić.

No fantomska mjerna stanica u Travnom i dalje je očitavala najveće vrijednosti lebdećih čestica, pa je Zagreb za sve glavne medije ostao 'među najzagađenijima', bez ikakve ograde. Zato je profesorica morala u ponedjeljak ponovno objašnjavati cijelu priču. A novinari su tek ovog utorka i sami potegnuli do Travnog. Tako je zagrebancija.hr izvijestila da je priča o navodnoj mjernoj stanici za kvalitetu zraka iznenadila čak i zaposlenike trgovine.

Teško je reći je li zagađeniji globalni medijski prostor ili ovaj jadni planet. No u Zagrebu dileme nema: srećom ili nažalost, medijski prostor u Zagrebu zagađeniji je od zraka, koji i bez lažnog paničarenja nije neke kvalitete.