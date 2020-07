Gotovo 95 posto poduzetnika kani ulagati u digitalizaciju do 2022., većina vlastita sredstva

Početkom srpnja bit će objavljen priručnik o faktoru digitalizacije hrvatskoga gospodarstva – na kojem su stupnju digitaliziranosti tvrtke i na kojemu žele biti u iduće dvije godine. Nastao je na temelju analize rezultata ankete o stupnju digitalizacije hrvatskih tvrtki koju je proveo Lider u suradnji s web & mobile development tvrtkom Factory.hr anketirajući lidere, menadžere, poduzetnike i vlasnike tvrtki iz desetak sektora gospodarstva. Prema rezultatima ankete 94,8 posto ispitanika u iduće dvije godine namjerava ulagati u digitalizaciju poslovanja. Najviše će ulagati u odnos s kupcima, čak 39,4 posto, a samo 23,4 posto u transformaciju proizvoda i usluga, dok će u edukaciju zaposlenika ulagati njih 18,1 posto.

U anketi koja je trajala dva tjedna, od 1. do 15. lipnja, sudjelovala su 94 ispitanika, a najviše ih je bilo iz sektora trgovine – 21,3 posto, potom tehnologije – 20,2 posto te medija i marketinga – 14,9 posto. Tvrtke najviše namjeravaju ulagati u digitalizaciju dokumenata – 25 posto, slijede prikupljanje, obrada i analiza podataka, digitalne vještine zaposlenika, cloud tehnologija, kibernetička sigurnost i umjetna inteligencija. Čak 52,2 posto tvrtki ulagat će vlastiti novac u digitalnu transformaciju, a 44,6 posto sufinancirat će taj proces novcem iz europskih fondova.

Uvod u transformaciju

Cilj priručnika je uvesti sve zainteresirane u digitalnu transformaciju, prikazati stanje u Europskoj uniji i u Hrvatskoj te ponuditi odličan start za samoprocjenu svake tvrtke kako bi lakše pokrenula ili nastavila proces digitalizacije. Priručnik donosi trenutačne trendove koji mogu služiti kao nadahnuće, mišljenje stručnjaka dr. sc. Damira Novotnyja te podatke iz istraživanja konzultantske tvrtke Apsolon, koja pomaže tvrtkama u digitalnoj transformaciji. Ispitanici su ocjenjivali stupanj digitalizacije vlastite tvrtke ocjenom od jedan do pet, a njih 49,5 posto ocijenilo ju je trojkom.

– Ostatak, njih 31 posto ocijenilo se četvorkom, a 16 posto proces digitalizacije svoje tvrtke ocijenio je dvojkom. Samo jedan ispitanik ocijenio je trenutačno stanje odličnim – kaže Ana Musa, marketinška menadžerica tvrtke Factory.hr, i objašnjava kako među industrijama koje su se samoprocjenom ocijenile trojkom ili većom ocjenom prednjači prehrambena, a prosječna joj je ocjena četvorka.

Suzdržani ICT

Tvrtke unutar prehrambene industrije planiraju ponajviše ulagati u digitalizaciju dokumenata te u napredne digitalne vještine zaposlenika. Prosjek ocjene digitalizacije medija i marketinga je 3,1, a u tim sektorima tvrtke namjeravaju uložiti u prikupljanje, obradu i analizu podataka, digitalizaciju dokumenata te kibernetičku sigurnost. Turizam je također ocijenjen trojkom, kao i trgovina, a primarni cilj toga sektora je ulagati u tehnologije oblaka te prikupljanje, obradu i analizu podataka, dok u trgovini namjeravaju ulagati u prikupljanje, obradu i analizu podataka, digitalizaciju dokumenata te napredne digitalne vještine zaposlenika.

Iznenađujuće je da je tehnologija dobila prosječnu ocjenu tri, a tvrtke u toj industriji namjeravaju ulagati u digitalizaciju dokumenata, cloud tehnologije i kibernetičku sigurnost. Budući da su zaposlenici važan čimbenik u procesu digitalne transformacije, istražili smo i kako hrvatski fakulteti i učilišta pripremaju nove generacije za digitalizirano društvo, odnosno za posao u tvrtkama koje su u procesu digitalne transformacije.

Dr. sc. Mislav Balković, dekan Visokog učilišta Algebra, ističe da su studiji računarstva, multimedije, digitalnog marketinga i dizajna tog učilišta osmišljeni tako da budu praktične naravi, s ciljem da studenti nakon završenoga preddiplomskog studija, a vrlo često već i tijekom njega, mogu preuzeti svakodnevne radne zadaće u tvrtkama koje djeluju upravo na digitalnim područjima.

Digitalno gospodarstvo

– Praktičnost studija ogleda se u programu koji je vezan uza suvremene i nadolazeće tehnologije i u načinu provođenja nastave. Glavni razlog zašto se studenti odlučuju za naše studije i jest u tome što smatraju – a što pokazuje i praksa – da ih oni najbolje pripremaju za karijeru u tvrtkama. Dio ispita na pojedinim studijima polaže se putem projektne nastave, čime je fokus djelomično prebačen s polaganja klasičnih ispita na vrlo praktičan rad, a tu se pak mnogobrojnim projektima upravlja kroz sustave za upravljanje udaljenim timovima – objašnjava Balković i naglašava kako su iskustva tijekom posljednjih nekoliko godina iznimno pozitivna, a suradnja s tvrtkama iz realnog sektora omogućava studentima da se vrlo brzo uključe u digitalno gospodarstvo.

Izvori talenata

Velik broj hrvatskih i stranih digitalnih kompanija teškoće u pronalasku talenata rješava upravo tako što Algebrinim studentima daje priliku za praksu, a vrlo često s njima postiže i konkretnije dogovore za zapošljavanje nakon studija. Studenti računarstva svoje vještine već nakon završenoga trogodišnjeg preddiplomskog studija mogu dokazati polaganjem odgovarajućih industrijskih certifikata, primjerice, tvrtki Microsoft, Cisco, VMware…, koje poslodavci jako vole vidjeti jer dokazuju konkretna znanja. Dok se studenti dizajnerskih studija mogu pohvaliti i konkretnim izložbama radova koje organiziraju tijekom studija kao i praksom u uglednim kreativnim agencijama. Algebra je učinila i pojedine iskorake koji studentima omogućavaju brže stjecanje praktičnih znanja, primjerice, studenti digitalnog marketinga mogu se uključiti u projekte tvrtke Digital Talents, čiji je Algebra suosnivač, a koja mikro i malim klijentima nudi usluge vezane uz web-produkciju, mobilne aplikacije i marketing na digitalnim kanalima. Već od prvog semestra studente se usmjerava da i u vlastitom nastupu prema poslodavcima maksimalno upotrebljavaju internetske kanale i profesionalne društvene mreže kao LinkedIn za generalnu prezentaciju, GitHub za softverske inženjere ili Behance za dizajnere. Algebra ima i kratke programe Digital Technology Business Transformation i Leadership in Digital Age za digitalno obrazovanje budućeg top i srednjeg menadžmenta, za što tvrtke pokazuju veliko zanimanje.

Nositelji promjena

Današnji studenti nositelji su budućih promjena, zbog čega na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu (FOI) kontinuirano rade na unapređenju i modernizaciji studijskih programa koji prate društvene i tehnološke promjene, kao i nove tehnologije koje nosi proces digitalne transformacije na globalnoj razini.

Studenti FOI-ja tijekom studija usvajaju napredne vještine i znanja o kreiranju i upravljanju digitalnim tehnologijama te poslovne vještine koje im omogućuju njihovu lakšu implementaciju u sustav (smart industry). U nastavni plan integrirana je umjetna inteligencija (AI), internet svega, umreženi sustavi i dizajn poslovnih sustava koji čine 4.0 industriju, a FOI je povezan i s realnim sektorom te osluškuje potrebe poslodavaca i to ponajviše u IT-u tako da studenti FOI-ja prvi doticaj sa stvarnim poslovnim procesima imaju već za vrijeme preddiplomskog studija.

Teorija i praksa

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u svoj je kurikul ugradio razvoj digitalnih i IT vještina – direktno u ponudi obveznih i izbornih kolegija, a indirektno putem sustavnoga korištenja softverskih alata i aplikacija u nastavi na svim razinama studija. Tijekom kolegija stručne prakse studenti također mogu steći praktično iskustvo u radu u digitaliziranim kompanijama poput A1, 404, AMP, Atos, Degordian, Good Game, Hero Factory i IN2. U pripremi studenata za digitalizirano društvo i rad u digitaliziranim kompanijama ističu se Katedra za informatiku i Katedra za marketing. Katedra za informatiku studentima nudi obrazovne programe iz multidisciplinarnih područja IT menadžmenta i primjene IT i digitalnih tehnologija u poslovanju: upravljanje poslovnim procesima, IT revizija, kibernetička sigurnost, IT menadžment, podatkovna analitika, podatkovne znanosti, digitalna transformacija, digitalno poslovanje, tehnološke inovacije... Težište poučavanja je na poslovnim primjenama digitalnih tehnologija, projektima digitalizacije, izučavanju digitalnih poslovnih modela te kombinaciji praktičnog rada (softveri, digitalne tehnologije, razvoj aplikacija, projekti digitalizacije poslovanja), metodoloških načela i analize primjene tehnologije u praksi. Studenti tako stječu izvrsne kompetencije te već za vrijeme studija pronalaze odlične poslove u tvrtkama.

– Ponosni smo što možemo istaknuti i veliki broj predavanja stručnjaka iz prakse, što studentima omogućava da iz prve ruke uče i o najnovijim trendovima digitalizacije i digitalne transformacije na svim razinama studija, čime dodatno obogaćujemo kurikul i iskustvo studiranja – izjavio je izv. prof. dr. sc. Božidar Jaković, prodekan za studente i nastavu.

Ekonomski fakultet na izbornom kolegiju Upravljanje odnosa s klijentima (CRM) surađuje s Microsoftom, Adacte (Be-Terne), gdje studenti spajaju teorijska i praktična znanja, te rade na izradi strategije upravljanja odnosima s klijentima (CRM-a) i implementiraju je uz pomoć Microsoft Dynamics CRM-a. Osim toga, studenti toga fakulteta ostvarili su i zapažen uspjeh na globalnom natjecanju Google Online Marketing Challenge (GOMC) ušavši među pet posto najboljih natjecateljskih timova, a ujedno su bili i najbolje rangiran tim iz Hrvatske.