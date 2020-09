Govedarstvo pred kolapsom, ministrica Vučković obećala 60 milijuna kuna pomoći

Koronakriza je dovela sektor govedarstva 'pred zid', upozorili su u utorak iz udruge Baby Beef, prenoseći kako je ministrica poljoprivrede Marija Vučković obećala tom sektoru 60 milijuna kuna potpora koje će biti isplaćene u dva dijela.

- Članovi Udruge Baby Beef našli su se pred zidom. Situacija je neizdrživa, kupaca nema, a gubitci su veliki. Mnogi proizvođači najavljuju gašenje proizvodnje - istaknuli su iz udruge navodeći kako su zatražili hitan sastanak s ministricom poljoprivrede Marijom Vučković.

Sastanak je, kako se navodi, održan prošli tjedan te je ministrica najavila subvencije po uzoru na druge zemlje (primjer Slovenije i Francuske) kako bi se zadržala i očuvala proizvodnja tovne junadi. Na sastanku je, navode iz Udruge, dogovoreno da će Ministarstvo poljoprivrede za potporu sektoru osigurati 60 milijuna kuna koje će biti isplaćena u dva navrata i to, prvi dio do kraja ove, a drugi dio do kraja veljače 2021. godine. Tom potporom pokrio bi se dio gubitaka te bi se riješio problem sadašnjih i budućih tržnih viškova, navode iz Udruge Baby Beef.

U priopćenju se prenosi izjava predsjednika Udruge Darka Celovca koji kaže da će najavljene subvencije barem djelomično pokriti gubitke i time spriječiti nove tržne viškove i dodatno urušavanje sektora. Iz Baby Beefa upozoravaju da je koronakriza dovela u velike probleme tovno govedarstvo, koje godišnje proizvodi 120.000 tovne junadi te ostvaruje oko 1,3 milijardi kuna prihoda.

- Potražnje nema, prodajne cijene su nikada niže, a rezultat takve situacije su veliki tržni viškovi koji se povećavaju iz dana u dan - ističu.

Napominju i kako proizvođači tovne junadi iz Udruge Baby Beef trenutno imaju višak od 30.000 junadi, a ta će brojka do kraja godine iznositi i do 70.000. Posljedica je to prekomjernog uvoza junećeg mesa iz zemalja EU-a koje su subvencionirale svoje proizvođače junadi i na taj način ugrozile naše tržište, ističu iz Baby Beefa.

Navode primjer Slovenije i Francuske koje su odmah na početku krize podržale svoje proizvođače sa 100 eura po junetu, što je utjecalo na dolazak velikih količina slovenskog mesa na tržište Hrvatske kao i na to da su francuski farmeri preuzeli kupce iz Libanona i Italije.

- Tim subvencioniranim cijenama hrvatski farmeri ne mogu konkurirati, upozoravaju iz Baby Beefa.

Udruga Baby beef okuplja 330 tovljača junadi što čini 90 posto sektora tovnog govedarstva u zemlji. Članovi udruge uzgoje oko 120.000 junadi godišnje. Oko dvije trećine proizvodnje izvozi se kroz prodaju žive stoke za zemlje Bliskog Istoka i putem prodaje mesa za Italiju, dok se jedna trećina prodaje na domaćem tržištu.