Goran Car: Velik dio IT tržišta zbog ove situacije otkrit će nove prilike

Na čelo uspješne IT tvrtke Combis, a nakon ostavki bivših članova Uprave zbog neslaganja s vodstvom HT Grupe, u čijem je sastavu ta tvrtka, početkom ožujka došao je Goran Car. Morao ga je restrukturirati u rekordnom roku i otežanim uvjetima zbog pandemije koronavirusa, no olakotna okolnost bila mu dobro poznavanje Combisovih potencijala jer je godinama radio u njemu. Car vjeruje da će Combis, unatoč izazovima koji su pred njim, ostati lider na domaćem IT tržištu i da će ići ukorak sa svjetskim tehnološkim trendovima.

Došli ste na mjesto Combisova glavnog direktora u trenutku reorganizacije HT Grupe, u čijem je tvrtka sastavu, i nakon ostavki čelnih ljudi u Upravi Combisa. U kakvom je stanju tvrtka, koliki je bio lanjski prihod u odnosu na pretprošlu godinu?

– Dobro poznajem Combis, a on je prije svega tim, ekipa koja se sastoji od četiristo ljudi koji zajedno imaju gotovo tisuću certifikata. To su kompetencije s kojima se malokoja tvrtka u Hrvatskoj može pohvaliti. Upravo te kompetencije naših stručnjaka osiguravaju stabilnost u svih trideset godina postojanja, koliko smo na tržištu. Svaka od tih trideset godina nosila je svoje izazove, to je priroda biznisa, kao što ova godina nosi izazove zbog koronavirusa, no glavno je obilježje Combisova poslovanja bila i ostat će stabilnost.

Kakvi su vaši planovi, što namjeravate napraviti u Combisu?

– Danas je Combis jedan od glavnih igrača na domaćoj IT sceni. O tome svjedoče ostvareni rezultati, to potvrđuju uspješno realizirani projekti. Njegova uloga tehnološkog lidera jest da pomogne kompanijama da što uspješnije ostvare svoje zacrtane ciljeve digitalizacije. Apostrofiram da Combis korisnicima daje dosljednost i kvalitetu, obećanje da će izvršiti dogovoreni posao bez obzira na njegovu kompleksnost. To zvuči lakše nego što se pokazuje u stvarnosti, no na tome inzistiram. I to u tri ključna pogleda: kompetenciji, tehnologiji, resursima. Imam mnogo planova za budućnost, no valja reći da Combisov uspjeh nije odraz samo jednog ili dvaju velikih projekata, to je rezultat stalnog razvoja novih rješenja i prilagođavanja portfelja dominantnim svjetskim tehnološkim trendovima.

Dobro poznajete Combis, no pandemija koronavirusa svima je poremetila planove. Je li reorganizacija na čekanju?

– Budući da sam prije angažmana u HT-u u Combisu proveo trinaest godina, poznajem mnogo zaposlenika. Znam da je ta ekipa sposobna za velike stvari, što je temelj za uspješnu realizaciju svih budućih planova. S obzirom na to da sve polazi od zaposlenika, i moj prvi potez bio je vezan uz njih – napravio sam promjene u raspodjeli timova kako bismo bolje i efikasnije funkcionirali. Cilj je ubrzati procese.

Kako će reorganizacija na liniji HT – Combis utjecati na zaposlene i poslovni proces?

– Ovu godinu zasigurno će obilježiti sinergija HT-a i Combisa zbog ujedinjenoga prodajnog nastupa, tehničke podrške prodaji i savjetovanja naših poslovnih korisnika. HT Grupa ima velik potencijal i vjerujem da ćemo ga kvalitetnim organizacijskim promjenama još više i bolje koristiti na vlastito zadovoljstvo i na zadovoljstvno svojih korisnika. Osim toga, cilj nam je na ovome vrlo turbulentnom tržištu zadržati što više stručnjaka, ali i zaposliti nove ljude.

Kakvu priliku ima Combis u novonastaloj situaciji s obzirom na to da moć ICT industrije trenutačno dolazi do punog izražaja u primjeni raznih servisa?

– Zbog epidemiološke situacije s kojom se suočavamo maksimalno smo uz tvrtke s kojima radimo i bez obzira na to što i mi mijenjamo svoje rutine i povećavamo oprez, nastavljamo živjeti njihove poslovne izazove kao svoje. Većina ljudi naš posao zamišlja hladnim ili apstraktnim, no cijeli je IT je, pa tako i konkretno Combis, u pozadini važnih stvari koje često uzimamo zdravo za gotovo, kao što su online komunikacija ili poslovni sustavi i servisi.

Kako su izvanredne mjere u kojima se našla Hrvatska zbog koronavirusa utjecale na organizaciju poslovnih procesa u Combisu?

– Svakodnevno komuniciramo s mjerodavnim službama za praćenje razvoja situacije s koronavirusom i cijeli Combisov menadžmentski tim kao i menadžment HT Grupe vode računa o preporukama i prilagodbi poslovanja. Zaposlenike stalno informiramo o situaciji intranetom i e-poštom. S ponosom mogu reći da Combis posluje neometano, zbog čega, prije svega, želim zahvaliti svim zaposlenicima što i u ovim izazovnim vremenima pokazuju odgovornost i karakter. Uputa o radu od kuće svima onima kojima to poslovni zadaci omogućuju ostaje na snazi do daljnjega. Naime, iako smo svjesni da rad na daljinu nosi i prednosti i teškoće, nužno je da i Combis svojim nastojanjima organizira poslovanje tako da osigura smanjenu cirkulaciju što većeg broja svojih zaposlenika, ne samo zbog zdravlja zaposlenika nego i zajednice u cjelini. Ne prestajemo ponavljati u svakoj prigodi – ponašajmo se odgovorno!

Koje bi posljedice pandemija koronavirusa mogla imati na poslovanje?

–​ Combis stalno procjenjuje učinke na poslovanje zbog epidemiološke situacije i prilagođava svoje aktivnosti u skladu s najboljom praksom. Posljedica će sigurno biti jer posljednjih nekoliko dana bilježimo smanjenu količinu isporuke robe, a u sljedeća dva tjedna očekujemo i pad narudžbi. Teško je procijeniti kako će uistinu sve zajedno utjecati ne samo na nas, već općenito na naše gospodarstvo, iako svakodnevno procjenjujemo rizik upravo stoga da ga pokušamo svesti na najmanju mjeru. Imamo pripremljen plan poslovnog kontinuiteta i na razini Combisa i HT Grupe te smo spremni, najviše što možemo, poduprijeti poslovanje svih svojih korisnika. Naša je infrastruktura stabilna i imamo dovoljno kapaciteta za povećane potrebe svih korisnika. Spremni smo također pojačati IT podršku jer je naš cilj biti pouzdan oslonac korisnicima. Preuzet ćemo i dodatnu odgovornost kad im to zatreba.

Combisovi su klijenti neke od najvećih hrvatskih tvrtki poput Atlantic Grupe, Valamara, ali i međunarodne Allianz grupe… Je li se nešto promijenilo u odnosu s klijentima? Imaju li nove zahtjeve i kakve?

– Naše aktivnosti na projektima kod velikih, ključnih korisnika za sada teku bez odgoda uz neke prilagodbe, prije svega u komunikaciji. Svi korisnici više traže uvođenje ili proširenje kapaciteta za udaljeni rad i suradnju. Istodobno se veća pozornost posvećuje sigurnosnim rješenjima.

Kakvu ulogu ima Combis u kampanji 'Budimo povezani' koju je osmislila HT Grupa kako bi tvrtkama omogućila siguran i efikasan rad od kuće?

– Combis je okrenut prema rješenjima za tvrtke, stoga korisnicima nastojimo pomoći rješenjima kao što su sustav za automatizirano upravljanje udaljenim pristupom, za upravljanje mobilnim uređajima, platforma za digitalno radno mjesto, videokonferencije na daljinu, kontaktni centar, Microsoft Teams te sigurnosna rješenja. Naša je odgovornost velika prema svim korisnicima kako bi i oni mogli neometano poslovati jer ova situacija s koronavirusom nije samo zdravstvena, već i ekonomska, društvena te prije svega ljudska, zato moramo pokazati zajedništvo i predanost koliko svatko od nas može, kao pojedinci i kao društvo.

Bivša tvrtkina uprava najavila je prošle godine velika ulaganja u istraživanje i razvoj te edukaciju zaposlenika. Je li se sad od toga odustalo?

–​ Combis oduvijek ulaže u usavršavanje ekspertnih timova, u tom smislu radimo više nego ikada. Uz to, nedavno smo se preselili u najmodernije prostore kako bi zaposlenicima omogućili sve preduvjete za ugodan rad i dalji razvoj. Edukacije i razvijanje kompetencija uvijek su nam u fokusu, a nedavno smo dobili Oracleove i Ciscove nagrade upravo zahvaljujući ekspertizi koju rijetko koja tvrtka posjeduje. Nastavljamo također razvijati svoja rješenja i usluge nove generacije u kojima je velika vrijednost i za Combis i za cijeli domaći IT.

Combis među ostalim uslugama nudi rješenje u oblaku za digitalnu transformaciju malih, srednjih i velikih tvrtki. Kolika je prednost digitalizirane tvrtke u trenutku izvanrednih mjera u odnosu na one koje nisu prošle taj proces?

– Jedna od najvećih prilika, ali i izazova s kojim se suočavaju kompanije jest digitalizacija. Ovdje je pitanje pristupa jedno od najvažnijih jer ako digitalizacija nije strateški vođena, kompanije riskiraju stvaranje digitalne anarhije. Želim naglasiti da postoje razne varijante takozvane digitalizirane tvrtke. Ako je digitalizacija u kompaniji uistinu uspješno realizirana, svakako će trenutačne izazove mnogo lakše riješiti, a druge će pasti na testu gotovo na osnovnim stvarima. Ključno je shvaćanje poslovnog problema koji trebamo riješiti. Svaka tvrtka, svaka industrija, svako društvo mora prepoznati svoje ključne promjene. S tehnološkim dijelom IT industrija može lako pomoći.

Tvrtke su sve češće žrtve hakerskih napada. Može li Combis svojim rješenjima odgovoriti na taj izazov?

– Čini se da virusi dominiraju svakodnevnom terminologijom – osim COVID-19 sve su učestalije i kibernetičke ugroze. Informacijska sigurnost zahtijeva sveobuhvatni, holistički pristup. Prvi korak svakako je uspostava sustava upravljanja informacijama koji će obuhvatiti sve aspekte životnog ciklusa informacija, a posebno njihovu zaštitu. Combis tvrtkama može pružiti vrhunski paket ujedinjenih sigurnosnih usluga. Želimo učiniti sigurnost dostupnom. Na projektima dajemo svoju tehnologiju i ljude, zbog čega se procesi ubrzavaju i ​tvrtkama​ se olakšava posao. Combis već dugo ima izniman tim za područje sigurnosti koji vlada specijaliziranim znanjima i vještinama iz različitih područja informacijske sigurnosti te tehnologiju koja može otkriti najkompleksnije sigurnosne ugroze. Uz to, naša je prednost što potrebnu tehnologiju možemo prilagoditi svim potrebama i željama u bilo kakvom radnom okružju.

Combis je posljednjih deset godina u vlasništvu Hrvatskog Telekoma. U trenutku preuzimanja bio je respektabilna tvrtka, no bi li bio ovo što je danas da ga nije preuzeo HT, bi li mogao samostalno odoljeti konkurenciji?

– Odgovor na to pitanje zanima i mene, no ne možemo ga znati. Tehnologija galopira prema naprijed, jako je mnogo promjena i faktora za tržišni uspjeh ili neuspjeh. Kad je riječ o Combisovu poslovanju u HT Grupi, pa tako i u DT Grupi, ono je otvorilo razne oblike sinergija i velike mogućnosti razvoja različitih kompetencija. Combis se unutar Grupe profilirao kao snažan tehnološki centar, zbog čega radimo projekte u HT-u, ali i drugim članicama DT Grupe. Kad radimo projekte za nekog iz DT Grupe, nastojimo raditi na rješenjima koja će nam donijeti novu kompetenciju, neko znanje koje poslije možemo ponuditi na širem tržištu. Combis se među konkurencijom ističe svakako po velikim i/ili specifičnim tehnološkim projektima koje isporučujemo korisnicima i koje u regiji može isporučiti vrlo malo poduzeća.

Što mislite o mjerama koje je hrvatska vlada donijela da bi pomogla gospodarstvu?

– Prerano je za komentar zbog mnogo nepoznanica, no imam dojam da će velik dio IT tržišta zbog ove situacije otkriti nove prilike i na neki način inovirati poslovanje i sebi i korisnicima.