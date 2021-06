Grad Split pobijedio banke i ne duguje ni lipe - Sud odbio žalbe Erste i Unicredit banke

Visoki trgovački sud u Zagrebu odbio je žalbe Erste group bank Austria i Unicredit bank Austria te tvrtke "Sportski grad u stečaju" Grad neće platiti dugovanje od 650 milijuna kuna za dugovanje bankama zbog Arene, piše RTL Hrvatska.

Nije raskinuti ugovor o javno privatnom partnerstvu pa Grad nije dužan ni lipe. Naime, grad Split odnio je pravomoćnu sudsku pobjedu u golemom sporu protiv dvije austrijske banke, čija se vrijednost zajedno s kamatama procjenjuje na čak 650 milijuna kuna. Visoki trgovački sud u Zagrebu odbio je žalbe Erste group bank Austria i Unicredit bank Austria te tvrtke "Sportski grad u stečaju" i presudio da Grad i Republika Hrvatska nisu dužni platiti više desetaka milijuna eura kredita za gradnju Spaladium arene. Grad Split, a zatim i država, stoga više ne mogu biti ovršeni za ovaj iznos, čime su banke prijetile prije nekoliko godina.

Reakciju Erste banke na presudu Visokog trgovačkog suda u slučaju Spaladium Arena prenosimo u cijelosti.

Erste banka i Erste Group Bank AG, formalno-pravno kao stranka u predmetnom postupku, upoznati su s presudom koju je donio Visoki trgovački sud. U idućem će razdoblju detaljno analizirati predmetnu odluku, odnosno razmotriti dostupne pravne korake te odlučiti o daljnjem postupanju.

Smatramo jako bitnim naglasiti da presuda VTS-a ni u čemu ne mijenja nesporne činjenice povezane s ovim predmetom. Naime, kreditna sredstva odobrena su i iskorištena za gradnju dvorane Spaladium, dvorana je pomoću tih sredstava izgrađena i stavljena u funkciju te se svakodnevno koristi kao javno dobro građana Grada Splita. U isto vrijeme, ugovorom preuzete obveze vraćanja dobivenih sredstava po tom kreditu nisu ispunjene. Osim što se na taj način već godinama narušavaju prava vjerovnika te ujedno nanosi vrlo značajna šteta percepciji Republike Hrvatske u očima domaćih i međunarodnih investitora, ne treba zaboraviti niti činjenicu da izostankom konstruktivnog rješenja ukupni troškovi neminovno rastu protokom vremena, a iskorišteni krediti će u konačnici morati biti vraćeni.

Erste banka i Erste Group Bank AG izražavaju žaljenje što su višekratni pozivi na dijalog i konstruktivni prijedlozi rješenja predmetne situacije, odnosno pronalaska optimalnog modela za podmirenje nesporno nastalog duga, tijekom svih proteklih godina nailazili na zatvorena vrata, uz kontinuirane pokušaje opstrukcije različitih dionika s partikularnim interesima te vrlo često zlonamjerno iznošenje neistinitih, pogrešnih i neutemeljenih teza u javnost s ciljem namjernog iskrivljavanja objektivne slike i činjenica povezanih s dvoranom Spaladium.

Neovisno o tome, unutar Erste grupe i dalje postoji spremnost za konstruktivan dijalog te još jednom pozivamo sve uključene strane na razgovor, kako bi se u razumnom roku moglo doći do konačnog i održivog rješenja. Do tada, Erste grupa će u svojstvu jednog od vjerovnika tvrtke Sportski grad TPN d.o.o. u stečaju primarno voditi računa o zaštiti vlastitih prava i materijalnih interesa, ujedno izražavajući nadu da će do takvog rješenja doći u najkraćem mogućem roku, što bi prije svega bilo u interesu građana Grada Splita, ali i cjelokupne društvene zajednice.